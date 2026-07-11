Estas son las claves para jubilarse por ANSES en 2026 sin todos los aportes

ANSES mantiene un esquema vigente para regularizar aportes antes de jubilarse. Cómo funciona, quiénes pueden acceder y qué cambios rigen en 2026

Aunque la moratoria previsional tradicional dejó de estar disponible en 2023, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostiene activo un mecanismo alternativo que permite ponerse al día con aportes faltantes antes de llegar a la edad jubilatoria.

Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional, regulado por la Ley 27.705, una herramienta orientada a personas que todavía están en actividad, pero no alcanzarán los 30 años exigidos por el sistema.

A quién está dirigido el régimen

El programa apunta a trabajadores que se encuentran en la etapa final de su vida laboral, con un horizonte de hasta diez años para jubilarse.

En ese grupo se incluyen mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de 55 a 64, siempre que no hayan completado la totalidad de los aportes requeridos.

El cambio clave: ya no hay jubilación sin 30 años

El esquema vigente dejó sin efecto la posibilidad de acceder a la jubilación en casos con escasos o nulos aportes y luego descontar la moratoria directamente del haber previsional. En ese sentido, el sistema ya no contempla ese mecanismo de financiación automática una vez iniciado el cobro del beneficio.

Sin embargo, se mantiene habilitada una alternativa para quienes todavía no alcanzaron la edad jubilatoria: la posibilidad de regularizar períodos faltantes de manera anticipada, siempre dentro de la ventana de años permitida por la normativa actual.

En esta línea, el régimen vigente se concentra exclusivamente en la etapa previa al retiro, cuando aún resulta posible completar la historia laboral y cerrar los aportes requeridos antes de iniciar el trámite jubilatorio.

Qué pasa si ya se alcanzó la edad jubilatoria y cómo funciona el plan en la práctica

Para quienes ya llegaron a la edad de retiro, el régimen aplicable es distinto: la moratoria prevista en la Ley 24.476, que permite regularizar aportes correspondientes a períodos anteriores a septiembre de 1993.

El mecanismo vigente opera como una instancia voluntaria para quienes están en actividad y prevén que no alcanzarán el total de aportes. Para acceder, se debe acreditar residencia en el país y verificar que los períodos a regularizar no coincidan con empleos registrados formalmente.

Cada mes de aporte se cancela mediante la Unidad de Pago de Deuda Previsional (UPDP/UCAP), cuyo valor a julio de 2026 se ubica en torno a los $40.000 por período, según la actualización del sistema previsional.

Requisitos principales

Mujeres de 50 a 59 años

Hombres de 55 a 64 años

Personas a menos de 10 años de la edad jubilatoria

Trabajadores con aportes incompletos

El esquema permite completar períodos hasta el 31 de marzo de 2012, lo que amplía las posibilidades de regularización sobre años relativamente recientes.

Beneficio adicional por tareas de cuidado

Las mujeres cuentan con un reconocimiento especial: se computa un año de aporte por cada hijo, y hasta dos años en casos de adopción o discapacidad.

Este beneficio reduce la cantidad total de años necesarios para alcanzar la jubilación o completar la regularización.

Cómo consultar aportes en ANSES

El trámite comienza en la plataforma digital Mi ANSES, donde cada usuario puede revisar su situación previsional:

Ingresar a "Mi ANSES" y consultar el "Historial Laboral" Verificar períodos trabajados que no estén correctamente registrados Solicitar un turno para atención presencial

En la oficina, un asesor detalla los años faltantes, la deuda previsional estimada y la posibilidad de adherir al Plan de Pago de Deuda Previsional.