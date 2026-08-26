La implementación del Régimen de Medianas Inversiones a través del nuevo sistema informático SGI, permitirá gestionar los beneficios fiscales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el sistema digital de adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para que las empresas registren inversiones y pidan amortización acelerada en Ganancias y devolución de IVA.

"El RIMI, instituido en la Ley de Modernización Laboral, Capítulo XXIII, favorece a proyectos de entre u$s150.000 y u$s9 millones y es aplicable al mundo pyme que realice inversiones en actividad productiva durante un plazo de 2 años desde su vigencia", afirma Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.

El nuevo sistema para activar los incentivos del RIMI y los plazos que corren

Los requisitos del RIMI son que las inversiones hayan sido realizadas entre el 6 de marzo de 2026 y el 19 de mayo de 2028. En el caso de las obras, podrán incorporarse aquellas que al 6 de marzo de 2026 registraban un avance inferior al 30%.

"Tras meses de expectativa en los que el régimen estuvo vigente, pero carecía de operatividad mientras las empresas adelantaban capital, ARCA habilitó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) por la Resolución 5889/2026 publicada este miércoles", indica Héctor Tristán, especialista en temas tributarios y agropecuarios.

"El SGI vuelve operativo al RIMI. Con la falta habilitación del RIMI,, las empresas no contaban con el mecanismo técnico para materializar las franquicias fiscales que otorga", señala.

"La apertura de esta "puerta de entrada" era urgente. Numerosas empresas y explotaciones agropecuarias e industriales habían desembolsado capital desde el 6 de marzo de 2026 (fecha de inicio de inversiones computables fijada por el régimen)", explica Tristan.

"Para las inversiones pioneras realizadas en marzo o abril, los tres meses requeridos por ley para solicitar la devolución del IVA se encontraban cumplidos con creces, pero permanecían en un limbo procedimental a la espera de esta reglamentación", advierte.

Qué beneficios se obtendrán con el SGI

A través del nuevo sistema, los contribuyentes ya pueden gestionar los dos grandes incentivos del régimen (los cuales no son excluyentes entre sí):

1. Devolución anticipada de créditos fiscales de IVA

Se puede solicitar transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que resultó procedente el cómputo del crédito fiscal en la declaración jurada.

Ventana trimestral y cupo fiscal: se deberá ingresar una presolicitud en la solapa "Presentación de presolicitud SIR" entre los días 1 y 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. Entre el 11 y el 15 de esos mismos meses se asignará y consultará el cupo fiscal disponible.

Una vez obtenido el cupo suficiente y cumplidos los tres meses de cómputo, los comprobantes quedarán habilitados en el servicio web Sistema Integral de Recupero (SIR) para formalizar el reintegro.

2. Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias

Bienes muebles amortizables en general: permite computar la amortización en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.

Obras e infraestructura: se reduce sustancialmente el plazo de amortización respecto de los esquemas tradicionales.

Un capítulo de altísimo impacto para el sector agropecuardio y la modernización tecnológica es que se obtiene 100% de amortización en el primer ejercicio, permitiendo desgravar la totalidad de la inversión en el primer año para rubros estratégicos como:

Equipos y sistemas de riego agrícola.

Mallas antigranizo.

Bienes semovientes (animales reproductores de genética superior).

Equipos de alta eficiencia energética.

Cómo funciona el nuevo sistema de adhesión al RIMI

"A través de este sistema, los contribuyentes podrán registrar y administrar sus proyectos de inversión, seleccionar los beneficios fiscales aplicables y efectuar el seguimiento de las inversiones informadas. Asimismo, los aspectos vinculados con la funcionalidad del sistema podrán consultarse en el micrositio "Inversiones" del organismo", sostiene Pose.

"A estos efectos, deberán informarse las inversiones productivas asociadas a cada proyecto y, cuando corresponda, su fecha de puesta en marcha, así como registrar y/o vincular los comprobantes que las acrediten", puntualiza.

ARCA pondrá a disposición los comprobantes electrónicos registrados en sus bases de datos para su validación, permitiéndose efectuar los ajustes, modificaciones o incorporaciones que resulten necesarios. Es decir que deberá "cruzarse" la inversión con la base de datos de ARCA", advierte.

"Para acceder al SGI será necesario contar, entre otros requisitos, con CUIT activa, alta en los impuestos correspondientes, domicilio fiscal presencial y electrónico validados y actividad económica actualizada conforme al CLAE", enumera Pose.

"La registración es dinámica. Comienza con la registración inicial, indicando la fecha de inicio de la primera inversión productiva, la cual no podrá ser anterior al 6 de marzo de 2026", manifiesta.

"Luego, deberán incorporarse comprobantes recibidos hasta el 19 de mayo de 2028, inclusive. Cada alta deberá ser clasificada según el tipo de inversión que se trate y su proyecto y radicación", expresa.

"Por otro lado, deberá indicarse el beneficio fiscal al cual se desea acceder. El beneficio de amortización acelerada en Ganancias y devolución de IVA podrán seleccionarse sin exclusión entre sí. Esto es relevante, ya que ha habido trascendidos de duda respecto de la utilización en forma paralela", reconoce Pose.

Los 3 puntos clave del nuevo Sistema de Gestión de Inversiones

Al dar de alta un proyecto de inversión dentro del sistema se obtiene los siguientes beneficios, asegura Tristan:

Validación ágil de comprobantes

ARCA pone a disposición los comprobantes electrónicos emitidos en sus bases de datos para su cotejo, permitiendo ajustes, incorporaciones manuales o importaciones de datos. Serán válidos aquellos comprobantes emitidos hasta el 19 de mayo de 2028.

Clasificación y trazabilidad

Cada bien u obra se cataloga bajo un código específico (bienes de capital, informática, obras, riego, eficiencia energética, semovientes, mallas o minas/canteras) y el sistema le asigna un código identificador único para su seguimiento.

Consistencia fiscal

En el caso de optar por la amortización acelerada en Ganancias, los bienes declarados en el balance impositivo deberán guardar estricta correlación con los proyectos y altas convalidadas en el SGI con anterioridad al vencimiento general de la declaración jurada.

Así, con la publicación de la RG 5889, las empresas cuentan el marco reglamentario e informático necesario para registrar sus proyectos, solicitar los cupos fiscales de IVA y estructurar sus amortizaciones impositivas, apuntalando la recuperación de las inversiones de capital.