La cuestionada Ley de Modernización Laboral comienza a generar escenarios para acuerdos entre los gremios y las empresas, más allá de los convenios colectivos de trabajo, en este caso en la industria automotriz. El consejo directivo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la firma Renault anunciaron la implementación de un plan de flexibilización laboral en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, que se aplicará de manera gradual en los próximos meses.

En primera instancia, la compañía informó sobre la inversión de más de 400 millones de euros destinada a la producción de la nueva pick-up Niágara, que ya se produce en esa planta de manera exclusiva a nivel mundial y saldrá a la venta hacia noviembre. Este no es el primer acuerdo que sella el gremio con una terminal y va de la mano, inclusive, con la modalidad de las negociaciones salariales que, desde el gobierno de Alberto Fernández, se aplican subas en forma automática en línea con la inflación.

Una modificación que impacta en 1.200 trabajadores

Uno de los principales puntos del acuerdo pasa por el llamado "banco de horas", un sistema que administra las horas de trabajo según los cambios en la demanda de producción y que fue de largo debate mediático entre las centrales obreras (CGT y CTA) y el gobierno, como así también durante las sesiones en el Congreso.

En el caso de la planta cordobesa, se estableció que, si se trabaja más horas que las que rige el convenio colectivo, esas horas quedan como un crédito para el trabajador, que puede tomarlas en otro momento como licencias. La intención de las partes es evitar suspensiones en caso de baja demanda, aunque tampoco se pagarán horas extras en caso de mayor demanda.

Vale señalar que la conducción del sindicato, liderado por Ricardo Pignanelli, aplicó convenios por empresas antes de la reforma laboral. En el caso de Renault es el CCT 28/90 E, que nuclea a los 1.200 trabajadores de la fábrica de Santa Isabel, donde antes de la firma se llevaron a cabo asambleas para comunicarles al personal esta nueva modificación en las condiciones de trabajo.

Objetivo común entre la empresa y el gremio

El presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, declaró: "Estamos trabajando desde hace tiempo con los representantes gremiales para poder, manteniendo los derechos de los trabajadores, ver cómo hacemos para que Santa Isabel continúe como la única planta que fabrique Niágara a nivel mundial y, también, para ver cómo hacer para seguir atrayendo inversiones a Argentina" y remarcó: "El sindicato lo tiene súper claro, lo entiende y lo comparte. Es un objetivo común que tenemos ambas partes".

Admitió que "además del banco de horas estamos analizando otras cuestiones, buscando dar un poco más de flexibilidad para mercados tan volátiles como el argentino. La idea es aplicar un esquema parecido al que tiene Brasil y que está funcionando muy bien en otras plantas en el mundo". Para el CEO, la Ley de Modernización Laboral es una herramienta fundamental para acelerar cambios en los convenios colectivos de trabajo que "quedaron desactualizados respecto de los estándares internacionales", apuntó.

Al respecto, explicó: "Lo que teníamos en Argentina son acuerdos un poco desactualizados con respecto a lo que tiene Europa o Brasil, donde no se puede decir que no defienden a los trabajadores" y subrayó: "Allí también tienen sindicatos fuertes que protegen a sus trabajadores. Lo que estamos haciendo es llevar a Argentina a un nivel de acuerdo similar a lo que tienen nuestras plantas en otros países y no por eso quiere decir que tiene menos derechos".

SMATA repite el sistema que se está aplicando en Mirgor

Si bien no hay una comunicación de SMATA sobre el acuerdo con Renault, fuentes gremiales plantearon que estas modificaciones se dan frente a una acelerada reconversión del sector, y está directamente relacionada con el convenio que firmaron hace días con la autopartista Mirgor, con una vigencia de 12 meses para sus plantas bonaerenses de Garín y Baradero, donde se estableció una bolsa de hasta 200 horas por trabajador, para hacer frente a la falta de insumos importados o desaceleraciones en las compras de las terminales.

Según explicaron las partes, la flexibilidad se compensa garantizando la cobrabilidad del 100% del sueldo mensual: las horas no trabajadas por paradas técnicas pasan a debitarse, y su posterior devolución en días hábiles cotiza a razón de 1,5 horas por cada hora trabajada, reservando las convocatorias de fines de semana para el régimen legal de horas extraordinarias.

Los dirigentes mecánicos sostienen que, ante la pérdida de unos 8.000 puestos de trabajo directos en la cadena autopartista en meses recientes, el único camino que encuentran en estos momentos es aplicar este tipo de medidas a la espera de que no continúe la sangría ni el cierre de pymes.