Este alfajor ganó el premio al mejor del mundo en 2025: cómo comprarlo y cuánto sale

Productores de todo el mundo se dieron cita para competir en un evento que busca reconocer la excelencia y la diversidad del alfajor

Se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 Del evento, participaron productores de todo el mundo en busca de obtener el tan ansiado premio: mejor alfajor del 2025. Puntualmente, el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero

Luego de una exigente y prolongada evaluación, el jurado dio a conocer al gran ganador 2025. Se trata de un alfajor artesanal que, con una combinación de sabores poco convencional, se alzó con el máximo galardón y sorprendió a todos los presentes.

Quién ganó el premio al mejor alfajor 2025

El gran ganador del Mundial del Alfajor 2025 es un producto de la marca Chacra Los Retamos, oriunda de El Hoyo, Chubut. El alfajor ganador se destacó por una combinación de ingredientes que lo convirtió en imbatible:

Galleta de harina de nuez: Una base diferente que le aporta un sabor y una textura inconfundibles.

Relleno de dulce de leche: El corazón de cualquier alfajor tradicional, en este caso, fue premiado con la Medalla de Oro a "Mejor Dulce de Leche".

Cobertura de chocolate blanco: Este ingrediente, que le da el toque final al alfajor, también le valió la Medalla de Plata en la categoría "Chocolate Blanco".

La victoria del alfajor de harina de nuez y dulce de leche de Chacra Los Retamos es un ejemplo de la diversidad y el talento que se encuentran en la industria. El producto se comercializa a través de internet a un precio de $3.800 la unidad, un valor que refleja su carácter artesanal y la calidad de sus ingredientes.

Mundial de Alfajor 2025: la lista completa de los ganadores

A continuación, la lista completa de los ganadores del Campeonato Mundial del Alfajor 2025: