El Impuesto sobre los Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes se unifica con el Monotributo de ARCA desde enero próximo, y habrá un solo pago

La ciudad de Buenos Aires por fin adhirió al Monotributo Unificado con ARCA desde el próximo 1 de enero de 2026, y facilitará la vida de los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos porteño, en la medida en que sean contribuyentes locales.

Por la Resolución General Conjunta 5769/2025. ARCA-AGIP, se unifican el Monotributo y el Impuesto sobre los. Ingresos Brutos para los contribuyentes CABA. en un Sistema Único Tributario.

Quiénes estarán alcanzados con el Monotributo Unificado

El nuevo régimen de tributación para pequeños contribuyentes de Ingresos Brutos porteños es el Sistema Único Tributario, dentro de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires (CABA), según los siguientes criterios que resume Tributum.news:

Sujetos: se incorporan automáticamente los contribuyentes que cumplen con la facturación y demás parámetros para recaer dentro de las categorías del Monotributo.

Pequeños contribuyentes: son los monotributistas con domicilio fiscal en CABA.

Destinatarios: responsables alcanzados por el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA (Contribuyentes Locales)

Gravámenes: unificación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con el Monotributo, del siguiente modo:

Impuesto integrado: sustitutivo de IVA y Ganancias.

Aportes previsionales y Salud: sustitutivo SIPA y Obra Social.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos del "Régimen Simplificado CABA".

Adhesión: vía portal "Monotributo" ARCA.

Cómo se pagará Ingresos Brutos CABA

Pago mensual: unificado.

Credencial: única.

Débitos automáticos: baja anterior y unificación para todos los conceptos.

Recategorización semestral: la que realiza ARCA comprende al Régimen Simplificado CABA.

Altas y bajas de domicilio fiscal: efectos de oficio en el régimen local.

Causales de exclusión: ARCA aplica la exclusión nacional y AGIP la local, con alta automática al régimen general correspondiente.

Bajas automáticas por falta de pago: tienen efectos para la baja en ambos regímenes.

La vigencia del nuevo Monotributo Unificado para la ciudad de Buenos Aires empezará el próximo sábado 11 de octubre, pero se aplicará desde el 1 de enero de 2026, y reemplazará el pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes porteños.