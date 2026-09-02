Cómo se constituye el nuevo Domicilio Electrónico de la Seguridad Social ANSES

ANSES implementó el nuevo Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un sistema que permitirá a los ciudadanos recibir notificaciones

Se constituye en Mi ANSES informando un correo, es voluntario para mayores de 16 y sus comunicaciones son legales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social, que recientemente abrió la inscripción al Progresar Obligatorio, implementó el nuevo Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un sistema que permitirá a los ciudadanos recibir notificaciones, comunicaciones y requerimientos administrativos de manera digital, con plena eficacia jurídica. Para constituir el nuevo Domicilio Electrónico de ANSES, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil e informar una dirección de correo electrónico válida en la sección de datos de contacto

La medida fue establecida mediante la Resolución (ANSES) 262/2026, señala Errepar.La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y en los cambios introducidos por la Ley 27.742, que impulsa la simplificación administrativa y el uso de herramientas electrónicas en los procedimientos públicos.

Qué es el nuevo Domicilio Electrónico de la ANSES

El nuevo Domicilio Electrónico es un espacio digital seguro, personalizado y validado por ANSES, donde se considerarán legalmente válidas todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones vinculadas con prestaciones y servicios del organismo.

La constitución del domicilio será voluntaria y estará disponible para personas humanas mayores de 16 años. Una vez habilitado, producirá los mismos efectos que un domicilio constituido en el ámbito administrativo.

Cómo se constituye el nuevo Domicilio Electrónico de la ANSES

Para constituir el nuevo domicilio electrónico de la ANSES, los interesados, deberán ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil del organismo, acceder a la opción "Domicilio y Datos de Contacto", aceptar los términos y condiciones del servicio e informar una dirección de correo electrónico válida.

Completado ese procedimiento, el domicilio electrónico quedará formalmente constituido y habilitado para recibir comunicaciones oficiales.

Cambios en las notificaciones digitales con efectos legales

Las notificaciones estarán disponibles en la sección"Mi Buzón" dentro de la plataforma Mi ANSES. Allí podrán recibirse resoluciones, citaciones, requerimientos, intimaciones, liquidaciones y demás actos administrativos emitidos por el organismo.

La norma establece que las notificaciones se considerarán perfeccionadas a las 0 horas del primer día hábil posterior a su puesta a disposición en el sistema, independientemente de que el usuario las haya visualizado. Asimismo, los correos electrónicos enviados por ANSES tendrán carácter meramente informativo o de cortesía y su falta de recepción no invalidará la notificación electrónica.

El sistema funcionará las 24 horas, los 365 días del año. En caso de una interrupción de funcionamiento superior a ocho horas, ANSES deberá informar la incidencia y los plazos se computarán una vez restablecido el servicio.

Además, cada comunicación deberá identificar claramente el acto administrativo, su fecha, número de expediente, autoridad emisora, fundamentos y efectos jurídicos, garantizando transparencia y seguridad para los usuarios.

Con esta implementación, ANSES profundiza la digitalización de los procedimientos de la Seguridad Social, reduciendo la dependencia de las notificaciones presenciales y agilizando la interacción entre el organismo y los beneficiarios. La medida busca fortalecer la eficiencia administrativa, mejorar la trazabilidad de las comunicaciones y brindar mayor certeza jurídica en los trámites previsionales y de la seguridad social.