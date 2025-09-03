Monotributo ARCA: nuevos montos de asignaciones familiares ANSES desde septiembre 2025

ANSES fijó los nuevos valores de asignaciones para monotributistas desde septiembre 2025. Cuánto se cobra por prenatal, hijo y ayuda escolar

Los monotributistas percibirán desde septiembre nuevas asignaciones familiares actualizadas por movilidad. El valor de la asignación por hijo y prenatal será de $57.549 en las categorías más bajas y de $12.112 en las más altas, mientras que por hijo con discapacidad los montos alcanzan $187.379. La ayuda escolar anual se fijó en $42.039.

ANSES: cuánto cobran los monotributistas por asignaciones familiares desde septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 297/2025 los nuevos montos de las asignaciones familiares para monotributistas, vigentes a partir de septiembre de 2025, señala el Blog del Contador.

La medida aplica el aumento del 1,9% dispuesto por la movilidad prevista en la Ley 27.160 y el DNU 274/24, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

En el caso de los monotributistas, los valores están detallados en el Anexo VI de la norma y se distribuyen según la categoría de inscripción.

La asignación por prenatal y la asignación por hijo se ubican en $57.549 para las categorías más bajas, $38.818 para las siguientes, $23.478 en el tercer rango y $12.112 en el más alto.

En tanto, la asignación por hijo con discapacidad será de $187.379 para los tramos inferiores, con valores decrecientes de $132.557 y $83.661, que se mantienen iguales en los tres últimos rangos.

La ayuda escolar anual fue fijada en $42.039 para todos los rangos de monotributo. El mismo valor corresponde a la ayuda escolar anual para hijo con discapacidad, que no presenta diferenciaciones por categoría.

Estos montos se aplican de manera automática a partir de septiembre, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

El esquema se enmarca en la política de actualización periódica de las prestaciones familiares, que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores registrados en el Régimen Simplificado.

La resolución ratifica además que los monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos podrán acceder a las asignaciones en igualdad de condiciones con otros beneficiarios del régimen general.

Según la ANSES, la medida impactará en miles de familias que dependen de estos ingresos para afrontar gastos básicos vinculados a la crianza y educación de sus hijos.

Montos de asignaciones familiares para monotributistas – Septiembre 2025

Asignación por prenatal

Categoría A: $57.549

Categoría B: $38.818

Categoría C: $23.478

Categorías D, E, F, G y H: $12.112

Categorías I a K: no corresponde

Asignación por hijo

Categoría A: $57.549

Categoría B: $38.818

Categoría C: $23.478

Categorías D, E, F, G y H: $12.112

Categorías I a K: no corresponde

Asignación por hijo con discapacidad

Categoría A: $187.379

Categoría B: $132.557

Categorías C, D, F, G, H, I, J y K: $83.661

Ayuda escolar anual

Todas las categorías A a H: $42.039

Categorías I a K: no corresponde

Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad