El sueldo más alto que puede cobrar una empleada doméstica en septiembre 2025

En agosto y septiembre, las empleadas domésticas reciben nuevos incrementos salariales y un bono extra, tanto mensuales como por hora

Los sueldos de las empleadas domésticas tendrán un nuevo ajuste en septiembre de 2025. Además del incremento salarial, se sumará un bono extra que beneficiará a todas las modalidades de empleo, tanto las que trabajan en modalidad mensual como por hora.

Las modificaciones se definieron en la reunión paritaria realizada el 14 de julio entre representantes del sector y la Secretaría de Trabajo. Allí se dispuso:

Un incremento del 3,5% correspondiente a junio.

Aumentos del 1% en julio, agosto y septiembre.

Una suma no remunerativa que se liquida en julio, agosto y septiembre, como compensación por la falta de ajustes entre febrero y junio.

Cuánto cobra cómo máximo una empleada doméstica en septiembre 2025

Según la grilla difundida por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los montos de referencia quedaron establecidos de la siguiente manera para la quinta categoría (tareas generales):

Para trabajadoras de 24 horas semanales o más:

Con retiro : $374.541

: $374.541 Sin retiro: $416.485

Para trabajadoras de menos de 24 horas semanales:

Con retiro: $3.052 por hora

$3.052 por hora Sin retiro: $3.293 por hora

A estas cifras deben sumarse otros ítems como antigüedad (1% extra del salario por cada año trabajado), aportes previsionales y cobertura de obra social.

Cómo se paga el bono extraordinario

El refuerzo adicional varía según la carga horaria semanal:

Más de 16 horas: $10.000 en julio, $9.500 en agosto y septiembre.

$10.000 en julio, $9.500 en agosto y septiembre. Entre 12 y 16 horas: $7.000 en julio, $6.000 en agosto y septiembre.

$7.000 en julio, $6.000 en agosto y septiembre. Hasta 12 horas: $4.000 cada mes durante los tres meses.

Plus por zona desfavorable

Las trabajadoras de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones, reciben un adicional del 30% sobre los valores mínimos.

Registro digital de las empleadas en ARCA

Los empleadores deben declarar a sus trabajadoras en el sistema ARCA, trámite que se realiza con clave fiscal. El proceso consiste en:

Acceder al portal de ARCA con Clave Fiscal (si no se tiene, gestionarla previamente).

Ingresar el CUIL del empleado, lo que permite que el sistema recupere la información asociada.

Completar y verificar los datos personales.

Cargar el domicilio del trabajador (ya registrado o nuevo).

Registrar las condiciones del vínculo laboral: tipo de tarea, carga horaria, modalidad de liquidación, remuneración, fecha de ingreso, si es fijo o temporal y domicilio laboral.

Confirmar la información cargada.

Facilidades para empleadores: débito automático de aportes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el sistema de débito automático para cancelar aportes y contribuciones del personal doméstico. Con esta modalidad, los empleadores pueden cumplir con sus obligaciones sin efectuar pagos manuales cada mes.

Para incorporarse al sistema, el empleador debe:

Ingresar al portal de ARCA con CUIL/CUIT y Clave Fiscal. Acceder al Registro Especial del Personal de Casas Particulares. Revisar los trabajadores registrados a cargo. Seleccionar la opción "Adherir al débito automático". Indicar un CBU existente o registrar uno nuevo para los pagos.

El débito automático asegura que los aportes y contribuciones se realicen a tiempo, evitando sanciones y simplificando la administración para los empleadores.