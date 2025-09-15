Empleo doméstico: cómo impacta el bono en el sueldo de bolsillo a pagar en septiembre
De acuerdo al último acuerdo, los sueldos y salarios de las empleadas domésticas vuelven a actualizarse en septiembre 2025 y se suma además el pago de un bono extraordinario. El aumento impacta tanto en quienes tienen un empleo bajo esquema mensual como en aquellas que trabajan por hora.
El ajuste consiste en un aumento del 3,5% correspondiente a junio, junto con subas del 1% en julio, agosto y septiembre.
También se acordó una suma no remunerativa (bono) que se abona en julio, agosto y septiembre, destinada a compensar los meses sin incrementos entre febrero y junio.
Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en septiembre 2025
De acuerdo con la grilla publicada por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los valores de referencia para quienes trabajan menos de 24 horas semanales en septiembre 2025 son:
- Con retiro: $3.051
- Sin retiro: $3.294
En el caso de quienes trabajan 24 horas o más semanales, el salario mínimo para la quinta categoría (tareas generales) quedó fijado en:
- Con retiro: $374.540
- Sin retiro: $416.641
A estos montos se deben sumar conceptos como antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.
Empleo doméstico y niñeras: el bono de septiembre 2025
El bono extraordinario de agosto se asigna según la cantidad de horas trabajadas: quienes laboran más de 16 horas semanales cobraron $10.000 en julio y recibirán $9.500 en agosto y septiembre; quienes trabajan entre 12 y 16 horas percibieron $7.000 en julio y recibirán $6.000 en los dos meses siguientes; y quienes trabajan hasta 12 horas semanales recibirán $4.000 cada mes durante los tres meses.
Plus por zona desfavorable
Los trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones perciben un 30% adicional sobre los valores mínimos.
Cómo se paga el nuevo aumento de las empleadas domésticas
- Febrero–junio 2025: +3,5% sobre enero 2025, a cobrar en julio
- Julio 2025: +1% sobre la escala resultante del punto anterior
- Agosto: +1% sobre la escala de julio
- Septiembre: +1% sobre la escala de agosto
Personal doméstico: los aumentos del nuevo acuerdo
- Julio 2025: +4,535%
- Agosto 2025: +5,580%
- Septiembre 2025: +6,636%
Empleo doméstico: las nuevas escalas salariales
A continuación, las escalas según categoría y modalidad (los importes NO incluyen las sumas no remunerativas acordadas las que deberán adicionarse en cada caso):
1. Supervisor/a
Coordina y controla tareas de 2 o más personas a su cargo.
Con retiro:
- Enero: $430.878 / $3.454 hora
- Feb-junio (+3,5%): $446.019 / $3.574 hora
- Julio (+1%): $450.479 / $3.609 hora
- Agosto (+1%): $454.983 / $3.645 hora
- Septiembre (+1%): $459.532 / $3.681 hora
Sin retiro:
- Enero: $479.950 / $3.783 hora
- Feb-junio: $496.748 / $3.916 hora
- Julio: $501.716 / $3.955 hora
- Agosto: $506.733 / $3.994 hora
- Septiembre: $511.800 / $4.034 hora
2. Personal para tareas específicas
Cocineros/as o tareas que requieren idoneidad.
Con retiro:
- Enero: $400.310 / $3.270
- Feb-junio: $414.320 / $3.385
- Julio: $418.463 / $3.419
- Agosto: $422.648 / $3.453
- Septiembre: $426.874 / $3.487
Sin retiro:
- Enero: $445.613 / $3.585
- Feb-junio: $461.229 / $3.711
- Julio: $465.841 / $3.748
- Agosto: $470.499 / $3.785
- Septiembre: $475.204 / $3.823
3. Caseros
Trabajan en vivienda en la que también residen.
- Enero: $390.567 / $3.089
- Feb-junio: $404.388 / $3.197
- Julio: $408.432 / $3.229
- Agosto: $412.516 / $3.261
- Septiembre: $416.641 / $3.294
4. Asistencia y cuidado de personas
Niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad.
Con retiro:
- Enero: $390.567 / $3.089
- Feb-junio: $404.388 / $3.197
- Julio: $408.432 / $3.229
- Agosto: $412.516 / $3.261
- Septiembre: $416.641 / $3.294
Sin retiro:
- Enero: $435.246 / $3.454
- Feb-junio: $450.480 / $3.575
- Julio: $454.985 / $3.610
- Agosto: $459.534 / $3.646
- Septiembre: $464.129 / $3.682
5. Personal para tareas generales
Limpieza, cocina, mantenimiento, etc.
Con retiro:
- Enero: $351.233 / $2.863
- Feb-junio: $363.526 / $2.963
- Julio: $367.161 / $2.992
- Agosto: $370.832 / $3.021
- Septiembre: $374.540 / $3.051
Sin retiro:
- Enero: $390.567 / $3.089
- Feb-junio: $404.388 / $3.197
- Julio: $408.432 / $3.229
- Agosto: $412.516 / $3.261
- Septiembre: $416.641 / $3.294