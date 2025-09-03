Empleados de Comercio: luego del aumento y el impacto del bono, cómo queda el aumento de septiembre
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo quedan las escalas salariales de septiembre luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono.
La suba salarial corresponde a un 6%, que se abonará en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se otorgará una suma fija no remunerativa mensual (bono).
Con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:
- 1% a partir del mes de julio;
- 1% a partir del mes de agosto;
- 1% a partir del mes de septiembre;
- 1% a partir del mes de octubre;
- 1% a partir del mes de noviembre y
- 1% a partir del mes de diciembre.
¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?
El salario mensual incluye:
- Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.
- Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
- Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
- Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.
Detalle de aumentos
- Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).
- Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
- Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
- Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
- Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
Escalas salariales por categoría – Mes a mes
Administrativos
Administrativo A:
- Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
- Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
- Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
- Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
- Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
- Enero 2026: $1.107.268
Administrativo B:
- Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
- Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
- Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
- Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
- Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
- Enero 2026: $1.111.860
Administrativo C:
- Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
- Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
- Octubre: $1