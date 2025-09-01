Uno por uno, los gremios que cobrarán aumento de sueldo en septiembre

Se suceden noticias sobre despidos y suspensiones en distintos sectores, debilitando las posibilidades de negociar en paritarias aumentos del salario real

Pese a que la inflación de julio fue de 1,9% sobre el mes anterior, en agosto los gremios siguieron haciendo lo posible por ajustar sus aumentos salariales al 1% mensual que pide el Gobierno de Javier Milei, para obtener la deseada homologación, aunque varios de ellos dejan sentado en las paritarias que los acuerdos son exigibles desde su firma y sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial.

Las relaciones entre gremios y las empresas se siguieron tensando durante todo el mes pasado, debido a la cantidad de trabajadores despedidos o suspendidos y compañías que pagan salarios en cuotas, entre otras problemáticas. También fueron notorias algunas medidas tomadas por los sindicatos en reclamo de aumentos salariales que incrementen el poder de compra real, entre las cuales se destacó por su duración y resultado la de los controladores aéreos.

La baja de la actividad y el consumo, la mayor competencia con productos importados, todo repercute en el empleo con anuncios de despidos y cierres de fábricas que se reiteran casi todos los días, presiona también a la baja los sueldos, debilitando la posibilidad de negociar mejoras salariales en paritarias.

Aún así, estos fueron los principales acuerdos paritarios cerrados en agosto, que tendrán repercusiones en los sueldos que llegan a los bolsillos en septiembre.

Estatales

El gobierno nacional ofreció un 7,5% de aumento salarial escalonado hasta noviembre inclusive, para el personal de la Administración Nacional. De aquella oferta, resta otorgar:

1,3% en agosto,

1,2% en septiembre,

1,1% en octubre,

1,1% en noviembre.

A la vez, la propuesta era incluir en junio, julio y agosto una suma fija por única vez de $25.000 para cada mes, mientras que en septiembre, octubre y noviembre la suma sería de $20.000. La misma fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), pero rechazado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Estatales bonaerenses

A la vez, UPCN Buenos Aires mantuvo su propia paritaria y logró un aumento salarial del 5% sobre los sueldos de julio de 2025, a distribuir un 2,5% en agosto y otro 2,5% en octubre.

El mismo esquema de incrementos fue aceptado también por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

Empeados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró una suba salarial del 6% semestral, sobre las escalas básicas vigentes a junio de este año. Esa mejora se aplicará de forma no acumulativa y distribuida a razón de un 1% mensual entre julio y diciembre, como venía proponiendo el gobierno nacional.

A este aumento se suma el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000, que se abonarán de julio a diciembre inclusive. En el último mes se incorpora la suma al salario, a partir de enero 2026, mientras que las restantes perderán vigencia una vez liquidadas.

Este aumento de sueldo a empleados de comercio ya fue homologado.

A la vez, en agosto, FAECyS también cerró un incremento idéntico para la rama de Agencias de Turismo (convenio colectivo 547/08) con alzas de 1% mensual entre agosto 2025 y enero de 2026. En ese caso, las sumas fijas no remunerativas incluyeron un retroactivo a mayo de $35.000 y luego $40.000 por mes hasta enero, cuando se incluirá esa última suma en el básico.

Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) firmaron un acuerdo paritario para el convenio gastronómico 389/04 que implicó aumentos salariales escalonados para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2025.

La suba también incluye sumas remunerativas y no remunerativas, con impacto directo en los sueldos básicos de todas las categorías. El sueldo mínimo para la Categoría 1 de esta escala salarial pasará a ser de 770.804 pesos en agosto 2025, más una suma no remunerativa de 29.925 pesos.

Empleadas domésticas

Las empleadas domésticas tienen agendadas las siguientes subas salariales para los próximos meses:

1% adicional sobre el salario actualizado, aplicable en julio, agosto y septiembre de 2025 respectivamente.

Suma no remunerativa por única vez a abonarse en los tres meses del período, sujeta a la carga horaria semanal del personal.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) también se ciñó a la pauta mensual que propone el Ministerio de economía y cerró una paritaria para julio y agosto con 1,1% de suba salarial mensual. Por lo tanto, en el sueldo de agosto corresponde pagar 1,1% de aumento sobre las escalas de julio.

A esto se agregan sumas extraordinarias que irán entre 40.000 y 48.000 pesos mensuales dependiendo de la categoría y la zona del trabajador. Este acuerdo ya fue homologado por el Gobierno nacional. Las partes volverán a reunirse en septiembre.

