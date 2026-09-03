Lo anunció el Gobernador, con un proyecto que simplifica los trámites para acceder a los beneficios e incorpora un mecanismo automático para las PyMEs

En el marco de la celebración por el Día de la Industria, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció el envío a la Legislatura del proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada. La iniciativa modifica los marcos normativos vigentes y eleva el tope de facturación del Régimen Simplificado para que más pequeñas y medianas empresas industriales de la provincia alcancen la exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Ingresos Brutos Cero). Con el nuevo esquema, el límite de facturación anual para ingresar al beneficio pasará de los $3.200 millones actuales a $4.500 millones.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y contó con la presencia de directivos del sector privado y autoridades del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial. "Córdoba crecerá con industria, nunca sin industria, menos contra la industria. Y esa convicción hoy tiene que estar más viva que nunca", enfatizó Llaryora, destacando que el régimen busca reducir trabas burocráticas mediante la implementación de un trámite digital de aprobación provisoria automática.

Ingresos Brutos cero para PyMEs en Córdoba: requisitos, beneficios de hasta 15 años y subsidios al empleo

La nueva normativa concentra las herramientas de incentivo en dos grandes vías de acceso —el Régimen Simplificado y el Régimen General— según la escala de facturación y las características del proyecto productivo:

Régimen Simplificado (hasta $4.500 millones): Destinado a PyMEs industriales. Para acceder al beneficio de Ingresos Brutos Cero, la empresa deberá acreditar una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos del ejercicio anterior.

Régimen General (Inversiones de mayor escala): Exige proyectos con inversiones del 10% al 20% en activos fijos o montos nominales equivalentes. Otorga 10 años de exención fiscal total (100%) en los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario provincial, sumado a un subsidio mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por cada nuevo trabajador contratado formalmente durante un año.

Beneficios extendidos a 15 años: Las industrias que decidan radicar sus inversiones en Parques Industriales o en departamentos del Noroeste y Sur-Sur de la provincia obtendrán 15 años de exención impositiva y hasta dos años de subsidios estatales por cada nuevo puesto de trabajo generado.

Córdoba: tres ejes de inversión y el consenso con el sector privado

El proyecto de ley se construyó a partir del diálogo directo entre el Estado provincial y los referentes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), con la premisa de responder a las demandas concretas de quienes buscan invertir en la provincia:

La normativa establece incentivos específicos para tres modalidades claves:

Adquisición de activos fijos tradicionales

Salto tecnológico hacia la Industria 4.0 (incorporación de inteligencia artificial, automatización y procesos innovadores)

Radicación de establecimientos en parques industriales agrupados.

Desde la cartera de Producción resaltaron la importancia de articular políticas públicas de nueva generación junto al sector privado, buscando generar reglas de juego claras, dinamizar la economía regional y proteger las fuentes de trabajo formales en el territorio cordobés.