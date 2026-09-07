Los pasajeros de apps de viajes eligen según la ocasión entre Uber, DiDi y Cabify: la decisión definitiva entre precio, calidad y alcance territorial

La alta urbanización argentina impulsa el crecimiento; el "multihoming" de usuarios diluye cuotas fijas en la competencia.

DiDi compite por precios en GBA y con viajes en moto; Uber tiene 4.5M usuarios, Cabify 330K, según Sensor Tower.

El mercado de apps de viajes en Argentina se segmenta: Uber lidera el volumen masivo; Cabify, el segmento corporativo.

Las apps de viajes pelean cuerpo a cuerpo su parte de mercado argentino, y pueden ofrecer distintos atractivos al pasajero, pero también comparten el celular de muchas personas que utilizan una u otra según el momento. Sin embargo, las consultoras coinciden en que Uber lidera el segmento masivo, Cabify el corporativo y DiDi pelea por precio y penetración en el conurbano bonaerense.

Si bien no hay datos públicos exactos, existen estudios de mercado con métricas de consultoras de hábitos de consumo como Focus Market o Kantar, y datos de analítica digital que permiten reconstruir el mapa competitivo del sector de apps de viajes en Argentina.

Qué plataforma prefieren los argentinos: Uber, DiDi o Cabify

Uber es líder en volumen y cobertura

Mantiene el mayor volumen de viajes, oferta de conductores y cobertura geográfica en las principales provincias del país, y a pesar de fallos de la Justicia local sobre su regulación.

Uber es la plataforma con mayor recordación de marca, al punto de convertirse en el nombre que les dan las personas a los viajes por app.

También es la de mayor penetración masiva, apalancada por su esquema de precios dinámicos y la mayor capilaridad de flota disponible.

Cabify, fuerte en el negocio B2B y CABA

Aunque opera con un volumen total inferior al de Uber, lidera cómodamente el segmento corporativo (cuentas empresa B2B) y mantiene una base de usuarios particulares muy consolidada en la Ciudad de Buenos Aires. Su posicionamiento se sostiene en la predictibilidad tarifaria (precio cerrado antes de viajar) y su esquema regulatorio.

DiDi, la competencia por precio y penetración en el Conurbano

Ocupa el tercer lugar en presencia general, concentrando una parte relevante de sus viajes en el Gran Buenos Aires (AMBA) y ciudades del interior donde desembarcó agresivamente. Su estrategia se ha basado en agresivos subsidios de tarifas al usuario, comisiones más bajas para conductores y el impulso de la modalidad de viajes en moto.

Cuánto es el uso y permanencia en las apps de viajes

A nivel de métricas de uso digital (descargas activas y tiempo de uso relevados por plataformas de inteligencia digital como Sensor Tower o Similarweb), Uber y DiDi suelen alternar los primeros puestos en instalaciones en tiendas de aplicaciones, mientras que la tasa de conversión en viajes efectivos y fidelidad de pago corporativo inclina la balanza hacia Uber y Cabify respectivamente.

En la práctica, el fenómeno del multihoming (usuarios y choferes con dos o tres aplicaciones abiertas en simultáneo) diluye las cuotas fijas de mercado en función de las promociones y la tarifa dinámica del momento.

Sensor Tower es una plataforma de inteligencia de aplicaciones que mide descargas y usuarios activos mensuales en Android e iOS, y da los siguientes resultados:

Uber: Mantiene el liderazgo absoluto en base instalada y recurrencia, superando los 4,5 millones de usuarios activos en el país. Su aplicación para conductores (Uber Driver) supera los 310.000 choferes activos.

DiDi: se ubica en segundo lugar en volumen de descargas (con picos de hasta 150.000 descargas semanales durante promociones) y una base de usuarios activos entre 450.000 a 500.000. Su app para choferes (DiDi Driver) ronda los 180.000 conductores registrados.

Cabify: registra una base más estable y acotada, cercana a los 330.000 usuarios activos y un promedio de 25.000 a 30.000 descargas semanales, reflejando su menor penetración en el segmento masivo pero alta retención en usuarios corporativos y de CABA.

Qué app de viajes valoran más los usuarios argentinos

Kantar con su Brand Awareness analiza penetración digital a través de estudios de Target Group Index y paneles de consumo, y resalta lo siguiente:

Uber ostenta un conocimiento de marca superior al 85% entre usuarios urbanos argentinos, funcionando como término genérico de la categoría de los viajes por app.

Cabify lidera en percepción de seguridad, formalidad y facturación corporativa (B2B), mientras que DiDi se asocia fuertemente al factor precio, promociones de bienvenida y viajes de cercanía en el Conurbano.

Los informes internacionales de mercado, como los de las consultoras Mordor Intelligence y los de Knowledge Sourcing, que elaboran proyecciones para el mercado de E-Hailing en América Latina, sitúan a la Argentina como uno de los mercados de mayor potencial de crecimiento relativo debido a la alta tasa de urbanización (superior al 90%) y la brecha de transporte público.

Todas las consultoras coinciden en el orden de participación comercial: Uber como dominador del volumen general, seguido por una disputa directa entre DiDi, que busca volumen mediante tarifas agresivas y motos, y Cabify, enfocado en rentabilidad por viaje y cuentas empresa.