ARCA tomó las críticas de los contadores y alargó la cantidad de períodos en los que se pueden tomar las percepciones en el IVA

En el IVA Simple, un problema clave era la imposibilidad de computar percepciones más allá del período mensual de efectuadas. Ahora ARCA flexibiliza y amplía el plazo para ese cómputo.

En tal sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) flexibiliza y amplía el plazo para el cómputo de percepciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta medida, anunciada este miércoles, entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025, oficializada a través de la Resolución General 5750/25.

Esta decisión surge en respuesta a planteos de entidades representativas del sector privado, como las que nuclean a los contadores, las que manifestaron dificultades con los procesos internos de registración y validación documental para cumplir con los plazos tan exiguos.

Cuáles son las modificaciones en IVA Simple

Las principales modificaciones son las siguientes:

Plazo para computar percepciones

Antes de la modificación solo se podían computar en el período fiscal en el que fueron practicadas.

Desde el 1 de septiembre, los responsables inscriptos podrán computarlas en el período fiscal en que fueron practicadas o en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.

Excepción – Cómputo retroactivo

Antes de la modificación no estaba contemplado.

Desde el 1 de septiembre, se permite solo por excepción en el período inmediato anterior, si la operación ocurrió en ese período y la percepción se practicó antes del vencimiento.

Saldo a favor del contribuyente

Antes de la modificación podía generarse, pero sin posibilidad clara de mayor aplicación.

Desde el 1 de septiembre, si hay saldo a favor, se considera ingreso directo y puede aplicarse según el artículo 24 de la Ley de IVA.

Cuál es el alcance de la medida:

Antes de la modificación que impone ARCA, el cómputo de percepciones aplicaba según cada régimen específico, sin posibilidad de diferimiento.

Desde el 1 de septiembre, aplica a todas las percepciones de los regímenes de las Resoluciones Generales modificadas.

En síntesis, esta reforma otorga una mayor flexibilidad temporal a los contribuyentes para la imputación de las percepciones del IVA, facilitando su gestión y uso.

Cuál es el problema que aparecía con IVA Simple

Si el contribuyente olvidaba computar la percepción en el mes que corresponde, para recuperarla debe rectificar la declaración jurada.

Si esa declaración jurada había dado saldo a pagar, el contribuyente debía además iniciar un trámite de repetición (devolución) de lo abonado.

Resultado: un laberinto burocrático que dificultaba el ejercicio del derecho de cómputo.

Cuando el agente ya había practicado e ingresado la percepción, se daba una situación de enriquecimiento ilícito.

Si el contribuyente no podía computarla, ARCA se quedaba con esos fondos sin justificación, generando un enriquecimiento indebido, lo que ahora se encuentra corregido con el alargue a 5 meses del plazo para computar las percepciones.