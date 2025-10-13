El proceso judicial que sigue el banco para embargar el sueldo por la deuda impaga de la tarjeta de crédito tiene pasos precisos y límites

El incumplimiento en el pago de una tarjeta de crédito en Argentina desencadena una cadena de consecuencias que afectan al deudor en los ámbitos financiero, crediticio y legal, y puede llegar al embargo del sueldo

Consecuencias inmediatas: intereses y crédito

Al no abonar el Pago Total del resumen, la deuda comienza a acumular intereses compensatorios por la financiación. Si el deudor ni siquiera cubre el Pago Mínimo, se suman los intereses punitorios por la mora, haciendo que la deuda crezca a un ritmo muy elevado.

Las tasas de interés suelen ser altas. Se aplicarán intereses compensatorios por la financiación del saldo impago y, adicionalmente, intereses punitorios (por incumplimiento), por pagar menos del mínimo o no pagar nada. Esto hace que la deuda crezca muy rápido.

Como resultado directo, la tarjeta de crédito será inhabilitada o suspendida hasta que se regularice el saldo.

Simultáneamente, la entidad financiera reporta el atraso a las centrales de riesgo crediticio, como el Veraz, lo que daña el historial del deudor, obstaculizando el acceso a préstamos, hipotecas o incluso la firma de contratos de alquiler en el futuro.

Cuál es el proceso del reclamo y el embargo

Si la deuda persiste, el banco inicia un proceso de reclamo que comienza con notificaciones y gestiones de cobranza.

Posteriormente, el banco envía una Carta Documento —una intimación formal con valor legal— exigiendo el pago total y advirtiendo sobre el inicio de acciones legales.

De no cumplirse, la entidad puede iniciar un juicio ejecutivo y, con una orden judicial, solicitar el embargo del sueldo, cuentas bancarias o bienes.

Qué límites tiene el embargo del sueldo por tarjeta

El embargo sobre el salario en Argentina está legalmente limitado para proteger la subsistencia del trabajador.

La ley establece que el monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es inembargable. El valor de referencia del SMVM para octubre de 2025 es de $322.000. El embargo solo aplica sobre el monto neto que excede el SMVM y bajo las siguientes proporciones:

Se puede embargar hasta el 10% del excedente si el sueldo neto se encuentra entre uno y dos SMVM.

Se puede embargar hasta el 20% del excedente si el sueldo neto supera el doble del SMVM.

Qué intereses cobra el banco

Las tasas de interés de tarjetas de crédito en Argentina están reguladas por el Banco Central (BCRA), pero varían según la entidad financiera y el tipo de operación.

Tasa Nominal Anual (TNA) de financiación: para octubre de 2025, no hay una única tasa promedio que aplique a todas las entidades, pero las tasas de interés para el financiamiento del saldo (cuando no pagás el total) son muy altas. El BCRA establece un límite máximo para el interés compensatorio.

Es importante mirar el Costo Financiero Total (CFT), que es el indicador real del costo, ya que incluye la TNA, gastos, seguros e IVA.

Para obtener el valor exacto actual, se debe consultar las tasas máximas publicadas por el BCRA o el último resumen de la tarjeta.

Qué tipos de pago de tarjeta existen

Finalmente, las opciones de pago en el resumen definen cómo se maneja la deuda:

El Pago Total es la suma completa adeudada y su abono elimina cualquier interés o cargo por financiación.

El Pago Mínimo es la cantidad indispensable para que la tarjeta siga activa y no apliquen intereses punitorios. El saldo restante se considera deuda y se financia automáticamente, generando intereses compensatorios.

El Pago Parcial es un monto abonado que es mayor al mínimo pero menor al total. El saldo restante también se financia y genera intereses compensatorios, pero en una proporción menor que si solo se hubiera pagado el mínimo.

Cuando la tarjeta sigue impaga, sin cancelar ni siquiera el pago mínimo, el banco inicia acciones legales que incluyen desde el ingreso del deudor a centrales de riesgo crediticio (Veraz), hasta el embargo del sueldo.