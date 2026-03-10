ARBA moratoria 2026: qué planes, cuántas cuotas y qué descuentos ofrece

ARBA puso en marcha una nueva moratoria que permite regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial. Qué descuentos ofrece

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ouso en marcha una nueva moratoria que permite regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal y permitir el acceso a los descuentos vigentes en los impuestos provinciales.

La medida, ya publicada en el Boletín Oficial, comenzó a regir a partir del 2 de febrero pasado y está orientada a que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones adeudadas, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

"Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día", señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

ARBA Inmobiliario: nuevos planes de pago para deudas en instancia prejudicial

El plan general permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con disti