El régimen de casas particulares tiene características distintas para las licencias por enfermedad que la Ley de Contrato de Trabajo

La empleada doméstica tiene un marco legal específico, el Régimen para Casas Particulares, que regula cómo deben proceder tanto el empleado como el empleador ante una enfermedad o accidente inculpable, que son los que no se relacionan con el trabajo

Qué hacer ante la enfermedad de la empleada doméstica

La experta María Elena Franzone explica los plazos, obligaciones y criterios de liquidación ante licencias por enfermedades inculpables de la empleada doméstica, según publica Errepar:

¿Cuál es el plazo máximo de licencia paga por enfermedad que le corresponde a un trabajador de casas particulares según su antigüedad, cuáles son sus obligaciones de notificación y cómo debe calcularse el salario durante ese período?

Cuando una enfermedad o accidente inculpable (no relacionado con el trabajo) impide la prestación del servicio, el empleado mantiene el derecho a percibir su remuneración. Las condiciones del régimen especial para casas particulares establecen lo siguiente:

Plazos según antigüedad: a diferencia del régimen general, el personal de casas particulares tiene derecho a una licencia paga de hasta 3 meses al año si su antigüedad es menor a 5 años, y de hasta 6 meses al año si su antigüedad es mayor a 5 años.

Obligación de aviso: el empleado debe dar aviso de la enfermedad y del lugar donde se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo en la que se vea imposibilitado de asistir, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

Cálculo de la remuneración: durante el transcurso de la licencia, el empleador debe abonar el salario conforme a lo que el trabajador percibía en el momento de la interrupción, debiendo sumar de forma obligatoria todos los aumentos que se dispongan para su categoría durante ese período.

Qué cobrará la empleada doméstica en junio y julio

El Gobierno oficializó el acuerdo paritario para el personal de casas particulares que establece aumentos escalonados para los meses de junio (1,5%) y julio (1,4%). Además, en julio se termina de incorporar al salario básico el 50% restante del bono otorgado en marzo, lo que impacta directamente en las escalas.

También se actualizó el adicional por zona desfavorable, que pasa a ser del 31% para la Patagonia y el partido de Patagones.

Los siguientes son los valores mínimos por hora y por mes para cada categoría:

Personal para tareas generales

Encargados de la limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocción de comidas típicas del hogar.

Junio 2026

Con retiro: hora $3.600,66 y mensual: $441.729,02.

Sin retiro: hora: $3.862,18 y mensual: $488.326,19.

Julio 2026

Con retiro: hora: $3.733,72 y mensual: $458.053,22.

Sin retiro: hora: $3.996,45 y mensual: $505.302,76.

Asistencia y cuidado de personas

Afectados al cuidado no terapéutico de personas (ancianos, niños, enfermos o personas con discapacidad.

Junio 2026

Con retiro: hora: $3.862,18 y mensual: $488.326,19.

Sin retiro: hora: $4.295,26 y mensual: $541.255,35.

Julio 2026

Con retiro: hora: $3.996,45 y mensual: $505.302,76.

Sin retiro: Hora: $4.435,86 y mensual: $558.972,92.

Caseros

Personal que presta tareas de cuidado general y preservación de una vivienda donde habita por el contrato de trabajo.

Junio 2026

Única modalidad (sin retiro): hora: $3.862,18 y mensual: $488.326,19.

Julio 2026:

Única modalidad (sin retiro): hora: $3.996,45 y mensual: $505.302,76.

Personal para tareas específicas

Cocineros contratados en forma exclusiva y toda otra tarea que requiera idoneidad especial.

Junio 2026

Con retiro: hora: $4.083,26 y mensual: $499.868,28.

Sin retiro: hora: $4.453,26 y mensual: $553.536,65.

Julio 2026

Con retiro: hora: $4.223,25 y mensual: $517.006,43.

Sin retiro: hora: $4.597,18 y mensual: $571.426,17.

Supervisor/a

Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Junio 2026

Con retiro: hora: $4.297,33 y mensual: $536.080,78.

Sin retiro: hora: $4.683,64 y mensual: $594.214,11.

Julio 2026

Con retiro: hora: $4.438,77 y mensual: $553.725,91.

Sin retiro: hora: $4.829,13 y mensual: $612.673,11.

En los recibos de junio debe tenerse en cuenta que, durante este mes de junio se debe liquidar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre.

Con el nuevo formato digital de ARCA para el recibo de sueldo, el aguinaldo se declara en el campo de "Otros" detallando en Observaciones que corresponde al primer SAC del año.

De esta manera, se aplica el aumento para empleadas domésticas y la incorporación del plus al salario básico, dando nuevas escalas para las distintas categorías de casas particulares.