PAMI: cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos gratis en octubre 2025

El PAMI ofrece cobertura total de medicamentos, especialmente los utilizados para tratar enfermedades crónicas como la diabetes o la hemofilia

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece los jubilados cobertura total de medicamentos, especialmente los utilizados para tratar enfermedades crónicas, graves o de alto costo, como la diabetes o la hemofilia. Puntualmente, el organismo actualizó en ocubre 2025 el listado de fármacos gratuitos y el proceso para acceder al subsidio del 100%, donde la receta electrónica juega un papel preponderante.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI en octubre 2025?

Para acceder al beneficio de la cobertura total de los medicamentos en octubre 2025, los jubilados y pensionados del PAMI deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación a PAMI

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Vale tener presente que si el afiliado no cumple con los 2 primeros requisitos antes mencionados (tope de ingresos y no tener medicina prepaga) pero el costo de los medicamentos indicados para un tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, puede solicitar la cobertura al 100% por razones sociales a través de un mecanismo de excepción.

A tal fin, PAMI te solicitará el informe social (Disposición 7339/GPSyC/13), la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05) y la revalidación médica.

Cuáles son los medicamentos gratis que otorga PAMI en octubre 2025: el listado completo

Puntualmente, el Programa de Medicamentos PAMI incluye una lista con fármacos que continuarán siendo gratuitos. Así, aseguran y garantizan la cobertura total de aquellos tratamientos especiales de enfermedades graves o crónicas que están protegidos por la ley vigente en todo el país.

Más precisamente, los fármacos con cobertura total son:

Los requeridos para el tratamiento para la diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamiento de la hemofilia.

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Además, el organismo previsional ofrece descuentos de hasta el 80% sobre el "precio PAMI", su tarifa preferencial en farmacias para medicamentos indicados en el tratamiento de enfermedades graves o agudas. Y en el caso de los fármacos de uso ocasional, el ahorro es del 40 por ciento.

Paso a paso, cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMI en octubre 2025

El trámite se puede realizar de forma digital, lo que facilita el acceso y agiliza los tiempos de respuesta. Y desde este mes, la receta electrónica (cuya vigencia es de 30 días) es condición necesaria para que el beneficio se aplique. Para iniciar la solicitud, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web de PAMI, apartado "Trámites Web", y seleccioná "Medicamentos sin cargo por subsidio social". Luego, marcá "Iniciar este trámite" y aclará en motivos "Solicitar el servicio".

Completá con tu número de afiliado, número de DNI y de trámite de la última versión de tu documento.

Llená el formulario de contacto indicando si la persona que está realizando el trámite es el afiliado titular o un familiar, número de teléfono y correo electrónico.

Se desplegará una pantalla con el listado de requisitos para acceder al beneficio, donde deberás confirmar si cumplís con ellos.

Al confirmar, aparecerán 3 preguntas: si posee activos societarios, si posee un familiar a cargo con discapacidad, o si posee receta en formato de papel. Si en esta última respondes que sí, aparecerá un espacio donde podrás cargar el documento (foto o .pdf) de la prescripción. Y si por el contrario, seleccionás que no, no te preocupes, ya las tenés de manera electrónica.

Luego, se mostrará un campo de texto que es opcional para dejar algún comentario, como por ejemplo, los nombres de los medicamentos que está solicitando.

Seleccioná "Finalizar carga de documentación" y confirmá la información brindada.

El sistema generará un número de caso con el que podés consultar el estado del trámite. La respuesta suele llegar dentro de las 24 horas.

Por último, para retirar los medicamentos, tu médico de cabecera debe enviar la receta electrónica a la farmacia. Solo necesitás presentar tu DNI y credencial PAMI. Si no podés asistir en persona, un familiar o persona de confianza puede hacerlo en tu lugar con la documentación correspondiente.