Aumentó el costo de la niñera en septiembre 2025: a cuánto se fue la hora
Arrancó un nuevo mes y no son pocas las familias en donde trabajan ambos padres que se preguntan el costo por hora y por mes de una niñera en septiembre 2025.
Cuánto cobra una niñera por hora y por mes en septiembre 2025
Para comenzar a responder esta pregunta, vale tener presente que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares arribó a un nuevo acuerdo salarial donde se pactó un aumento del 6,5% para el período que va de febrero a septiembre, desglosado en 3,5% sobre los mínimos de enero de 2025. Además, se suman tres pagos más de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. El acuerdo ya fue publicado en el Boletín Oficial. Por lo tanto, es fácil determinar cuánto ganará por hora y por mes una niñera en septiembre 2025.
En lo que refiere al valor de la hora y del mes de las niñeras de septiembre 2025, el acuerdo salarial ya oficializado establece lo siguiente:
Sueldo niñera con retiro:
- Septiembre: $416.641 / $3.294
Sueldo niñera sin retiro:
- Septiembre: $464.129 / $3.682
Cómo se paga el nuevo aumento de las empleadas domésticas
- Febrero–junio 2025: +3,5% sobre enero 2025, a cobrar en julio
- Julio 2025: +1% sobre la escala resultante del punto anterior
- Agosto: +1% sobre la escala de julio
- Septiembre: +1% sobre la escala de agosto
Personal doméstico: los aumentos del nuevo acuerdo
- Julio 2025: +4,535%
- Agosto 2025: +5,580%
- Septiembre 2025: +6,636%
Empleo doméstico: las nuevas escalas salariales
A continuación, las escalas según categoría y modalidad (los importes NO incluyen las sumas no remunerativas acordadas las que deberán adicionarse en cada caso):
1. Supervisor/a
Coordina y controla tareas de 2 o más personas a su cargo.
Con retiro:
- Enero: $430.878 / $3.454 hora
- Feb-junio (+3,5%): $446.019 / $3.574 hora
- Julio (+1%): $450.479 / $3.609 hora
- Agosto (+1%): $454.983 / $3.645 hora
- Septiembre (+1%): $459.532 / $3.681 hora
Sin retiro:
- Enero: $479.950 / $3.783 hora
- Feb-junio: $496.748 / $3.916 hora
- Julio: $501.716 / $3.955 hora
- Agosto: $506.733 / $3.994 hora
- Septiembre: $511.800 / $4.034 hora
2. Personal para tareas específicas
Cocineros/as o tareas que requieren idoneidad.
Con retiro:
- Enero: $400.310 / $3.270
- Feb-junio: $414.320 / $3.385
- Julio: $418.463 / $3.419
- Agosto: $422.648 / $3.453
- Septiembre: $426.874 / $3.487
Sin retiro:
- Enero: $445.613 / $3.585
- Feb-junio: $461.229 / $3.711
- Julio: $465.841 / $3.748
- Agosto: $470.499 / $3.785
- Septiembre: $475.204 / $3.823
3. Caseros
Trabajan en vivienda en la que también residen.
- Enero: $390.567 / $3.089
- Feb-junio: $404.388 / $3.197
- Julio: $408.432 / $3.229
- Agosto: $412.516 / $3.261
- Septiembre: $416.641 / $3.294
4. Asistencia y cuidado de personas
Niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad.
Con retiro:
- Enero: $390.567 / $3.089
- Feb-junio: $404.388 / $3.197
- Julio: $408.432 / $3.229
- Agosto: $412.516 / $3.261
- Septiembre: $416.641 / $3.294
Sin retiro:
- Enero: $435.246 / $3.454
- Feb-junio: $450.480 / $3.575
- Julio: $454.985 / $3.610
- Agosto: $459.534 / $3.646
- Septiembre: $464.129 / $3.682
5. Personal para tareas generales
Limpieza, cocina, mantenimiento, etc.
Con retiro:
- Enero: $351.233 / $2.863
- Feb-junio: $363.526 / $2.963
- Julio: $367.161 / $2.992
- Agosto: $370.832 / $3.021
- Septiembre: $374.540 / $3.051
Sin retiro:
- Enero: $390.567 / $3.089
- Feb-junio: $404.388 / $3.197
- Julio: $408.432 / $3.229
- Agosto: $412.516 / $3.261
- Septiembre: $416.641 / $3.294