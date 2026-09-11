ARCA cambia las facturas electrónicas y hay plazo hasta noviembre para evitar rechazos

ARCA fijó el 30 de noviembre como fecha límite para adaptar los sistemas de facturación. Qué dato deberán informar las empresas desde diciembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar comunicaciones a contribuyentes que emitieron comprobantes electrónicos sin informar correctamente la condición frente al IVA del receptor. El organismo fijó el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para adecuar los sistemas de facturación.

A partir del 1° de diciembre, el dato deberá enviarse obligatoriamente en las solicitudes de autorización de comprobantes realizadas mediante el Web Service de Factura Electrónica. Si la información está vacía o no se transmite correctamente, la solicitud de CAE podrá ser rechazada.

Qué dato deberán informar las empresas al emitir una factura

El cambio alcanza al campo técnico denominado CondicionIVAReceptorId, que identifica la situación tributaria del cliente, comprador, locatario o prestatario frente al IVA. Entre las categorías contempladas por ARCA aparecen responsable inscripto, monotributista, consumidor final, sujeto exento y sujeto no alcanzado, entre otras.

La información no alcanza con que figure en una base de datos interna de la empresa. Para quienes utilizan sistemas propios o plataformas conectadas con ARCA mediante Web Service, el dato debe ser enviado dentro de la solicitud electrónica que se utiliza para obtener la autorización del comprobante.

ARCA incorporó esta exigencia mediante la Resolución General 5616/2024, que modificó el régimen de facturación electrónica para que los comprobantes incluyan la condición frente al IVA del cliente. El organismo explicó que el objetivo es facilitar la registración electrónica de las operaciones y agilizar el funcionamiento del Libro de IVA Digital.

Qué tienen que revisar antes del 1° de diciembre

El cambio requiere especial atención de las empresas que facturan mediante sistemas de gestión propios, desarrollos internos o proveedores de software conectados con ARCA. En esos casos, la adecuación no pasa solamente por modificar la pantalla donde se carga una factura, sino por verificar que el dato llegue correctamente en la comunicación con el organismo.

Por eso, quienes utilizan estas herramientas deberían comprobar con su proveedor de facturación que el campo correspondiente a la condición frente al IVA del receptor esté incorporado en cada solicitud de CAE y que el sistema pueda identificar correctamente la categoría tributaria del cliente.

El manual técnico de ARCA ya contempla el campo como obligatorio y establece que, una vez vigente la exigencia, la emisión de comprobantes sin ese dato será rechazada. Además, el organismo incorporó un método específico para consultar los valores de referencia correspondientes a las distintas condiciones frente al IVA.

Qué pasa si ARCA rechaza la solicitud de CAE

El principal efecto para una empresa que no adapte su sistema será operativo: la solicitud de autorización del comprobante puede ser rechazada si no incluye la condición frente al IVA del receptor en el campo requerido.

Esto puede generar problemas en los procesos de facturación de compañías que emiten grandes cantidades de comprobantes, especialmente cuando la generación de facturas depende de sistemas automatizados. Por eso, el período previo al 1° de diciembre resulta clave para realizar pruebas y detectar errores antes de que la validación sea obligatoria.

ARCA había permitido durante la etapa de adaptación que el campo pudiera enviarse de manera opcional. El manual del organismo señala que esa modalidad se mantuvo hasta la entrada en vigencia de la obligatoriedad, momento a partir del cual la falta del dato deja de ser tolerada por el sistema.

Qué dice la norma sobre las facturas en moneda extranjera

La Resolución General 5616/2024 también introdujo modificaciones para las operaciones documentadas en moneda extranjera. La norma establece precisiones sobre el tipo de cambio que debe consignarse en los comprobantes electrónicos cuando la operación se cancela en la misma moneda en la que fue emitida.

En esos casos, cuando existe una cotización del Banco de la Nación Argentina, la norma establece que se considera el tipo de cambio vendedor divisa correspondiente al cierre de las operaciones del día hábil cambiario anterior a la emisión de la factura. En los comprobantes electrónicos, el sistema debe consignar ese tipo de cambio de manera automática.

La misma resolución estableció la obligación de identificar la condición frente al IVA del cliente en los comprobantes electrónicos. Por eso, ambos cambios forman parte de la actualización del régimen de facturación implementada por ARCA.

Para las empresas que utilizan facturación electrónica mediante Web Service, lo principal es revisar la integración antes del 30 de noviembre. Desde el 1° de diciembre, la condición frente al IVA del receptor deberá llegar correctamente en cada solicitud de autorización, y una omisión puede impedir la obtención del CAE.