Los sindicatos utilizan tradicionalmente, a pesar de haber sido cuestionadas en la Justicia, la inclusión de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales, pero en 2025 ha sido una estrategia común por parte de varios gremios para sortear la negativa del Gobierno a homologar acuerdos que superen porcentajes superiores al 1% al 2%.

Un ejemplo de esta presión del Gobierno fue el acuerdo salarial del Sindicato de Comercio, que en abril superó la pauta oficial, nunca fue homologado y muchas empresas no lo aplicaron. El gremio recién logró la homologación de una paritaria posterior, de junio 2025, que sí fue de 6% en 6 cuotas no acumulativas de 1%, más una suma no remunerativa.

La dinámica de estas sumas no remunerativas es que suelen tener un carácter transitorio y, en muchos casos, se negocia su incorporación al salario básico en tramos posteriores, lo que busca mitigar el impacto inmediato en los costos laborales y las retenciones.

Estas sumas no remunerativas permiten a los trabajadores percibir un ingreso mayor sin que el total impacte directamente en los aportes y contribuciones patronales y del trabajador en el mismo momento. Pero, en muchos casos, estas sumas se van incorporando a los básicos de manera escalonada en meses posteriores.

Qué sindicatos tiene sumas no remunerativas en sus salarios en 2025

Para los acuerdos salariales de 2025, los gremios de Comercio, Camioneros y Gastronómico han incorporado sumas no remunerativas con diferentes modalidades:

Empleados de Comercio (FAECyS)

Si bien han tenido aumentos que luego se incorporan a los básicos, sus acuerdos previos y los actuales de 2025 han incluido sumas fijas no remunerativas que se van incorporando escalonadamente.

En relación con las sumas no remunerativas, se establecen:

$35.000 en abril de 2025.

$40.000 mensuales desde mayo hasta diciembre de 2025.

La suma remunerativa de junio se incorporará al básico en julio.

Si bien no generan aportes y contribuciones a todos los subsistemas de seguridad social, sí lo hacen para:

Aportes y Contribuciones a OSECAC.

Aporte solidario del trabajador al sindicato y la federación que suman 2% más 0,5% sobre la remuneración total, así como el aporte propio de los afiliados.

Gastronómicos (UTHGRA)

Acordaron sumas fijas no remunerativas mensuales para el período junio, julio y agosto de 2025. Estas sumas varían según la categoría del trabajador.

En julio de 2025, los montos van desde los $22.000 hasta los $60.000, dependiendo de la categoría.

Una parte de estas sumas se incorporará a los básicos a partir de septiembre de 2025.

Camioneros ( SICHOCA)

Acordaron un incremento del 3% para el trimestre junio-agosto de 2025, desglosado en 1% mensual, acompañado por una suma fija no remunerativa de $45.000.

Esta suma de $45.000 se abonaría en junio, y en julio se haría remunerativa una parte (aproximadamente $39.594).

Qué aumentos hubo en otros gremios

Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

Se acordó el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $25.000 que se pagaría todos los meses entre abril y agosto de 2025, devengando cuota sindical y obra social, pero sin incorporarse al básico en ese momento.

Sanidad (FATSA)

Han acordado aumentos que incluyen sumas no remunerativas mensuales y por única vez.

Para el mes de junio, habrá una suma no remunerativa que después se incorporará a los básicos de $60.000, que en julio aumenta en $20.000.

Construcción (UOCRA)

Firmaron un acuerdo que incluye un aumento acumulativo, acompañado de sumas no remunerativas. Para junio, el incremento fue del 1% y $40.000 de suma fija.

Trabajadores del Plástico ( UOYEP)

En mayo se estableció una suma fija no remunerativa de $25.000, que se abona por única vez y no se incorpora al salario básico de inmediato. En julio cobrarán, además del aumento del 1%, una suma fija no remunerativa de $35.000.

Televisión (SATSAID)

En un acuerdo para mayo de 2025, se estableció un incremento salarial del 2,8% sobre todos los conceptos (remunerativos y no remunerativos) que tendría carácter de asignación no remunerativa hasta el 30 de junio de 2025, convirtiéndose en remunerativa a partir del 1 de julio de 2025. Además, se acordó una gratificación extraordinaria equivalente al 50% del incremento neto.

Alimentación ( STIA)

Acordaron un pago extraordinario no remunerativo de $85.000 para la categoría inicial, dividido entre junio y julio, con incrementos según las categorías.

La inclusión de sumas no remunerativas es una de las herramientas que los sindicatos han utilizado para lograr mejoras salariales que, al menos inicialmente, se adapten a las pautas que intenta establecer el Gobierno.