Mantener el vencimiento de Ganancias en agosto deja afuera de la Ley de Inocencia Fiscal a un gran número de contribuyentes y la FACPCE reclama más plazo

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que nuclea a los contadores de todo el país, solicitó una nueva prórroga para las declaraciones juradas de Ganancias 2025, en orden a que el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal que amplía quienes pueden ingresar a Ganancias Simplificado no será aprobado antes del 27 de agosto.

Los profesionales incluso aconsejan a quienes hoy tiene que tributar por el Régimen General, sin los beneficios de la presunción de exactitud para el año base y el tapón fiscal para los años no prescriptos del Régimen Simplicado, que esperen hasta último momento para la presentación.

El vencimiento de Impuesto a las Ganancias fue desdoblado para el ejercicio 2025 en una fecha de pago, el 27 de julio pasado, y otra de presentación de la declaración jurada, que recae el próximo jueves 27 de agosto.

Pero este corrimiento de fechas no parece suficiente, ya que la Ley de Inocencia Fiscal, que admite nuevos ingresantes a Ganancias Simplificado no se tratará en la Cámara de Diputados hasta el miércoles 26 anterior, y todavía faltará la sanción definitiva por el Senado.

Sin la prórroga, quedan afuera de Ganancias Simplificado y sus beneficios todos los contribuyentes que superen $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 de patrimonio.

Cómo es la prórroga que piden los contadores

La FACPCE solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que evalúe una nueva adecuación del plazo para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025.

El pedido se realizó ante la proximidad entre el tratamiento legislativo del proyecto que propone modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, previsto para el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, y el vencimiento actualmente establecido para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias, que opera el 27 de agosto.

La iniciativa que será tratada en el Congreso propone modificaciones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias que podrían ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. Esto podría tener un impacto sobre la modalidad de determinación y cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período fiscal 2025, advierte desde la FACPCE.

En la presentación, la asociación de contadores señaló que, aun cuando el proyecto obtuviera sanción legislativa en la fecha prevista, sería necesario contar con el texto definitivo, conocer sus alcances y vigencia y, eventualmente, disponer de las adecuaciones reglamentarias y operativas correspondientes.

En ese escenario, los contribuyentes y los profesionales que los asisten no contarían con tiempo suficiente para adecuar las liquidaciones antes del vencimiento previsto para el día siguiente, agregó.

Por ese motivo, la Federación solicitó a ARCA una nueva prórroga que permita contar con un plazo razonable entre una eventual modificación legislativa, su entrada en vigencia y las adecuaciones reglamentarias y operativas necesarias, y el vencimiento de la obligación.

Qué aconsejan frente al vencimiento

Richard Amaro Gómez recuerda que "hoy se vive una situación de incertidumbre jurídica fiscal en relación al proyecto de Inocencia Fiscal que reforma la normativa con muchas más garantías y beneficios para los contribuyentes que adhieran al Régimen Simplificado".

"El gran problema de todo esto es que algunos ya han presentado su declaración jurada por el régimen general (Formulario 711): la determinativa: hasta llegar al saldo, el patrimonio: al inicio y al cierre, tanto personal como empresarial, y la justificación de las variaciones patrimoniales: con la cuantificación del monto consumido", explica para Errepar.

"Esto lo hicieron en el marco de la normativa actual de Ganancias Simplificado, ya sea porque no cumplían con los requisitos para adherir a dicho régimen o por otras cuestiones atinentes al mismo", indica.

"Pero lo cierto es que con el proyecto -el cual elimina barreras para el ingreso al mismo, tales como los requisitos de ingresos, patrimonio y tamaño del contribuyente, así como también otorga mayores garantías jurídicas reduciendo el riesgo- hoy se pueden estar arrepintiendo", advierte.

"Es en este contexto que se está previendo que la iniciativa sea sancionada y resulte aplicable al período fiscal 2025, por lo que se espera que la prórroga iniciada el 27 de julio de 2026 se extienda por más tiempo", afirma.

"En razón de ello, hay que preguntarse: si se sanciona la nueva normativa, ¿va a haber una amnistía o la posibilidad de que aquellos que presentaron la declaración jurada de Ganancias 2025 por el régimen general puedan ahora entrar al simplificado y desestimar la presentación anterior?", se pregunta.

"El proyecto no establece una amnistía fiscal; no obstante, eso no es un impedimento, ya que podría quedar contemplado en la reglamentación posterior, tanto a través del decreto reglamentario como de una resolución general de la ARCA. Esto es perfectamente posible", responde.

Por último, Amaro Gómez brinda como consejo profesional que, "quienes hoy no cumplen los requisitos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias esperen a la sanción de la ley, a fin de poder obtener los beneficios y evitando que haya una presentación del Formulario 711 por régimen general en el medio".

Esto se da entre el pedido de prórroga del vencimiento que se reitera en los ámbitos profesionales vinculados a la tributación, de los cuales el último y más contundente es la elevación a ARCA de una nota de solicitud de mayor plazo por aparte de la Federación que agrupa a todos los contadores del país.