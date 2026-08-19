Los profesionales autónomos deberán pagar nuevos aportes jubilatorios en septiembre, tras la actualización por la movilidad previsional

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció a través de su página web los valores de los aportes de profesionales autónomos que vencen en septiembre.

Estos nuevos valores surgen de la actualización por aplicación del coeficiente de movilidad previsional para los jubilados vigente en septiembre y comunicado por el Gobierno tras conocer el índice de inflación del mes anterior en agosto..

Cuáles son los nuevos aportes de autónomos

Los importes de aportes para trabajadores autónomos vigentes a partir de lo devengado desde el 15 de agosto y con vencimiento en septiembre de 2026 que fijó ARCA se detallan a continuación según su categoría y tipo de actividad:

Valores para trabajadores que realizan actividades comunes

Categoría I: $75.402,48.

Categoría II: $105.561,86.

Categoría III: $150.803,64.

Categoría IV: $241.285,70.

Categoría V: $331.766,54.

Actividades penosas o riesgosas

Para quienes cuentan con un régimen previsional diferencial:

Categoría I prima: $82.471,46.

Categoría II prima: $115.458,28.

Categoría III prima: $164.941,48.

Categoría IV prima: $263.906,24.

Categoría V prima: $362.869,65.

Otras categorías y regímenes especiales

Afiliaciones voluntarias: $75.402,48.

Menores de 21 años: $75.402,48.

Beneficiarios de prestaciones previsionales (que reingresen o continúen en actividad): $63.620,84.

Amas de Casa (Ley Nº 24.828): $25.919,60.

Cuál es la base imponible para las categorías generales

Rentas de Referencia (agosto 2026)

Estos valores representan la base imponible sobre la cual se calculan los aportes para las categorías generales

Categoría I: $235.632,75.

Categoría II: $329.880,80.

Categoría III: $471.261,36.

Categoría IV: $754.017,84.

Categoría V: $1.036.770,44.

Qué medios de pago admite ARCA

Existen diversas modalidades para abonar la cuota mensual:

Transferencia electrónica: generando un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.

Débito automático: puede adherirse mediante CBU o tarjeta de crédito para evitar atrasos y obtener la bonificación del 100% de un mes de aporte al año.

Billeteras virtuales: utilizando el código QR generado en el servicio "E-Servicios ARCA".

Cajeros automáticos: a través de las redes Link o Banelco.

Cómo generar el VEP para el pago

Para complementar la gestión, a continuación se detallan l los pasos específicos establecidos por ARCA para generar su volante de pago exigio para abogar la cuota a través de transferencia electrónico o cajero:

Acceda con su CUIT y Clave Fiscal al portal oficial. Ingrese al servicio Presentación de DDJJ y Pagos. Seleccione la opción Nuevo VEP. En el campo de organismo, elija ARCA y en el grupo de tipos de pago, seleccione Autónomos. Complete los datos requeridos: su CUIT, el período mensual correspondiente e importe. Elija la red de pago de su preferencia (como Link, Banelco o Interbanking) y confirme la operación.

Una vez generado, recuerde que debe ingresar a su home banking o plataforma de pagos para finalizar el abono del VEP.

Cuál es el beneficio para el débito automático

Los trabajadores autónomos que cumplen con sus pagos en tiempo y forma acceden al siguiente beneficio por buen cumplimiento:

Reintegro anual por pago puntual

El beneficio consiste en la devolución de un importe equivalente a una cuota mensual de sus aportes personales.

La condición es haber abonado las 12 cuotas del año calendario (enero a diciembre) mediante alguna de las siguientes modalidades:

Débito automático en cuenta bancaria (CBU).

Débito directo en tarjeta de crédito.

Procedimiento de devolución

El reintegro se realiza de manera automática durante los primeros meses del año siguiente.

El monto se acredita directamente en la cuenta bancaria informada o en el resumen de la tarjeta de crédito utilizada para el pago.

Por esste motivo, es fundamental tener declarado y ratificado el CBU ante ARCA en el servicio Declaración de CBU para asegurar que el sistema pueda efectuar el depósito.

Si alguno de los pagos se realizó fuera de la fecha de vencimiento o mediante un método manual (como el pago de un VEP individual), se pierde el derecho al beneficio por ese año.

Los autónomos tienen nuevos valores para los aportes personales a partir del devengado agosto y con vencimiento en septiembre, de acuerdo a la actualización por parte de ARCA con el último índice de movilidad jubilatoria.