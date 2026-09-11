Cómo participar en la próxima subasta de ARCA de 45 Consolas Playstation 5 desde $150.000
El 24 de septiembre próximo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta de 45 consolas de videojuegos PlayStation 5. El precio base de las consolas arranca en $150.000 -las más económicas y $350.000 para la mayoría de las consolas.
ARCA realizará una subasta de 45 Consolas Playstation 5: cómo participar
La subastas las realiza el Banco Ciudad en nombre de ARCA con objetos que se encuentran en situación de rezago, comiso o abandono. Para participar tenés que ingresar en arca.gob.ar/rematesySubastas para conocer el cronograma e inscribirte.
Vale tener presente que el plazo para inscribirse vence 48 horas antes de iniciarse la subasta.
Contacto e información adicional para la subasta de ARCA
Para consultas sobre la subasta, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico subastasonline@bancociudad.com.ar o por teléfono al 011 4329 8733.
Cualquier persona interesada puede participar de esta subasta electrónica, brindando una oportunidad accesible para adquirir celulares secuestrados por la Aduana.
Se recomienda a los interesados revisar detenidamente los términos y condiciones de la subasta publicados en el sitio web del Banco Ciudad antes de realizar cualquier oferta.
Para participar en la subasta, que es al mejor postor y está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora, los interesados deben seguir una serie de pasos y cumplir con requisitos estrictos:
Inscripción y garantía de oferta de la subasta
Registro: El interesado debe ser mayor de edad e iniciar sesión para suscribirse en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad.
Garantía: Es obligatorio constituir una Garantía de Oferta equivalente al 20% de la base del lote o la suma de las bases de los lotes de interés.
Transferencia: La transferencia de la garantía debe realizarse desde una cuenta bancaria de titularidad o cotitularidad del oferente (no se admiten transferencias de terceros). El comprobante debe adjuntarse al momento de la inscripción.
Plazo Límite: Este procedimiento debe completarse a más tardar 48 horas hábiles antes de la fecha de la subasta para habilitar la participación.
Modalidad de pago de la subasta
Una vez finalizada la puja, al oferente que haya realizado la oferta más alta (pre-adjudicatario) se le notificarán los pasos por correo electrónico:
Seña y comisión: Deberá abonar el 20% del precio de venta en concepto de Seña, más el 10% de Comisión y el IVA correspondiente, dentro de las 48 horas hábiles posteriores.
Integración del precio: El saldo restante del precio de venta deberá ser cancelado mediante transferencia bancaria dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la Aprobación de la Subasta por parte de la Entidad Vendedora.
Es importante destacar que la negativa a pagar la seña y la comisión resulta en la pérdida de la Garantía de Oferta constituida y puede dar lugar a acciones judiciales. Además, una vez retirado el lote, el comprador no tiene derecho a reclamos sobre desperfectos o deterioros de los bienes.