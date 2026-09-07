La Ley de Modernización Laboral y su reglamentación modificaron el sistema de registración laboral en la industria de la construcción.

La Ley de Modernización Laboral y su reglamentación modificaron el sistema de registración laboral en la industria de la construcción. A través del artículo 155, la ley estableció que los empleadores deben registrar a sus trabajadores exclusivamente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que esa registración se tiene por plena y suficiente a todos los efectos legales.

La misma norma le prohíbe a cualquier otra autoridad -Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción incluido- exigir requisitos de registración adicionales o distintos de los que fija ARCA, advierten desde el Blog Contadores en Red.

El artículo 21 del Decreto 407/2026 por su parte, le dio a ARCA un plazo de 120 días para adecuar sus sistemas e implementar el intercambio de información con el IERIC; plazo en el cual dicho Instituto debería adecuar también sus sistemas y normativa interna a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 27.802.

Empresas de la construcción en alerta ante el pedio del IERIC

Sin registro propio, el IERIC pierde la vía directa que usaba para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales del sector, por lo cual optó por un camino alternativo que prende varias alarmas, al enviar a los empleadores un "instructivo" donde le pide a las empresas inspeccionadas que le habiliten el acceso a su Libro de Sueldos Digital a través del Administrador de Relaciones de clave fiscal de ARCA, señalan desde el blog contable.

Fuente: Contadores en Red

Esta delegación del servicio de "Libro de Sueldos Digital" que pretende el IERIC se canaliza por el mecanismo del Administrador de Relaciones de clave fiscal, regulado por la Resolución General 5048/2021 y autoriza a un tercero a actuar u operar en su nombre dentro de los servicios con clave fiscal.Libros

Desde Contadores en red, advierten más esta decir que esta opción es inviable desde todo punto de vista, al delegar el servicio el empleador le otorga a este tercero la posibilidad no solo de "ver" los Libros de Sueldos, sino que le da "acceso" al inspector de IERIC a la posibilidad de realizar modificaciones sobre estos registros, algo que ningún empleador debería ni siquiera contemplar como opción.

"El control del Libro de Sueldos Digital de ARCA pueden realizarlo a través de la información que el emplador poner a disposición del inspector en formato PDF sin necesidad de realizar ninguna delegación de un servicio tan sensible como el Libro de Sueldos Digital de ARCA", advierten desde el Blog.

Cómo ver el recibo de sueldo a través de Mi Argentina

La aplicación Mi Argentina incorporó una herramienta que les permite a los trabajadores registrados acceder a su recibo de sueldo de manera simple desde el teléfono móvil. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la información laboral y a seguir concentrando los servicios digitales del Estado en una única plataforma.

La nueva función integra el servicio Mi Liquidación Digital, desarrollado por ARCA, para que los empleados puedan consultar sus liquidaciones salariales sin ingresar a otros portales ni realizar trámites adicionales.

Recibo de sueldo en Mi Argentina: quiénes pueden acceder

El servicio Mi Liquidación Digital está disponible para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado cuyos empleadores confeccionen las liquidaciones mediante el Libro de Sueldos Digital.

Además de consultar los haberes, la plataforma ofrece la posibilidad de denunciar inconsistencias si el trabajador detecta diferencias entre el sueldo percibido y la información declarada por su empleador.

Cómo consultar el recibo de sueldo en Mi Argentina paso a paso

Acceder al recibo de sueldo desde la aplicación es un proceso sencillo. Para utilizar la herramienta es necesario seguir estos pasos:

Descargar o actualizar la aplicación Mi Argentina

Iniciar sesión con la cuenta personal

Ingresar al servicio Mi Liquidación Digital

Si corresponde, seleccionar el empleador que se desea consultar

Visualizar la liquidación con el detalle completo de haberes, descuentos, aportes y contribuciones

La plataforma permite revisar información clave vinculada con la remuneración mensual, entre ella:

Salario bruto

Salario neto

Descuentos aplicados

Aportes jubilatorios

Obra social

PAMI

Fondo Nacional de Empleo

Asignaciones familiares

Contribuciones patronales declaradas por el empleador

Con esta incorporación, Mi Argentina amplía sus servicios digitales y ofrece a los trabajadores una forma más ágil de acceder a la información de su recibo de sueldo, sin depender de plataformas externas ni de gestiones presenciales.