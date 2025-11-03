Reforma laboral: qué es el "banco de horas" y cómo funciona en otros países

El banco de horas es uno de los ejes que genera mayores controversias en el proyecto de reforma laboral que propone el Gobierno Nacional

Qué eEl Gobierno nacional confirmó que llamará a sesiones extraordinarias para debatir sobre la reforma laboral. Uno de los ejes que genera mayores controversias es el denominado "banco de horas".

Qué es el "banco de horas"

El banco de horas es una forma flexible de organizar el tiempo de trabajo. En lugar de pagar las horas extras con un recargo, las empresas pueden acumular esas horas adicionales en una especie de "cuenta personal" del trabajador, señala Errepar.

De acuerdo a los fundamentos oficiales, cuando la actividad baja o el ritmo laboral disminuye, el empleado puede usar ese saldo para tomarse días libres o reducir su jornada, sin que se le descuente del salario.

Por ejemplo, si una semana un empleado trabaja diez horas más de lo habitual, esas horas se guardan en su banco. Más adelante, puede utilizarlas para salir antes o tomarse un día libre, manteniendo su remuneración.

Cabe aclarar que el banco de horas no elimina la posibilidad de cobrar horas extras. El artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no está en los planos de ser modificado, se garantizan los recargos del 50% para días comunes y del 100% para sábados después de las 13, domingos y feriados.

Qué dice el proyecto de Romina Diez

El concepto fue mencionado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el reciente Coloquio de IDEA. El funcionario planteó que el "banco de horas" podría incorporarse a la reforma laboral como parte de una "jornada elástica", es decir, con la posibilidad de extender o reducir las horas según las necesidades productivas de cada sector.

El texto que introduce esta posibilidad en el proyecto de la diputada Romina Diez, que se viralizó en estos días, es el artículo 197 bis. Este tema ya había sido incorporado por el DNU 70/2023, pero este se encuentra suspendido por la Justicia.

Este artículo establece que los convenios colectivos podrán prever bancos de horas, francos compensatorios u otros regímenes de flexibilidad, siempre garantizando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas y sin modificar la jornada legal de 48 horas semanales.

En concreto, sostiene:

"ARTÍCULO 11. - Incorpórase como artículo 197 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto: "ARTÍCULO 197 bis.- Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de DOCE (12) horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entr