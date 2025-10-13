Auditoría legal de juicios en trámite: beneficios del procedimiento

La auditoría legal de juicios en trámite constituye un control externo a los fines de elevar un informe pormenorizado relativo a los procesos judiciales

La auditoría legal de juicios en trámite constituye un control externo a los fines que el auditor eleve un informe pormenorizado dando cuenta de todo lo relativo a los procesos judiciales que la empresa o el individuo posea en cartera, siendo demandante o demandado, querellante o imputado.

Desde el Estudio Marcelo H. Echevarría & Asociados explican las claves de la auditoría legal de juicios en trámite.

Auditoría legal: en qué consiste

Con frecuencia escuchamos que tanto a las empresas como a los individuos los sobrepasa una incertidumbre por la tardanza de los juicios; o no entienden el motivo por el cual se perdió un proceso que tenía como objetivo cobrar una suma de dinero a un deudor ejecutando un cheque, pagaré, etc. librado a favor de quien perdió el juicio; otras veces, inquietudes recurrentes dan cuenta que se está abonando mucho dinero sin visualizar resultado alguno; o lo peor, comienzan a descreer de lo que les informa el profesional contratado, entre otras múltiples causas.

Metodología de la auditoría legal de juicios en trámite

Las auditorías legales tienen como objetivo relevar a fondo todas las aristas de o los procesos (puede ser de un solo proceso o de cientos de ellos si el cliente es una empresa nacional o multinacional).

Se evalúa la estrategia utilizada; los tiempos de tardanza entre las presentaciones para impulsar el proceso por el interesado; la tardanza en las respuestas y decisiones del tribunal; si los costos que se cobraron son acordes a lo que surge del expediente; o si se apeló una decisión dictada en contra de los intereses de la empresa o individuo que contrató la auditoría, entre diversas aristas.

Se debe explicar minuciosamente y con mucho rigor técnico si, a criterio del auditor, el juicio se lleva o se llevó óptimamente o si se debería encarar una nueva metodología para que sea más dinámico y efectivo, acortando plazos, otorgando celeridad, si existe o existió negligencia, o maniobras dolosas y/o fraudulentas a lo largo del proceso, etc.

Luego de examinarse cada juicio y etapa por etapa (demanda, prueba, alegatos, sentencia, apelaciones) se deberá informar si la prueba producida u ofrecida fue la acorde o si presenta deficiencias; también, si los testigos que prestaron su declaración fueron debidamente interrogados por las partes; si los escritos contienen una estrategia bien definida o utilizaron un "copia y pega" para cumplir con la formalidad de contestar, pero sin una metodología con aptitud suficiente sea de ataque o de defensa.

A su vez evaluaremos los fundamentos de las eventuales apelaciones ante las Cámaras del fuero donde tramitan las causas o, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los Tribunales Superiores de las Provincias.

Con todo ese bagaje de información, el equipo realiza un informe de avance conteniendo todo lo relevado hasta ese momento, lo cual permitirá que el auditor cumpla con su función, tal lo es la de finalmente opinar acerca de lo sucedido en cada proceso judicial que intervino, auditó y supervisó.

Luego, comenzará la etapa final, siendo esta la elaboración del informe final de auditoría, el cual llevará firma certificada del auditor (sea por escribano o por medios digitales), lo cual posibilita que el mencionado informe pueda ser utilizado no solo en el seno de una reunión de accionistas, de socios, de gerentes o de directores de empresas, sino ante los organismos del Poder Ejecutivo Nacional (SIGEN, Procuración del Tesoro, entre otros), ante el Poder Judicial o ante quien entienda corresponder el interesado en esa auditoría.

Con el informe final de lo sucedido en cada proceso judicial que se solicitó auditar y con la firma del responsable de la auditoría, se procede a reunirse con los integrantes de la empresa o individuo que lo solicitó a los fines de explicarle los alcances del mismo, detallar concretamente los puntos negativos y/o positivos encontrados en cada causa, explicando verbalmente lo expuesto en el informe que se le entrega al cliente.

Lo principal, es que todo el equipo que intervino en ese trabajo debe estar presente a los fines que les formulen todas las preguntas que entiendan pertinentes respecto de lo expuesto en el informe final de auditoría.

Labores profesionales posteriores a la entrega del informe final de auditoría legal

Si el cliente que contrató los servicios de auditoría necesita que los auditores se reúnan con terceras personas, sean autoridades de los diversos organismos de gobierno, Poder Judicial de la Nación, etc., el trabajo subsiste dado que los integrantes del equipo técnico auditor lo acompañarán, toda vez que serán éstos quienes defiendan y expliquen la labor profesional realizada, no quedando esta carga en cabeza o bajo responsabilidad del propio cliente.

El acompañamiento en todas las instancias del informe final de auditoría por quienes intervinieron en el mismo es lo que avala un trabajo sólido, serio, fundamentado técnicamente y, sobre todo, apto para presentar ante cualquier organismo y/o junta de accionistas y/o directorio, entre otros.

Por lo tanto, el trabajo no culmina con un frío informe, sino que se extiende en la explicación del mismo por quienes intervinieron en él, relevando al así realizarlo a los directivos o personal interno de la empresa que contrató los servicios de explicar los alcances de ese informe.

De la misma manera, si es un individuo, se aplica la metodología antedicha.

Con este panorama culmina la incertidumbre sobre el estado de los procesos judiciales en trámite y como fueron tramitados, si deficientemente u óptimamente.

El examen a tiempo puede enderezar la metodología de trabajo para procurar un resultado favorable a los intereses del cliente, como, a su vez, adoptar iniciativas proactivas a los fines de establecer una diferente estrategia jurídica, entre muchas otras ventajas que este servicio ofrece.

Por último, no olvidemos que siempre se está a tiempo de realizar un giro de 180 grados en la estrategia jurídica, conociendo con certeza lo que acontece en un proceso.

Caso contrario, un juicio podría culminar con el resultado menos esperado.

Prevenir, anticiparse y conocer a fondo lo que acontece en los procesos judiciales es la finalidad de una auditoría profunda, cuyo resultado llevará a tomar las medidas correctivas procurando preservar los intereses de una empresa o de un individuo y, a su vez, deslindar responsabilidades de los accionistas, socios, directores y/o gerentes de empresas.