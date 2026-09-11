Cómo participar en la próxima subasta de ARCA de 45 Consolas Playstation 5 desde $150.000

El 24 de septiembre próximo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta de consolas de videojuegos ( PlayStation 5)

El 24 de septiembre próximo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta de 45 consolas de videojuegos PlayStation 5. El precio base de las consolas arranca en $150.000 -las más económicas y $350.000 para la mayoría de las consolas.

ARCA realizará una subasta de 45 Consolas Playstation 5: cómo participar

La subastas las realiza el Banco Ciudad en nombre de ARCA con objetos que se encuentran en situación de rezago, comiso o abandono. Para participar tenés que ingresar en arca.gob.ar/rematesySubastas para conocer el cronograma e inscribirte.

ARCA realizará una subasta de 45 Consolas Playstation 5 el 24 de septiembre

Vale tener presente que el plazo para inscribirse vence 48 horas antes de iniciarse la subasta.

Contacto e información adicional para la subasta de ARCA

Para consultas sobre la subasta, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico subastasonline@bancociudad.com.ar o por teléfono al 011 4329 8733.

Cualquier persona interesada puede participar de esta subasta electrónica, brindando una oportunidad accesible para adquirir celulares secuestrados por la Aduana.

Se recomienda a los interesados revisar detenidamente los términos y condiciones de la subasta publicados en el sitio web del Banco Ciudad antes de realizar cualquier oferta.

Para participar en la subasta, que es al mejor postor y está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora, los interesados deben seguir una serie de pasos y cumplir con requisitos estrictos:

Inscripción y garantía de oferta de la subasta

Registro: El interesado debe ser mayor de edad e iniciar sesión para suscribirse en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad.

Garantía: Es obligatorio constituir una Garantía de Oferta equivalente al 20% de la base del lote o la suma de las bases de los lotes de interés.

Transferencia: La transferencia de la garantía debe realizarse desde una cuenta bancaria de titularidad o cotitularidad del oferente (no se admiten transferencias de terceros). El comprobante debe adjuntarse al momento de la inscripción.

Plazo Límite: Este procedimiento debe completarse a más tardar 48 horas hábiles antes de la fecha de la subasta para habilitar la participación.

subasta de ARCA de 45 Consolas Playstation 5 desde $150.000

Modalidad de pago de la subasta

Una vez finalizada la puja, al oferente que haya realizado la oferta más alta (pre-adjudicatario) se le notificarán los pasos por correo electrónico:

Seña y comisión: Deberá abonar el 20% del precio de venta en concepto de Seña, más el 10% de Comisión y el IVA correspondiente, dentro de las 48 horas hábiles posteriores.

Integración del precio: El saldo restante del precio de venta deberá ser cancelado mediante transferencia bancaria dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la Aprobación de la Subasta por parte de la Entidad Vendedora.

Es importante destacar que la negativa a pagar la seña y la comisión resulta en la pérdida de la Garantía de Oferta constituida y puede dar lugar a acciones judiciales. Además, una vez retirado el lote, el comprador no tiene derecho a reclamos sobre desperfectos o deterioros de los bienes.