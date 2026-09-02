Obras sociales para monotributistas: la lista actualizada en septiembre 2026

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo de ARCA tienen incluido dentro de la cuota mensual un aporte destinado a la cobertura de salud

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo de ARCA tienen incluido dentro de la cuota mensual un aporte destinado a la cobertura de salud. Sin embargo, eso no significa que puedan elegir cualquier entidad del sistema, ya que la opción está limitada a las obras sociales y agentes habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Por lo tanto, antes de completar la elección es conveniente consultar el padrón oficial y revisar qué cobertura ofrece cada entidad. Es importante tener en cuenta que el listado puede modificarse por altas, bajas o cambios en las condiciones de afiliación.

Qué obras sociales puede elegir un monotributista en septiembre de 2026

El registro oficial de la SSS incluye las entidades habilitadas para recibir opciones de cambio. En el listado disponible para septiembre de 2026 aparecen 43 alternativas, entre obras sociales sindicales, de dirección, asociaciones mutuales y agentes de salud que reciben aportes de monotributistas. Estas son:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA) Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA) Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA) Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC) Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA) Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual Obra Social de la Prevención y la Salud Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC) Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP) Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI) Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE) Obra Social de Músicos (OSDEM) Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA) Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA) Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN) Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC) Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM) Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) Obra Social de Vareadores Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (OSVVRA - ANDAR) Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV) Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP) Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX) Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA) Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA) Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT) Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA) Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD) Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM) Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA) Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE) Obra Social de Dirección (OSDO) Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada Mutual Médica Concordia Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES) MET Córdoba S.A. Asociación Mutual del Control Integral (AMCI) Administración Recursos para Salud S.A. Amsterdam Salud S.A. Privamed S.A.

El padrón suele variar constantemente, por lo que puede consultarse en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la referencia oficial para verificar qué entidades están habilitadas en cada momento. Antes de realizar una opción, es aconsejable revisar el registro actualizado y las condiciones de afiliación de la obra social elegida.

Cuánto se paga por la obra social dentro del Monotributo ARCA

La cuota del monotributo incluye distintos conceptos en un solo pago mensual. Entre ellos aparecen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio destinado al SIPA y el componente correspondiente a la obra social.

En los valores vigentes, el aporte de salud de la categoría A asciende a $25.694,55 mensuales. Ese importe forma parte de la cuota del régimen y constituye el aporte destinado a la cobertura de salud del monotributista.

Por ejemplo, para la categoría A, el cuadro oficial muestra un total mensual de $49.527,18, compuesto por el impuesto integrado, el aporte previsional y el aporte de obra social. El monto final cambia según la categoría y la actividad desarrollada.

La diferencia es importante porque el monotributista realiza un único pago mensual, pero ese dinero tiene destinos diferentes. Una parte corresponde al sistema de salud y es la que se utiliza para financiar la cobertura elegida dentro de las opciones disponibles.

Cuál es el dato clave a tener en cuenta antes de elegir una obra social

El nombre de la entidad no debería ser el único criterio. Antes de realizar la elección, es conveniente consultar qué prestadores tiene disponibles, dónde funcionan sus centros de atención y qué cartilla médica ofrece.

También es relevante verificar la cobertura en la localidad donde vive o trabaja el monotributista. Una entidad puede tener una amplia red en determinados lugares y una presencia mucho más limitada en otras zonas del país.

Si se busca incorporar integrantes del grupo familiar, además, se debe consultar las condiciones y los eventuales costos adicionales antes de completar el trámite. La información sobre prestadores y condiciones concretas debe solicitarse a cada entidad.

En cuanto a la elección, esta se puede concretar a través del sistema de "Opción de Cambio". El trámite puede iniciarse con usuario de ARCA y clave fiscal nivel 3, desde donde se debe ingresar a la opción correspondiente y seleccionar la obra social o prepaga elegida.

El procedimiento oficial indica que el contribuyente debe ingresar a Opción de cambio, seleccionar "Nueva Opción", completar sus datos y luego elegir el agente de salud. De esta forma, la elección queda registrada dentro del sistema oficial.

En el caso de los monotributistas, el aporte de salud ya está incluido dentro de la cuota mensual. Por eso, una vez seleccionada una entidad habilitada, es importante completar también el proceso de afiliación que solicite la obra social para poder acceder efectivamente a sus prestaciones.

Otro de los cambios relevantes del sistema fue la posibilidad de destinar los aportes y contribuciones directamente al agente de salud elegido, sin la intermediación que existía en determinados esquemas anteriores.

La medida alcanzó expresamente a monotributistas, además de trabajadores en relación de dependencia y personal de casas particulares. Según informó el Gobierno, el nuevo mecanismo permite derivar los aportes directamente al agente de salud elegido y, para quienes optan por una prepaga mediante este procedimiento, utilizar la totalidad de esos aportes para pagar la cuota correspondiente.

Esto vuelve especialmente importante revisar el padrón antes de realizar una elección. La cobertura no se define únicamente por el monto que se paga en el monotributo, sino también por la entidad a la que se destinan esos aportes y por las condiciones de atención que ofrece.