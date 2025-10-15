Paso a paso: cómo tramitar la pensión por invalidez desde cero y 100% online

Para poder acceder a una pensión por invalidez laboral, y cobrar cada mes el 70% de una jubilación mínima, es necesario cumplir con estrictos requisitos

Para poder acceder a una pensión no contributiva por invalidez laboral, y cobrar cada mes el 70% de una jubilación mínima, se deben cumplir una serie de estrictos requisitos. Puntualmente, este tipo de beneficio está dirigido en exclusiva a personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad o enfermedad, y que no tienen otros ingresos ni formas de sustento.

Más precisamente, la pensión se puede solicitar desde en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con la app mi ANSES o de forma presencial (con turno previo). Pero más allá de la modalidad elegida, la clave está en contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) vigente en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

ANSES: como tramitar la pensión por invalidez online

Por lo tanto, para tramitar una pensión por invalidez online, primero debes obtener el Certificado Médico Oficial (CMO) digital en un hospital público o centro de salud habilitado. Luego, acceder a mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social, verificar tus datos personales y familiares, seleccionar la opción "Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral" y seguir los pasos para completar el trámite.

1. Obtener el Certificado Médico Oficial (CMO)

Solicita el Certificado Médico Oficial (CMO) digital en un hospital público o centro de salud habilitado.

Si se genera en formato digital, se vincula directamente con tu expediente.

2. Acceder a mi ANSES y preparar la solicitud

Ingresa a mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social.

Si no tienes la clave, puedes generarla en el momento.

Verifica que tus datos personales, familiares y de contacto estén actualizados. Puedes modificarlos en "Información Personal".

3. Iniciar el trámite online

En el menú principal, selecciona "Solicitud de Prestaciones".

Elige la opción "Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral" y sigue los pasos indicados por el sistema.

Es posible que debas adjuntar la documentación solicitada, como tu DNI y el CMO digital.

Asimismo, se puede consultar el estado de tu trámite a través de la sección "Atención Virtual" en el sitio de ANSES o con el Chatbot TINA por WhatsApp al +54 11 3910-1010.

Pensión por invalidez: ¿cuáles son las incompatibilidades?

La pensión no contributiva por invalidez es incompatible con cualquier tipo de relación laboral, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista.

En tanto, para quien cobra la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo, en el caso de que le otorguen la pensión dejará de percibirlas y en su lugar podrá cobrar la Asignación Familiares por Hijo o la Asignación Familiar por Prenatal, según corresponda.

Pensión por invalidez: qué monto se cobra en octubre 2025

Este mes la prestación por invalidez ANSES tuvo un incremento de 1,9%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este sentido, la prestación en octubre 2025 se ubica en $331.038,70, correspondiente a $261.038,70 más $70.000 del bono extraordinario.

El monto de la pensión equivale al 70% de una jubilación mínima y se actualiza mensualmente, por el IPC. Los beneficiarios de la pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).