Suben montos mínimos de impuesto interno para autos, motos y embarcaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero hizo un ajuste en las bases imponibles, dándole espacio a las empresas para mover sus precios

Las personas que estén contemplando la posibilidad de adquirir un auto o moto de alta gama deberán mirar nuevamente las listas de precios. A partir de este mes, rigen las nuevas escalas del impuesto interno a los vehículos, popularmente conocido como "impuesto al lujo", el cual actualiza los valores mínimos de aplicación.

Ahora, debido al efecto de la inflación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó nuevamente las bases imponibles. En el caso de los autos, el monto pasó de $59,3 millones a $63,1 millones de precio de fábrica. Traducido a precios de lista al público, el impuesto solo alcanzará a los modelos que superen los $89 millones.

ARCA sube valores mínimos del impuesto interno para autos, motos y embarcaciones

Este cambio dio margen a las automotrices para mover sus precios. Toyota actualizó el valor de la SW4, que dejó de estar "congelada" por el impuesto, y pasó de un rango de $77 a $81 millones a cifras de entre $80 y $85 millones. Algo similar ocurrió con Ford, que subió los valores de la Everest, de $81 a $84 millones.

Las motos de alta cilindrada también entran en el esquema de este tributo, al igual que embarcaciones y aviones, con nuevos mínimos publicados por ARCA. Las escalas actualizadas tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre, cuando se espera una nueva revisión de los valores en función de la evolución de la economía.

Piden bajar más impuestos a los autos

Un empresario importador reclamó la reducción de impuestos a los 0 km y propuso que se reedite el sistema de Plan Canje. Se trata de Federico Pieruzzini, CEO del grupo Eximar, que comercializa las marcas Volvo, Jaguar, Land Rover y MG.

"En Argentina, el verdadero problema del mercado automotor no son los precios, es la brecha que genera la segunda escala del impuesto interno para los autos de lujo", señaló el empresario en su cuenta de Linkedin. Hay que recordar que en enero, el Gobierno eliminó la primera escala de ese tributo, conocido como impuesto al "lujo", y redujo la alícuota de la segunda escala que aún se mantiene.

Según Pieruzzini, "esa segunda escala encarece el segmento alto y, por contraste, crea un espacio donde las automotrices suben los precios de autos generalistas y semi-premium que no pagan ese impuesto para aumentar sus márgenes".

El empresario explicó que "el resultado es que los precios nunca bajan y el mercado pierde competitividad".

En este escenario, delineó una propuesta consiste en dos puntos principales:

Reducir la segunda escala del impuesto para achicar la brecha y forzar que los precios se acomoden en todo el mercado.

Implementar un Plan Canje Nacional moderno, incentivos para cambiar autos antiguos por 0km más seguros y eficientes, y que haya más beneficios para quienes elijan híbridos o eléctricos.

Si comprás un auto, pagás por dos

Pieruzzini había elaborado, a comienzo de año, junto al tributarista César Litvin, un estudio que mostraba la alta carga fiscal en la venta de autos, que hace que por cada 0km que se compre, el consumidor está pagando por dos, ya que su valor se duplica por los impuestos.

El artículo planteaba lo siguiente:

al consumidor de un vehículo importado en Argentina, y del valor de importación. En la intrazona (el Mercosur) los vehículos originarios de Brasil tienen un derecho de importación del 0% y en la extrazona del 35% y la tasa de estadística del 3 por ciento. El panorama se vuelve exponencialmente oneroso para los vehículos importados de extrazona, que pagan una carga del 100% en los casos que no son alcanzados por los II, del 141% en el primer tramo y del 196% en el segundo tramo.

Enorme es el contraste de la carga fiscal comparada con otros países:

, la carga fiscal es de las más bajas de la región. El IVA es del 10% y la patente no supera el 1% del valor fiscal. En Brasil, la carga fiscal es importante, pero bastante más reducida que en la Argentina. El IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) oscila entre el 7% y el 25% según el tipo y tamaño de motores. La Patente IPVA (Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores) varía entre un 3% a 4% del valor del auto. Estados Unidos tiene uno de los sistemas fiscales más favorables para los propietarios de vehículos. Los impuestos a la venta (Sales Tax) varían según el estado y oscilan entre un 0% y el 10%. Algunos estados aplican un impuesto anual sobre la propiedad (pero en general son montos fijos irrelevantes con relación al valor del auto).

La excesiva carga fiscal sobre los automotores tiene varios efectos adversos; muchas personas no pueden acceder a un vehículo nuevo debido al alto costo de los impuestos, con lo cual contribuye a una preocupante antigüedad y seguridad del parque automotor.

También cabe destacar que esta sobrecarga impositiva afecta la competitividad regional en términos de costos operativos que incide en la logística y transporte. La eliminación del Impuesto PAIS resulta acertada, pero insuficiente por el entramado de impuestos nacionales, provinciales y municipales, que sobrecargan los precios al consumidor.