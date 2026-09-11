Reforma laboral: SMATA y Renault acuerdan un banco de horas para evitar suspensiones

La industria automotriz fabrica parte del año pagando horas extras y algunos meses suspende personal. Esto cambia en adelante con un banco de horas

Este sistema asegura estabilidad operativa, protege el ingreso del trabajador y mejora la competitividad.

El acuerdo prioriza la negociación por empresa para adaptar la jornada laboral según la demanda.

Renault y SMATA pactaron un banco de horas que compensa la producción sin suspensiones ni recortes salariales.

El sindicato de mecánicos (SMATA) y la automotriz Renault implementaron un punto clave de la Ley de Modernización laboral para la planta de Santa Isabel (Córdoba). En tal sentido, acordaron un "banco de horas", para adaptar el ritmo de trabajo a las oscilaciones del mercado automotor y evitar las acostumbradas suspensiones del personal en buena parte del año.

Cómo será el banco de horas en la planta cordobesa de Renault

En tal sentido, acordaron un banco de horas para adaptar el ritmo de trabajo a las oscilaciones del mercado, cuyas principales carecterísticas son:

Acumulación de créditos y débitos: en momentos de picos de producción o mayor demanda, el personal extiende su jornada ordinaria acumulando esas horas adicionales como crédito a favor.

Compensación en caídas de actividad: cuando se registran bajas en el volumen de ventas o frenos en la producción, el crédito acumulado se utiliza para otorgar licencias o reducir turnos sin que los operarios sufran descuentos salariales, evitando recurrir a esquemas de suspensiones tradicionales.

La reforma laboral no deroga los topes de la jornada de trabajo ni los descansos obligatorios; se mantiene inalterable la obligación de respetar el descanso mínimo de 12 horas continuas entre jornadas laborales.

Además, se exige que la empresa implemente un sistema de control horario auditable y transparente donde ambas partes puedan constatar las horas devengadas, acreditadas y pendientes de uso.

El banco de horas acordado por SMATA-Renault se inscribe en el marco de las modalidades habilitadas tras las reformas laborales recientes, profundizando los convenios por planta para adecuar la productividad y sostener los puestos de trabajo frente a la competencia regional.

Si bien estos acuerdos pueden establecerse por convenio colectivo, como en este caso, la ley autoriza a la empresa a llegar arreglos directamente por contrato con el empleado individual.

Cuáles son las ventajas para los empleados y para la automotriz

Para los aproximadamente 1.200 trabajadores de la planta de Santa Isabel, el esquema acordado entre SMATA y Renault se plantea como una herramienta defensiva y de estabilización operativa, con beneficios puntuales.

Frente a paradas de línea o caídas en la demanda del mercado, el operario mantiene el cobro del 100% de su salario habitual. Esto evita las deducciones salariales típicas del régimen de suspensiones de la Ley de Contrato de Trabajo, donde los haberes suelen reducirse a porcentajes no remunerativos.

El banco de horas actúa como un mecanismo de contención frente a despidos o desvinculaciones por fluctuaciones de mercado, permitiendo absorber la capacidad ociosa sin reducir la plantilla directa de la fábrica.

Las horas suplementarias acumuladas en períodos de alta cadencia de producción se canjean directamente por francos compensatorios o reducciones de turnos en momentos de baja actividad, ofreciendo bloques de tiempo libre programado sin pérdida salarial.

Para la automotriz, el mecanismo neutraliza el recargo tradicional por horas extraordinarias en los períodos de alta exigencia, compensándolas con tiempo libre diferido en lugar de liquidación dineraria.

La adaptación de la planta cordobesa a estándares de flexibilidad similares a los de otras filiales internacionales de la marca mejora su competitividad interna frente a terminales de la región (como las de Brasil), lo que facilita la confirmación de planes de inversión y la adjudicación de nuevos modelos de producción a mediano plazo.

La clave de la negociación por empresa

Un punto clave del acuerdo SMATA-Renault sobre banco de horas es que se llegó al mismo en una negociación por empresa y tendrá validez por sobre el convenio por la actividad de los mecánicos.

La Ley de Modernización Laboral introduce modificaciones de fondo en la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas, dando prioridad a la negociación por empresa o región (ámbito menor) sobre los acuerdos por rama o actividad.

Se altera el clásico orden de prelación convencional. El nuevo esquema determina que el convenio colectivo de ámbito menor (por empresa o establecimiento) prevalece sobre el convenio de ámbito mayor (por rama o actividad), ya sea anterior o posterior en el tiempo.

Los convenios de actividad o de cúpula no pueden anular, limitar ni modificar lo acordado en los convenios de ámbito menor, descentralizando la potestad negocial directamente en la planta o compañía.

La reforma habilita a las partes firmantes en el nivel de empresa a pactar condiciones, modalidades operativas y esquemas de jornada adaptados a su propia realidad productiva y económica, sin quedar atadas a las rigideces del marco general de la actividad.

En este caso, un acuerdo de empresa entre SMATA y Renault estableció organizar mediante un banco de horas las fluctuaciones en la fabricación de automóviles, para impedir llegar a suspensiones de personal en épocas de menor demanda de mercado.