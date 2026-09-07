Monotributo: cómo quedan los topes de facturación y los montos de septiembre

ARCA actualizó los valores que los monotributistas deben afrontar mensualmente. La suba es del 16,8% en línea con la inflación del primer semestre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores que los monotributistas deben afrontar mensualmente. La suba fue del 16,8%, en consonancia con la inflación acumulada durante el primer semestre 2026. El índice de actualización impacta tanto en el valor mensual que abonan los contribuyentes como en los topes de facturación vigentes.

Puntualmente, con los nuevos valores, el monto mínimo de un contribuyente adherido al Monotributo que no tiene ingresos como, por ejemplo, en relación de dependencia, es decir que paga componente impositivo, obra social y previsional es de $49.527,18. Para la categoría K, la más alta, el monto asciende a $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles.

Cuánto se paga en septiembre 2026 por el Monotributo

En septiembre 2026, los valores mensuales que los contribuyentes deben pagar son los mismos que los de agosto. El valor de la cuota depende de la categoría y, a partir de la categoría C, también varía si el contribuyente realiza prestación de servicios o venta de bienes.

A continuación, el valor de las cuotas de acuerdo a la categoría:

Categoría A: $49.527,18 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

Categoría B: $56.379,08 mensuales para prestación de servicios y venta de cosas muebles

Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles

Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles

Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles

Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles

Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles

Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles

Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles

Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles

Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles

Si se supera la categoría K, ARCA excluye de oficio al contribuyente del régimen simplificado y obligará al contribuyente a anotarse al Régimen General.

Cuáles son los nuevos topes de facturación en el Monotributo

A continuación, los valores anuales de facturación vigentes para septiembre 2026 en el Monotributo:

Categoría A: hasta $12.009.410,45

Categoría B: hasta $17.595.182,74

Categoría C: hasta $24.670.494,31

Categoría D: hasta $30.628.651,43

Categoría E: hasta $36.028.231,33

Categoría F: hasta $45.151.659,41

Categoría G: hasta $53.995.798,87

Categoría H: hasta $81.924.660,37

Categoría I: hasta $91.699.761,90

Categoría J: hasta $105.012.519,20

Categoría K: hasta $126.610.838,75

Para permanecer dentro del Monotributo no solo se debe tener en cuenta la facturación anual, sino también otros parámetros. Estos son el consumo anual de energía eléctrica, los alquileres devengados, la superficie afectada al negocio y el precio unitario máximo de venta (solo aplica a venta de bienes muebles).

Cabe aclarar que los parámetros antes mencionados varían según cada categoría, con excepción del valor máximo unitario que es de $716.840,77. Respecto a la energía eléctrica consumida anualmente, los límites son los siguientes:

Categoría A: hasta 3330 Kwh anuales

Categoría B: hasta 5000 Kwh anuales

Categoría C: hasta 6700 Kwh anuales

Categoría D: hasta 10000 Kwh anuales

Categoría E: hasta 13000 Kwh anuales

Categoría F: hasta 16500 Kwh anuales

Categoría G: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría H: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría I: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría J: hasta 20000 Kwh anuales

Categoría K: hasta 20000 Kwh anuales

En relación a los metros cuadrados, los topes vigentes en septiembre son los siguientes:

Categoría A: hasta 30 metros cuadrados

Categoría B: hasta 45 metros cuadrados

Categoría C: hasta 60 metros cuadrados

Categoría D: hasta 85 metros cuadrados

Categoría E: hasta 110 metros cuadrados

Categoría F: hasta 150 metros cuadrados

Categoría G: hasta 200 metros cuadrados

Categoría H: hasta 200 metros cuadrados

Categoría I: hasta 200 metros cuadrados

Categoría J: hasta 200 metros cuadrados

Categoría K: hasta 200 metros cuadrados

Por último, el monto límite para los alquileres devengados son los siguientes:

Categoría A: $2.792.886,15

Categoría B: $2.792.886,15

Categoría C: $3.816.944,41

Categoría D: $3.816.944,41

Categoría E: $4.841.002,66

Categoría F: $4.841.002,66

Categoría G: $5.771.964,69

Categoría H: $8.378.658,45

Categoría I: $8.378.658,45

Categoría J: $8.378.658,45

Categoría K: $8.378.658,45

De superarse algunos de estos topes, puede que el contribuyente deba recategorizarse en la próxima recategorización del Monotributo. Al igual que en la facturación anual, si se supera algún parámetro de la última categoría, ARCA puede avanzar con la exclusión del régimen.