La actual forma de regular la incapacidad laboral encarece la cuota de las ART y provoca litigiosidad judicial, y proponen un cambio

Un grupo de empresarios presenta una reforma laboral que cambia la forma de medir la incapacidad laboral, para disminuir las altas alícuotas de las ART, que pesan sobre los costos de la industria, y terminar con la industria del juicio por enfermedad o accidente de trabajo.

La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) presentó a la UIA y al Gobierno de Javier Milei, una propuesta de reforma laboral preparada por el asesoramiento del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, dirigido por Gastón Utrera.

El Documento "Propuesta de reforma de normativa sobre incapacidades", que forma parte de la reforma, aborda la problemática de la elevada litigiosidad laboral vinculada a incapacidades en Argentina, la cual afecta negativamente la competitividad de las empresas a través de altas alícuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Cuál es el problema con la incapacidad laboral

Uno de los principales generadores de litigiosidad es la "Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales", también llamado baremo, en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.

La raíz del problema radica en que esta tabla define los porcentajes de incapacidad mediante rangos en lugar de valores fijos.

Esto introduce una alta discrecionalidad en la determinación de los montos a pagar por las ART, incentivando demandas judiciales para obtener porcentajes mayores de incapacidad, hasta el tope del rango.

El Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica desarrolló un algoritmo para analizar automáticamente fallos judiciales.

La aplicación de este algoritmo a 1.325 fallos del fuero laboral de Córdoba entre 2017 y 2021 reveló que el 5,1% de los casos que involucraron a ART también incluían esa Tabla, con un pico del 8% en 2020.

Qué proponen a Javier Milei

La reforma busca eliminar la discrecionalidad y la litigiosidad mediante los siguientes cambios:

Derogación de las normas que actualmente asignan al Comité Consultivo Permanente las funciones de elaborar el listado de enfermedades profesionales y las tablas de evaluación de incapacidades laborales. Creación del Comité Técnico Permanente de Evaluación de Incapacidades Laborales, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Estará integrado por cuatro representantes de sociedades médicas y científicas, dos de universidades públicas nacionales con experiencia en medicina del trabajo, uno de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y uno del Ministerio de Capital Humano.

Sus funciones serán elaborar el listado de enfermedades profesionales (previo dictamen de la Comisión Médica Central) y establecer las tablas de evaluación de incapacidades laborales (baremo).

de incapacidades laborales (baremo). Será el único órgano competente para proponer criterios técnico-científicos para el baremo, el cual deberá contemplar valores fijos, sin rangos, y establecer criterios clínicos, funcionales y anatómicos expresos para cada lesión o patología.

3. Plazo para la Elaboración del Baremo: el Comité Técnico Permanente tendrá un plazo de 12 meses desde su constitución para elaborar y elevar al Poder Ejecutivo Nacional una propuesta de nuevo baremo basado en criterios objetivos, médico-legales y clínicamente validados.

Cuáles son los resultados esperados

La reforma propuesta debería eliminar la litigiosidad generada por la excesiva discrecionalidad en la determinación de porcentajes de incapacidad al pasar de rangos a valores fijos.

Se busca que esta cobertura sea objetiva, sin múltiples interpretaciones, y que contribuya a la reducción de costos para las empresas y a la mejora de la competitividad, sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores a estar adecuadamente cubiertos ante incapacidades.

La propuesta de modificación de la tabla de incapacidades laborales, de una propuesta con rangos a otra de indemnizaciones fijas, se enmarca en la búsqueda de aumentar la competitividad global de las empresas y facilitar la estabilidad macroeconómica sin nuevas devaluaciones.