También la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) consiguió una recomposición salarial del 1,1% para julio y agosto, que incluye una suma fija mensual no remunerativa de acuerdo al siguiente esquema:

Capataces de obra: $48.000

Administrativos: $46.000

Técnicos y personal de sistemas informáticos: $42.000

Maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares: $40.000

Colectiveros

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) negoció para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subas que ya comenzaron a aplicarse en julio, pero que en agosto tendán las siguientes actualizaciones:

El básico se mantiene en $1.300.000

Viáticos diarios: $12.500

Total mensual estimado: $1.600.000

En octubre:

Básico sin cambios

Viáticos diarios: $13.000

Ingreso mensual estimado: $1.612.000

En Noviembre:

Básico conformado: $1.370.000

Viáticos diarios: $13.000

Total mensual: $1.682.000

Antigüedad ajustada a $20.550 por año

Estaciones de Servicio

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) convinieron para cada mes del trimestre junio, julio y agosto subas del 1% sobre las escalas del mes inmediatamente anterior. A la vez, ese acuerdo para los nucleados bajo el convenio colectivo de trabajo 488/07, implica también recomposiciones adicionales que compensen una eventual suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Farmacéuticos

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) acordó una serie de aumentos escalonados hasta septiembre inclusive, para el convenio 659/13.

El mismo incluye aumentos para cada uno de los meses entre julio y septiembre, siempre sobre la escala del mes inmediatamente anterior, además del pago de sumas no remunerativas para cada uno de esos meses, y un bono trimestral adicional que se percibirá en septiembre. Las partes retomarán la negociación en octubre.

Bancarios

A fines de 2024, la Asociación Bancaria que dirige Sergio Palazzo acordardó definir los primeros ajustes salariales de 2025 mediante un mecanismo que los atara a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mes a mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al ver la efectividad de ese método, se mantuvo hasta el día de la fecha.

El INDEC reveló el IPC de julio se incrementó un 1,9% intermensual. Ese monto será el que reciban como actualización los trabajadores afiliados al gremio La Bancaria en las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Así el salario inicial para los trabajadores bancarios alcanzará los 1.895.421,83 pesos, compuesto por un sueldo base de 1.842.170,43 pesos más una participación en ganancias (ROE) de 53.251,40 pesos. Además, en base a estas cifras el bono por el Día del Bancario/a pasará a pagar un monto mínimo de 1.642.231,21 pesos, a corregir por futuras actualizaciones.

Los bancarios siguen sosteniendo de esta manera su poder adquisitivo, sin ganarle a la inflación pero manteniéndose por encima del 1% que pide el gobierno nacional y acumulando en estos siete meses del año un 17,3% sobre los salarios de diciembre 2024.

Controladores aéreos

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (ATEPSA) llegó a un acuerdo de mejora salarial sobre los sueldos de mayo, bajo el siguiente esquema:

1,3% a partir del 1 de junio

1,3% a partir del 1 de julio

1,3% a partir del 1 de agosto

1,2% más el 4%, a partir del 1 de septiembre sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de agosto.

1,1% más 3%, a partir del 1 de octubre sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 30 de septiembre.

1,1% a partir del 1 de noviembre sobre las remuneraciones normales y habituales vigentes al 31 de octubre.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) celebró un acuerdo paritario que incrementó al alza la escala salarial vigente para la actividad. Se fijaron nuevos valores para los meses entre agosto y octubre inclusive, para varios de los convenios colectivos representados por esta entidad.

A eso se sumó el mantenimiento de la suma no remunerativa de 60.000 pesos que los trabajadores venían cobrando, además de un pago único por el Día de la Sanidad el 21 de septiembre, de 56.706 pesos que deben ser abonados antes del día 20 de septiembre.

También la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) confirmó durante agosto un nuevo acuerdo salarial para el sector asistencial de Sanidad. El mismo implica subas salariales sobre los básicos vigentes y sumas extraordinarias durante un trimestre, a saber:

1,9% de aumento en agosto

1,7% de aumento en septiembre

1,6% de aumento en octubre

Para todos los meses, además, se mantendrá la asignación no remunerativa de 60.000 pesos.

Metalúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró un acuerdo de aumento salarial para la rama metalmecánica (Convenio Colectivo de Trabajo 260/75) más el otorgamiento de sumas extraordinarias. De ese incremento resta cobrar un 1% adicional más $25.000 no remunerativos en agosto.

Además, se definió una suba del 3,14% adicional en septiembre, que servirá como base de cálculo para futuras negociaciones. Este acuerdo ya recibió la homologación, y la fecha para la próxima reunión es a partir del 15 de septiembre.

Metalmecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Mercado Automotor (SMATA) oficializó un aumento trimestral, como venía realizando, en torno al 6% para los meses entre julio y septiembre inclusive. La cifra surge del IPC acumulado del trimestre anterior a ese período.

Se definió además que los epleadores abonen en esos meses una asignación por eficiencia y productividad de 5,92 horas del básico de la categoría correspondiente a cada trabajador, mensual y no remunerativa.

Farmacéuticos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) negoció nuevos básicos para los convenios colectivos 691/14 , 794/22, 795/22 y 707/15. Así los salarios iniciales de los afiliados pasarán a ser de 2.850.000 pesos en agosto. A esos montos se les aplican los adicionales, que pueden llegar a sumar hasta un 30 por ciento.

Perfumistas

El Sindicato de Trabaja