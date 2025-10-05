Viajes gratis en colectivo para jubilados: cómo activar el beneficio en octubre 2025

En octubre 2025, si cobrás una jubilación o pensión de ANSES, tenés la opción de acceder a la Tarifa Social, que permite viajar sin pagar en colectivos

Colectivos: ¿quiénes pueden viajar gratis en octubre 2025?

Este beneficio está dirigido a:

Jubilados y pensionados nacionales

Titulares de pensiones no contributivas

Beneficiarios de AUH, Asignación por Embarazo, Progresar y otros planes de ANSES

En el caso de los jubilados, el requisito es contar con una jubilación mínima o estar dentro del rango que define ANSES como compatible con tarifa social. No es necesario estar dentro de ningún programa especial: alcanza con tener una tarjeta SUBE registrada a tu nombre y hacer el trámite correspondiente.

Viajar gratis en colectivo en octubre 2025: ¿qué es la Tarifa Social Federal?

Es un descuento automático del 55% en el transporte público para ciertos grupos sociales, que en muchos casos, como el de los jubilados, permite acceder a viajes completamente gratuitos en colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, existen beneficios adicionales para el subte dentro de CABA.

Jubilados gratis en colectivos octubre 2025: ¿cuál es el paso a paso para activar el beneficio?

Entrar a Mi ANSES

Ingresá con tu CUIL y clave a la web de ANSES

Buscá la sección "Programas y beneficios"

Elegí la opción Generar PIN SUBE: vas a obtener un código de 6 dígitos

Registrar tu tarjeta SUBE

Ingresá a tarjetasube.sube.gob.ar

Cargá el PIN, tu número de SUBE y datos personales

Si ya tenés tu tarjeta a tu nombre, igual necesitás activarla con este paso

Cómo activar el beneficio para viajar gratis con la SUBE

Apoyá tu tarjeta en una terminal automática o usá la app SUBE para confirmar

También podés acercarte a un Centro de Atención SUBE o ANSES

Una vez hecho esto, ya podés viajar con el descuento del 55%, que en el caso de muchos jubilados equivale a viajar gratis por tener tarifa mínima.

Para los jubilados y pensionados, la posibilidad de trasladarse sin pagar cada pasaje representa un alivio en la economía personal. Los incrementos periódicos del boleto impactan de manera directa en los haberes fijos, y alternativas como el pase gratuito se transforman en herramientas importantes para preservar la autonomía y la inserción social.

El pase es de uso exclusivo e intransferible para el titular. El sistema de control asigna el beneficio a una única persona, y su uso por terceros está prohibido. La normativa precisa que, si se detecta que alguna otra persona utiliza la tarjeta con ese beneficio, se aplicarán sanciones: la suspensión por un período de seis meses y, en caso de reincidencia, la baja del pase por un año.

El procedimiento digital brinda una importante comodidad a los adultos mayores o retirados, quienes muchas veces prefieren limitar traslados o gestiones presenciales por razones de salud o movilidad. La operatoria online, según lo dispuesto en el reglamento oficial, habilita toda la cadena del trámite desde el contacto inicial hasta la eventual renovación a través de la web, sin papeles ni firmas físicas.

