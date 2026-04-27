Cómo quedó el sueldo de choferes de colectivo en Mayo 2026

La Unión Tranviarios Automotor logró un incremento salarial para el primer tramo del año. Cuáles son los montos y los adicionales

El sueldo básico conformado para choferes de colectivo (AMBA) en mayo 2026, correspondiente a lo acordado en paritarias vigentes a abril, se ubica por encima de $1.545.278. Al sumar adicionales (antigüedad, viáticos, presentismo), el ingreso total inicial supera los $1.890.000 a $2.000.000 mensuales.

Detalles clave de la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor para abril/mayo 2026:

Salario Básico: $1.545.278,25.

Ingreso Inicial Total: Superior a $1.890.000 (incluyendo viáticos, presentismo, y adicionales).

Adicionales por antigüedad: Aumentan el monto final, superando los $2.000.000 para trabajadores con más experiencia.

Referencias para trabajadores con experiencia:

5 años: Aprox. $1.953.368.

10 años: Aprox. $2.082.125.

20 años: Aprox. $2.295.303.

Suma Fija: Se sumó una suma fija no remunerativa de $120.000 al acuerdo inicial de abril.

Otros Ítems Incluidos

Asistencia: Generalmente incluida en el básico conformado.

Atención SUBE: Adicional por la gestión del sistema de pasajes.Para verificar el recibo exacto o acuerdos de último momento, podés consultar el sitio oficial de la UTA o las circulares del Sindicato de Camioneros si la rama es transporte de cargas.

Se fijaron los subsidios a los colectivos del AMBA hasta abril

Mediante la Resolución 16/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte aprobó los nuevos cálculos de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Jurisdicción Nacional para el período febrero-abril.

La actualización no solo contempla la mencionada paritaria, sino también ajustes en el valor del gasoil, seguros, insumos, entre otros. En paralelo, se establecieron los valores de las compensaciones tarifarias que el Estado nacional le entregará a las empresas de colectivos del AMBA.

Los mismos serán los siguientes:

Febrero: $93.624.359.688

Marzo: $71.965.152.433

Abril: $73.514.138.512 pesos

Total por demanda SUBE: 95.850.171.084 pesos

¿Cuál es el aumento de los colectivos en el AMBA desde el 1 de mayo?

Desde el 1 de mayo, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia.

El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35, con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.

¿Cómo funciona el sistema de aumentos automáticos del transporte en CABA y Provincia?

El sistema tarifario vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales.

Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense. Las líneas nacionales, en cambio, continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte. El rubro transporte sigue presionando sobre la inflación: en marzo subió 4,1%, por encima del promedio general.

Pero también lo hace sobre la canasta hogareña: una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público en marzo, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios.

El cálculo efectuado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET) indica que esta erogación incluye principalmente viajes en colectivo y representa el mayor gasto para un hogar.