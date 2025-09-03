Empleados de Comercio: luego del aumento y el impacto del bono, cómo queda el aumento de septiembre

La suba salarial se traduce en un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorgará un bono mensual

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo quedan las escalas salariales de septiembre luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono.

La suba salarial corresponde a un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorgará una suma fija no remunerativa mensual (bono).

Con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:

1% a partir del mes de julio;

1% a partir del mes de agosto;

1% a partir del mes de septiembre;

1% a partir del mes de octubre;

1% a partir del mes de noviembre y

1% a partir del mes de diciembre.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?

El salario mensual incluye:

Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.

Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).

Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.

Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Detalle de aumentos

Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).

bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto). Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos

Administrativo A:

Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994

Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062

Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131

Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268

Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:

Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413

Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525

Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637

Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860

Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C: