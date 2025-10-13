Empleados de Comercio: cómo impacta el bono en el salario hasta fin de año
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo quedan las escalas salariales hasta fin del 2025 y cómo impacta el bono otorgado en el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.
La suba salarial corresponde a un 6%, que se implementa en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se pactó una suma fija no remunerativa mensual (bono) que engrosa el ingreso de bolsillo.
Puntualmente, con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:
- 1% a partir del mes de julio;
- 1% a partir del mes de agosto;
- 1% a partir del mes de septiembre;
- 1% a partir del mes de octubre;
- 1% a partir del mes de noviembre y
- 1% a partir del mes de diciembre.
¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?
El salario mensual incluye:
- Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.
- Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).
- Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.
- Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.
Detalle de aumentos
- Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).
- Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
- Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
- Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
- Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.
Escalas salariales por categoría – Mes a mes
Administrativos
Administrativo A:
- Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994
- Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062
- Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131
- Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
- Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268
- Enero 2026: $1.107.268
Administrativo B:
- Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413
- Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525
- Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637
- Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
- Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860
- Enero 2026: $1.111.860
Administrativo C:
- Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827
- Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982
- Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137
- Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
- Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448
- Enero 2026: $1.116.448
Vendedores
Vendedor A:
- Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
- Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
- Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
- Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
- Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
- Enero 2026: $1.111.091
Vendedor B:
- Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759
- Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080
- Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401
- Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
- Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044
- Enero 2026: $1.134.044
Vendedor C:
- Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117
- Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510
- Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904
- Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
- Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690
- Enero 2026: $1.141.690
Auxiliares
Auxiliar A:
- Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672
- Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777
- Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882
- Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
- Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091
- Enero 2026: $1.111.091
Auxiliar B:
- Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033
- Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210
- Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387
- Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
- Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740
- Enero 2026: $1.118.740
Auxiliar C:
- Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325
- Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740
- Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155
- Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
- Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985
- Enero 2026: $1.143.985
De esta manera quedan las escalas salariales hasta fin de año luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono que engrosa el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.