ARCA rechazará facturas que no incluyan la condición del cliente frente al IVA desde diciembre

ARCA comenzará a rechazar de forma automática los comprobantes que omitan la condición de IVA del receptor desde diciembre. Cómo adaptarse

Desde el 1 de diciembre de 2026, los CAE sin este dato serán rechazados automáticamente.

ARCA comenzó a enviar comunicaciones a contribuyentes en los que detectó la emisión de facturas electrónicas sin informar la condición frente al IVA del receptor. A partir del 1 de diciembre de 2026, el organismo recaudador rechazará automáticamente la autorización de los comprobantes cuando ese campo se encuentre vacío, nulo o sin informar.

A quiénes está dirigida la notificación de ARCA sobre facturación

"La advertencia de ARCA sobre informar la condición frente al IVA del receptor resulta especialmente importante para quienes utilizan sistemas propios o sistemas de gestión conectados mediante Web Service", explica Gustavo Policella, del Estudio Policella & Asoc.

ARCA está solicitando que se realicen las adecuaciones y pruebas necesarias antes de esa fecha para evitar interrupciones en la facturación", indica.

El consultor tributario recomienda "verificar con el proveedor del sistema de facturación que la información "Condición frente al IVA del receptor" se esté transmitiendo correctamente a ARCA en cada solicitud de CAE".

Esto se suma a las normativa sobre nuevos obligados a la emisión de facturas electrónicas.

El peligro de no poder seguir facturando

Los sistemas que no hayan completado las pruebas y ajustes antes de diciembre verán interrumpida la emisión de comprobantes electrónicos con rechazo directo de la autorización fiscal, o sea, con riesgo de corte.

"No conviene esperar a recibir la notificación: si utilizan un sistema de facturación propio o de terceros. Sugerimos hacer esta verificación con anticipación", afirma Policella.

No alcanza con tener el dato en la base interna: la condición tributaria del cliente debe viajar explícitamente en el nodo XML/JSON del Web Service hacia ARCA.

El cronograma de adecuación de sistemas

ARCA estableció plazos progresivos para que los contribuyentes y desarrolladores adapten sus Web Services y sistemas de gestión de facturación a los nuevos campos obligatorios.

El plazo normativo original fijaba el 15 de abril de 2025 como fecha límite para que los Web Services implementaran de forma obligatoria la nueva versión de facturación con el dato del receptor.

Debido a la complejidad de adaptación de los software de gestión y sistemas masivos de facturación, ARCA extendió los períodos de prueba y convivencia opcional. Durante esa etapa se permitió seguir autorizando comprobantes sin el campo técnico completado para evitar frenar la facturación de las empresas.

Ahora ARCA comunica a los emisores que detectó una gran cantidad de comprobantes que aún omiten este dato. En consecuencia, dispuso que hasta el 30 de noviembre de 2026 rige el plazo final de adecuación técnica.

A partir del 1 de diciembre de 2026, el sistema dejará de ser tolerante y rechazará de forma automática las solicitudes de CAE que no incluyan el código de condición de IVA del receptor en el campo técnico correspondiente.

Qué dice la Resolución General 5616 de ARCA

La Resolución General 5616/2024 de ARCA fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2024 e introduce modificaciones al régimen de facturación electrónica, enfocadas en la emisión de comprobantes en moneda extranjera y la identificación tributaria del receptor.

Facturación en moneda extranjera y tipo de cambio

Establece precisiones sobre qué tipo de cambio consignar en las solicitudes de CAE para comprobantes en moneda extranjera.

En el micrositio institucional se publican las monedas que tienen cotización oficial en el Banco Nación; para las divisas que no coticen allí, el emisor debe ingresar manualmente el tipo de cambio aplicado.

Se clarifican los criterios cuando la operación se cancela en la misma moneda extranjera pactada.

Identificación obligatoria de la condición de IVA del receptor

Incorpora como dato obligatorio a informar en los comprobantes electrónicos la condición frente al IVA del cliente (comprador, locatario o prestatario) con relación concreta a la operación documentada.

Controladores Fiscales:

Dispone que quienes utilicen controladores fiscales de "Nueva Tecnología" para operaciones en moneda extranjera canceladas en esa misma moneda deben emitir los comprobantes bajo la modalidad electrónica correspondiente.

A partir del 1 de diciembre, ARCA dejará de ser tolerante en la aplicación de esta normativa a la identificación de la condición de IVA del receptor en las facturas por parte de los facturadores propios o de proveedores.