Hay veces en que el Derecho Tributario plantea problemas jurídicos complejos. Y hay otras en que primero crea el problema y después debe dictaminar

Hay veces en que el Derecho Tributario plantea problemas jurídicos complejos. Y hay otras en que primero crea el problema y después debe dictaminar para explicar cómo sobrevivir a él.

Esto último acaba de ocurrir con Ganancias 2025.

La Resolución General (ARCA) 5876/2026 dispuso que, para las personas humanas y sucesiones indivisas, el pago del impuesto venciera el 27 de julio de 2026 y la presentación de la declaración jurada recién el 27 de agosto.

La secuencia tradicional —determinar, declarar y pagar— recibió así una pequeña innovación administrativa: pague primero. Ya veremos después cuánto debía.

El asunto adquiría particular importancia para quienes hubieran adherido al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de la Ley 27.799, porque uno de los requisitos para conservar sus beneficios es precisamente haber efectuado el pago en término.

La pregunta era inevitable.

¿Qué sucedía si el contribuyente había pagado el 27 de julio pero, cuando terminaba de confeccionar su declaración durante agosto, advertía que el impuesto definitivo era algo mayor?

¿Debía perder los beneficios de la llamada Ley de Inocencia Fiscal por no haber sabido, el 27 de julio, cuál sería exactamente el resultado de una declaración cuyo vencimiento operaba el 27 de agosto?

Afortunadamente, la clarividencia todavía no ha sido incorporada al catálogo de deberes formales.

El dictamen

La Dirección Nacional de Impuestos se ocupó de la cuestión en el Dictamen IF-2026-78251475-APN-DNI#MEC, del 13 de agosto de 2026.

El supuesto analizado es preciso: contribuyentes adheridos al régimen simplificado que hubieran cancelado el tributo dentro del plazo del 27 de julio y que, al presentar posteriormente la declaración, exteriorizaran una diferencia adicional que cancelaran hasta el 27 de agosto.

La respuesta del organismo asesor es afirmativa: en esas condiciones, se considera satisfecho el requisito de "pago en término".

La conclusión parece obvia.

Precisamente por eso hizo falta un dictamen de tres páginas.

La Administración descubre el orden natural de las cosas

El razonamiento utilizado es sensato.

La Dirección Nacional de Impuestos observa que la Ley 27.799 y el Decreto 93/2026 fueron construidos siguiendo la secuencia ordinaria de cualquier impuesto determinado mediante declaración jurada: primero se exterioriza la obligación y después se la cancela.

La RG 5876 alteró excepcionalmente ese orden al colocar el vencimiento del pago un mes antes que el de la presentación.

No es un detalle.

El propio Decreto 93/2026 define el "pago en término" remitiendo al impuesto que resulte de la determinación simplificada.

Sólo que, en este caso, cuando vencía el pago todavía no había vencido la determinación.

Una especie de obligación tributaria en tiempo futuro.

El dictamen advierte además qué ocurriría si se aplicara la norma con una literalidad excesiva: para preservar el beneficio, el contribuyente podría verse inducido a presentar una declaración exactamente por el importe que había pagado en julio y rectificarla inmediatamente después para exteriorizar el importe verdadero.

Primero una declaración para satisfacer al calendario.

Después otra para satisfacer a la realidad.

Ni Jarach hubiera imaginado una aplicación tan entusiasta del principio de realidad económica.

La solución razonable

Frente a semejante resultado, la Dirección Nacional de Impuestos opta por interpretar el régimen de manera coherente.

Concluye que el requisito de "pago en término" se encuentra cumplido cuando el contribuyente realizó el pago correspondiente dentro del vencimiento del 27 de julio y, si al presentar la declaración surge una diferencia, ésta es cancelada hasta el 27 de agosto.

La solución debe compartirse.

No porque flexibilice arbitrariamente una obligación tributaria, sino porque evita que una decisión administrativa sobre el calendario termine frustrando un beneficio concedido por la ley.

La Administración no puede colocar al contribuyente frente a una secuencia temporal imposible y después sancionarlo por no dominarla.

Tampoco exageremos

El dictamen, sin embargo, no dice cualquier cosa.

No cambia el vencimiento general del 27 de julio.

No analiza el supuesto de quien no pagó absolutamente nada en esa fecha.

Parte expresamente de la existencia de un pago realizado en término y admite que una diferencia posterior surgida de la declaración, sea integrada hasta el 27 de agosto sin perder los efectos del régimen.

Tampoco se pronuncia expresamente sobre los eventuales intereses de esa diferencia.

Conviene señalarlo porque en materia tributaria existe una curiosa tendencia a transformar cada interpretación razonable en una teoría general del universo.

No es éste el caso.

Una modesta conclusión

El dictamen del 13 de agosto tiene el mérito de devolver cierta lógica a una situación que administrativamente la había perdido.

Si el contribuyente debe pagar antes del vencimiento de la declaración, parece elemental admitir que una diferencia conocida al momento de confeccionar definitivamente esa declaración pueda ser cancelada entonces sin destruir el beneficio legal.

Lo contrario hubiera llevado al sistema a una paradoja notable: para cumplir correctamente con la Ley de Inocencia Fiscal, el contribuyente habría tenido que presentar primero una declaración que sabía inexacta para luego rectificarla.

Afortunadamente, la Dirección Nacional de Impuestos evitó ese resultado.

La conclusión puede expresarse en términos bastante simples: el contribuyente debe cumplir.

Pero no tiene obligación de adivinar. Por ahora.