En septiembre próximo, ARCA recibirá datos sobre evasión de impuestos a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos por el acuerdo FATCA

En septiembre, en el marco del acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ARCA recibirá información sobre las cuentas financieras de residentes fiscales argentinos en los Estados Unidos, y si no están declaradas, el organismo recaudador podrá iniciar acciones por evasión fiscal.

Esta información que brinda los Estados Unidos en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera FATCA es automático, llega a ARCA todos los meses de septiembre y corresponde al ejercicio fiscal anterior, o sea que en esta ocasión se tratará de las cuentas del año 2024.

El año pasado se produjo el primer informe del organismo fiscal estadounidense (IRS) sobre cuentas de argentinos. Según trascendió en ese momento, se habría tratado de 145.000 cuentas, pero debía ser clasificada para saber cuáles estaban declaradas y cuáles no. Sin embargo, no se informó nada al respecto.

En 2025, el nuevo titular de ARCA, Juan Pazo, podría tener una política distinta e impulsar inducciones con el dato de que la cuenta fue informada, para impulsar a que se regularice aquella que no esté blanqueada.

Una forma de realizar esta inducción sería enviar cartas notificando que se tiene información sobre la cuenta al Domicilio Fiscal Electrónico y otra manera sería publicar la información en Nuestra Parte, en la página de Internet de ARCA, donde se puede ingresar con clave fiscal.

Qué datos se intercambian con EE.UU. sobre posible evasión fiscal

Los datos que se intercambiarán son:

Identificación del titular de la cuenta : Nombre, dirección y CUIT argentino.

: Nombre, dirección y CUIT argentino. Número de cuenta .

. Identificación de la institución financiera estadounidense: Nombre y número de identificación.

estadounidense: Nombre y número de identificación. Monto bruto de intereses, dividendos y otros ingresos de fuente estadounidense pagados o acreditados en la cuenta, en la medida en que estén sujetos a ser declarados al Internal Revenue Service (IRS).

Es importante tener en cuenta algunas precisiones sobre la información que se recibe:

No se informan movimientos completos de las cuentas, ni saldos finales . La información se centra en los ingresos generados.

. La información se centra en los ingresos generados. Solo se intercambia información de cuentas personales que generaron más de u$s10 en intereses.

Qué pasa con los fondos de las sociedades de argentinos

El acuerdo no incluye información sobre los beneficiarios finales de las cuentas, solo sobre los titulares. Esto significa que si el titular de una cuenta es una sociedad (por ejemplo, una LLC) y el beneficiario final es un argentino, lo que se reporta es el nombre de la sociedad, no el del individuo.

Sin embargo, en el caso de las LLC de un solo miembro, es posible que el banco reporte al socio como titular.

El acuerdo también abarca cuentas corporativas como LLCs y otras sociedades.

Este intercambio automático de información busca aumentar la transparencia tributaria y combatir la evasión fiscal. A partir de los datos recibidos, ARCA podrá realizar acciones de control y fiscalización.