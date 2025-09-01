La movilidad jubilatoria para septiembre 2025 quedó establecida en un porcentaje que sigue al IPC de agosto, y también cambia las asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció en 1,9% el nuevo porcentaje de movilidad previsional para la actualización de las jubilaciones y pensiones de septiembre, el que también se aplica para el aporte de los profesionales autónomos.

La ANSES también determinó en 1,9% la actualización del monto que pagará este mes por las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cuál será la movilidad de las jubilaciones

La Resolución 298/2025 de la ANSES, publicada este lunes en el Boletín Oficial, fija la movilidad jubilatoria con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la base imponible del Impuesto a las Ganancias para septiembre de 2025. También determina el aporte de los autónomos

Se dispone la actualización de movilidad previsional conforme al nuevo índice aplicable (IPC mensual) correspondiente al mes de septiembre de 2025, estableciendo el valor de la movilidad previsional en 1,90%, frente al porcentaje de agosto que fue de 1,62%, indica Tributum.news, y esto resulta en lo siguiente:

El aporte de los trabajadores autónomos también tendrá una suba de 1,90%, frente al porcentaje de actualización de 1,62% que se aplicó en agosto.

también tendrá una suba de 1,90%, frente al porcentaje de actualización de 1,62% que se aplicó en agosto. El haber mínimo garantizado para las jubilaciones y pensiones desde septiembre de 2025 queda en $320.277,17.

garantizado para las jubilaciones y pensiones desde septiembre de 2025 queda en $320.277,17. El haber máximo que puede cobrar un jubilado desde este mes se establece en $2.155.162,17.

que puede cobrar un jubilado desde este mes se establece en $2.155.162,17. Las bases imponibles mínima y máxima para el Impuesto a las Ganancias quedan en $107.869,29 y $3.505.701,35, sobre el devengado septiembre de 2025.

La prestación Básica Universal (PBU) es de $146.512,19.

es de $146.512,19. La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran quienes no cumplieron con los 30 años para jubilarse y tampoco accedieron a una moratoria queda en $256.221,74.

Cómo quedan las asignaciones familiares y la AUH

Por la Resolución 297/2025 de la ANSES, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se establecen los nuevos montos que cobrarán los beneficiarios de las asignaciones familiares, al tiempo que se fija que trabajadores quedarán fuera de este beneficio. También cambian las cifras para la AUH.

Se disponen los siguientes incrementos en materia previsional de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares. Asignación por Hijo e Hija, e Hijo e Hija con Discapacidad

Asignaciones Familiares y Universales, nuevos valores de rangos y montos:

Incremento: 1,90% (anterior 1,62%)

1,90% (anterior 1,62%) Mes: septiembre de 2025.

Quedan excluidos del beneficio de las asignaciones familiares las personas para las que se verifique que cualquier integrante de su grupo familiar tenga un ingreso de $2.359.258.

De esta manera, la ANSES fija los montos para septiembre de 2025 de la movilidad de las jubilaciones, el aumento de los aportes para autónomos, y la suba de las asignaciones familiares y la AUH