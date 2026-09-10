La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó subas mensuales de entre 1,6% y 1,8%, además de la incorporación progresiva de un bono

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó cuánto cobrarán las empleadas domésticas entre septiembre y diciembre de 2026, con subas mensuales escalonadas y la incorporación progresiva de una suma no remunerativa a los salarios básicos del sector. de esta manera, se dan a conocer cómo quedan los montos correspondientes a septiembre 2026 para todas las categorías del empleo doméstico.

La nueva resolución fija un esquema que combina aumentos de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre, luego de un incremento previo de 1,9% en agosto de 2026. Además, se establece el pago de una suma no remunerativa por única vez (bono) durante agosto y su posterior incorporación parcial a los básicos entre septiembre y noviembre.

Cómo quedan los montos para el empleo doméstico en septiembre 2026

Puntualmente, el texto oficial determinó que el aumento de agosto fue de 1,9% sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026, según la Resolución 4/2026. A partir de esa base, la escala continuó con un incremento de 1,8% desde septiembre de 2026, otro de 1,7% desde octubre, uno de 1,6% desde noviembre y un último ajuste de 1,6% desde diciembre.

La norma también dispuso una suma no remunerativa por única vez (bono) a pagar junto con los salarios de agosto de 2026. Ese adicional fue fijado en $20.000 para quienes trabajan 16 o más horas semanales, en $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas semanales y en $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

La resolución estableció que en septiembre de 2026 se incorporará a los salarios básicos el 25% de la suma no remunerativa acordada para agosto. Luego, en octubre de 2026 se sumará el 50% de ese mismo monto a los básicos. Más adelante, en noviembre de 2026 se incorporará el 25% restante.

Los anexos publicados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares detallan los montos de las cinco categorías del régimen: supervisor/a, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales.

Además, se mantiene un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Cómo quedan los aumentos de las empleadas domésticas

Septiembre 2026

Supervisor/a

Con retiro: $5.049,58 por hora y $579.493,14 por mes

Sin retiro: $5.344,33 por hora y $640.641,55 por mes

Aumento del mes: 1,8%

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.809,80 por hora y $541.402,49 por mes

Sin retiro: $4.645,33 por hora y $597.854,36 por mes

Aumento del mes: 1,8%

Caseros

Hora: no surge diferenciación entre con y sin retiro en el anexo enviado

Mensual: $529.261,78

Aumento del mes: 1,8%

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.641,90 por hora y $529.261,78 por mes

Sin retiro: $4.185,94 por hora y $584.936,09 por mes

Aumento del mes: 1,8%

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.185,94 por hora y $480.247,85 por mes

Sin retiro: $3.914,64 por hora y $529.261,78 por mes

Aumento del mes: 1,8%

Octubre 2026

Supervisor/a

Con retiro: $5.215,59 por hora y $599.514,52 por mes

Sin retiro: $4.805,82 por hora y $661.702,46 por mes

Aumento del mes: 1,7%

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.973,38 por hora y $560.776,33 por mes

Sin retiro: $4.580,80 por hora y $618.187,89 por mes

Aumento del mes: 1,7%

Caseros

Mensual: $548.429,23

Aumento del mes: 1,7%

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.801,52 por hora y $548.429,23 por mes

Sin retiro: $4.337,53 por hora y $605.050,00 por mes

Aumento del mes: 1,7%

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.337,53 por hora y $498.582,06 por mes

Sin retiro: $4.064,08 por hora y $548.429,23 por mes

Aumento del mes: 1,7%

Noviembre

Supervisor/a

Con retiro: $5.344,33 por hora y $614.791,27 por mes

Sin retiro: $4.928,28 por hora y $678.036,40 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas específicas

Con retiro: $5.098,84 por hora y $575.394,53 por mes

Sin retiro: $4.700,21 por hora y $633.782,08 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Caseros

Mensual: $562.837,52

Aumento del mes: 1,6%

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.923,50 por hora y $562.837,52 por mes

Sin retiro: $4.451,49 por hora y $620.420,85 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.451,49 por hora y $512.142,96 por mes

Sin retiro: $4.174,62 por hora y $562.837,52 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Diciembre

Supervisor/a

Con retiro: $5.429,84 por hora y $624.627,93 por mes

Sin retiro: $5.007,14 por hora y $688.884,98 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas específicas

Con retiro: $5.180,42 por hora y $584.600,84 por mes

Sin retiro: $4.775,41 por hora y $643.922,59 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Caseros

Mensual: $571.842,92

Aumento del mes: 1,6%

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $5.002,28 por hora y $571.842,92 por mes

Sin retiro: $4.522,71 por hora y $630.347,58 por mes

Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas generales