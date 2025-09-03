Aumentó el costo de la niñera en septiembre 2025: a cuánto se fue la hora

Se encuentra en plena vigencia el aumento de sueldo al que arribó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Cuánto cobra por hora una niñera

Arrancó un nuevo mes y no son pocas las familias en donde trabajan ambos padres que se preguntan el costo por hora y por mes de una niñera en septiembre 2025.

Cuánto cobra una niñera por hora y por mes en septiembre 2025

Para comenzar a responder esta pregunta, vale tener presente que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares arribó a un nuevo acuerdo salarial donde se pactó un aumento del 6,5% para el período que va de febrero a septiembre, desglosado en 3,5% sobre los mínimos de enero de 2025. Además, se suman tres pagos más de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. El acuerdo ya fue publicado en el Boletín Oficial. Por lo tanto, es fácil determinar cuánto ganará por hora y por mes una niñera en septiembre 2025.

En lo que refiere al valor de la hora y del mes de las niñeras de septiembre 2025, el acuerdo salarial ya oficializado establece lo siguiente:

Sueldo niñera con retiro:

Septiembre: $416.641 / $3.294

Sueldo niñera sin retiro:

Septiembre: $464.129 / $3.682

Cómo se paga el nuevo aumento de las empleadas domésticas

Febrero–junio 2025: +3,5% sobre enero 2025, a cobrar en julio

Julio 2025: +1% sobre la escala resultante del punto anterior

Agosto: +1% sobre la escala de julio

Septiembre: +1% sobre la escala de agosto

Personal doméstico: los aumentos del nuevo acuerdo

Julio 2025: +4,535%

Agosto 2025: +5,580%

Septiembre 2025: +6,636%

Empleo doméstico: las nuevas escalas salariales

A continuación, las escalas según categoría y modalidad (los importes NO incluyen las sumas no remunerativas acordadas las que deberán adicionarse en cada caso):

1. Supervisor/a

Coordina y controla tareas de 2 o más personas a su cargo.

Con retiro:

Enero: $430.878 / $3.454 hora

Feb-junio (+3,5%): $446.019 / $3.574 hora

Julio (+1%): $450.479 / $3.609 hora

Agosto (+1%): $454.983 / $3.645 hora

Septiembre (+1%): $459.532 / $3.681 hora

Sin retiro:

Enero: $479.950 / $3.783 hora

Feb-junio: $496.748 / $3.916 hora

Julio: $501.716 / $3.955 hora

Agosto: $506.733 / $3.994 hora

Septiembre: $511.800 / $4.034 hora

2. Personal para tareas específicas

Cocineros/as o tareas que requieren idoneidad.

Con retiro:

Enero: $400.310 / $3.270

Feb-junio: $414.320 / $3.385

Julio: $418.463 / $3.419

Agosto: $422.648 / $3.453

Septiembre: $426.874 / $3.487

Sin retiro:

Enero: $445.613 / $3.585

Feb-junio: $461.229 / $3.711

Julio: $465.841 / $3.748

Agosto: $470.499 / $3.785

Septiembre: $475.204 / $3.823

3. Caseros

Trabajan en vivienda en la que también residen.

Enero: $390.567 / $3.089

Feb-junio: $404.388 / $3.197

Julio: $408.432 / $3.229

Agosto: $412.516 / $3.261

Septiembre: $416.641 / $3.294

4. Asistencia y cuidado de personas

Niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad.

Con retiro:

Enero: $390.567 / $3.089

Feb-junio: $404.388 / $3.197

Julio: $408.432 / $3.229

Agosto: $412.516 / $3.261

Septiembre: $416.641 / $3.294

Sin retiro:

Enero: $435.246 / $3.454

Feb-junio: $450.480 / $3.575

Julio: $454.985 / $3.610

Agosto: $459.534 / $3.646

Septiembre: $464.129 / $3.682

5. Personal para tareas generales

Limpieza, cocina, mantenimiento, etc.

Con retiro:

Enero: $351.233 / $2.863

Feb-junio: $363.526 / $2.963

Julio: $367.161 / $2.992

Agosto: $370.832 / $3.021

Septiembre: $374.540 / $3.051

Sin retiro: