Empleo doméstico: cómo impacta el bono en el sueldo de bolsillo a pagar en septiembre

Los sueldos y salarios de las empleadas domésticas se actualizan en septiembre y se suma además el pago de un bono extraordinario

De acuerdo al último acuerdo, los sueldos y salarios de las empleadas domésticas vuelven a actualizarse en septiembre 2025 y se suma además el pago de un bono extraordinario. El aumento impacta tanto en quienes tienen un empleo bajo esquema mensual como en aquellas que trabajan por hora.

El ajuste consiste en un aumento del 3,5% correspondiente a junio, junto con subas del 1% en julio, agosto y septiembre.

También se acordó una suma no remunerativa (bono) que se abona en julio, agosto y septiembre, destinada a compensar los meses sin incrementos entre febrero y junio.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en septiembre 2025

De acuerdo con la grilla publicada por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los valores de referencia para quienes trabajan menos de 24 horas semanales en septiembre 2025 son:

Con retiro: $3.051

Sin retiro: $3.294

En el caso de quienes trabajan 24 horas o más semanales, el salario mínimo para la quinta categoría (tareas generales) quedó fijado en:

Con retiro: $374.540

Sin retiro: $416.641

A estos montos se deben sumar conceptos como antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.

Empleo doméstico y niñeras: el bono de septiembre 2025

El bono extraordinario de agosto se asigna según la cantidad de horas trabajadas: quienes laboran más de 16 horas semanales cobraron $10.000 en julio y recibirán $9.500 en agosto y septiembre; quienes trabajan entre 12 y 16 horas percibieron $7.000 en julio y recibirán $6.000 en los dos meses siguientes; y quienes trabajan hasta 12 horas semanales recibirán $4.000 cada mes durante los tres meses.

Plus por zona desfavorable

Los trabajadores de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones perciben un 30% adicional sobre los valores mínimos.

Cómo se paga el nuevo aumento de las empleadas domésticas

Febrero–junio 2025: +3,5% sobre enero 2025, a cobrar en julio

Julio 2025: +1% sobre la escala resultante del punto anterior

Agosto: +1% sobre la escala de julio

Septiembre: +1% sobre la escala de agosto

Personal doméstico: los aumentos del nuevo acuerdo

Julio 2025: +4,535%

Agosto 2025: +5,580%

Septiembre 2025: +6,636%

Empleo doméstico: las nuevas escalas salariales

A continuación, las escalas según categoría y modalidad (los importes NO incluyen las sumas no remunerativas acordadas las que deberán adicionarse en cada caso):

1. Supervisor/a

Coordina y controla tareas de 2 o más personas a su cargo.

Con retiro:

Enero: $430.878 / $3.454 hora

Feb-junio (+3,5%): $446.019 / $3.574 hora

Julio (+1%): $450.479 / $3.609 hora

Agosto (+1%): $454.983 / $3.645 hora

Septiembre (+1%): $459.532 / $3.681 hora

Sin retiro:

Enero: $479.950 / $3.783 hora

Feb-junio: $496.748 / $3.916 hora

Julio: $501.716 / $3.955 hora

Agosto: $506.733 / $3.994 hora

Septiembre: $511.800 / $4.034 hora

2. Personal para tareas específicas

Cocineros/as o tareas que requieren idoneidad.

Con retiro:

Enero: $400.310 / $3.270

Feb-junio: $414.320 / $3.385

Julio: $418.463 / $3.419

Agosto: $422.648 / $3.453

Septiembre: $426.874 / $3.487

Sin retiro:

Enero: $445.613 / $3.585

Feb-junio: $461.229 / $3.711

Julio: $465.841 / $3.748

Agosto: $470.499 / $3.785

Septiembre: $475.204 / $3.823

3. Caseros

Trabajan en vivienda en la que también residen.

Enero: $390.567 / $3.089

Feb-junio: $404.388 / $3.197

Julio: $408.432 / $3.229

Agosto: $412.516 / $3.261

Septiembre: $416.641 / $3.294

4. Asistencia y cuidado de personas

Niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad.

Con retiro:

Enero: $390.567 / $3.089

Feb-junio: $404.388 / $3.197

Julio: $408.432 / $3.229

Agosto: $412.516 / $3.261

Septiembre: $416.641 / $3.294

Sin retiro:

Enero: $435.246 / $3.454

Feb-junio: $450.480 / $3.575

Julio: $454.985 / $3.610

Agosto: $459.534 / $3.646

Septiembre: $464.129 / $3.682

5. Personal para tareas generales

Limpieza, cocina, mantenimiento, etc.

Con retiro:

Enero: $351.233 / $2.863

Feb-junio: $363.526 / $2.963

Julio: $367.161 / $2.992

Agosto: $370.832 / $3.021

Septiembre: $374.540 / $3.051

Sin retiro: