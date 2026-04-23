AUH: cuánto cobro en mayo 2026 de ANSES

ANSES ya confirmó la actualización que rige desde mayo de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuáles son los nuevos valores

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó la actualización que rige desde mayo de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El incremento forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta mensualmente los haberes y prestaciones sociales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), medido por el INDEC.

Con el dato de inflación correspondiente a marzo ya publicado, el organismo previsional cerró el cálculo del aumento que impactará de manera directa en los ingresos de millones de titulares en todo el país.

El objetivo de este mecanismo es acompañar la evolución de los precios y evitar que los ingresos de los sectores más vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

AUH: el nuevo monto desde mayo 2026 y cómo queda el pago mensual

Para mayo de 2026, la AUH tendrá un incremento del 3,4%. Con esta actualización, el monto total por cada hijo menor de 18 años pasará a ser de $141.312.

Sin embargo, este no es el valor que se percibe en forma completa de manera mensual. Como es habitual, la ANSES liquida mensualmente el 80% de la prestación de manera directa, lo que representa un cobro de $113.050 por cada hijo. El 20% restante se retiene y se va acumulando a lo largo del año, hasta su posterior pago al finalizar el período.

Ese porcentaje retenido —unos $28.262 mensuales— solo se libera cuando el titular presenta la Libreta de la AUH, documento que permite acreditar que los menores a cargo realizaron los controles médicos correspondientes, completaron el esquema obligatorio de vacunación y mantuvieron la asistencia escolar exigida durante el ciclo lectivo.

AUH por discapacidad y refuerzos

El mismo porcentaje de aumento también alcanza a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. En este caso, el monto total ascenderá a $458.354 a partir de mayo 2026. De ese total, el pago mensual efectivo será de $366.683,20, en tanto que el resto se retendrá bajo las mismas condiciones de presentación de documentación.

A estos ingresos se suma la Tarjeta Alimentar, un complemento clave para la compra de alimentos básicos. Aunque este beneficio no se actualiza con la misma fórmula que la AUH, se acredita junto con la prestación y se paga en las mismas fechas establecidas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Quiénes pueden acceder a la AUH y cómo se tramita

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación mensual que otorga la ANSES destinada a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad social y laboral, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Pueden solicitar la AUH las madres, padres o tutores que estén a cargo de menores de 18 años y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones laborales: desocupados, trabajadores informales sin aportes, personal de casas particulares o monotributistas sociales.

En cuanto a los menores:

Deben ser argentinos

o contar con al menos dos años de residencia legal en el país

Residir en Argentina

No percibir otras asignaciones familiares

El trámite se realiza ante ANSES y requiere contar con DNI del titular y del menor, además de la documentación que acredite el vínculo familiar, como partida de nacimiento o sentencia de tutela. Una vez aprobada la solicitud, el cobro se activa de manera automática si se cumplen todos los requisitos.