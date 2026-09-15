Caputo anticipó el Presupuesto 2027 y destacó el cuarto año consecutivo de superávit

El ministro de Economía defendió el rumbo fiscal, anticipó crecimiento para 2026 y destacó el salto de las exportaciones como fuente de dólares

El Gobierno presentará este martes en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con una premisa que el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a remarcar durante una exposición ante empresarios: la continuidad del superávit financiero.

Según adelantó el funcionario, el resultado positivo de las cuentas públicas se mantendrá por cuarto año consecutivo. Caputo puso el dato en perspectiva histórica y destacó que se tratará de la primera vez que la Argentina consigue cuatro años seguidos de superávit financiero sin encontrarse en default.

"Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va haber cuatro años consecutivos de superávit financiero", sostuvo el ministro durante el evento por el Día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

La presentación se produjo en la fecha límite prevista para que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa al Congreso. El equilibrio de las cuentas públicas será, de esta manera, uno de los principales puntos del programa económico que el Gobierno busca sostener durante 2027.

Qué espera el Gobierno para la economía en 2026

Además de referirse al resultado fiscal, Caputo trazó un escenario de crecimiento para los próximos meses. El ministro estimó que la actividad económica terminará 2026 con una mejora del 2,5%.

También proyectó que durante 2027 la Argentina habrá acumulado un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023, una evolución que utilizó como argumento para defender la continuidad del programa económico.

El esquema oficial contempla, además, un incremento real moderado de la recaudación tributaria entre 2027 y 2029. De acuerdo con lo planteado por Caputo, la recuperación de la actividad y el aumento de las exportaciones permitirían elevar los ingresos del Estado, al mismo tiempo que el Gobierno mantiene el objetivo de reducir la presión impositiva.

Caputo destacó el crecimiento de las exportaciones

El otro eje de la exposición fue el desempeño del comercio exterior. El ministro aseguró que la Argentina alcanzó niveles récord en las cantidades exportadas y atribuyó parte de ese resultado a una combinación de reducción de impuestos, eliminación de regulaciones, menor costo financiero y mejoras de infraestructura.

"Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17.000 regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades", afirmó.

Caputo sostuvo que el incremento no se limita a la energía y la minería. Según los datos que presentó, durante el primer semestre de 2026 y en comparación con el mismo período de 2023, algunos de los principales complejos exportadores mostraron fuertes subas:

Trigo: aumento del 233,1%.

aumento del 233,1%. Girasol: incremento del 192,6%.

incremento del 192,6%. Complejo petrolero-petroquímico: crecimiento del 100%.

crecimiento del 100%. Litio : suba del 170%.

: suba del 170%. Pesca: aumento del 50%.

Maíz : incremento del 35%.

: incremento del 35%. Soja: suba del 17%.

El ministro también señaló que se eliminaron derechos de exportación para algunas economías regionales, se redujeron retenciones para distintos complejos agropecuarios y se modificaron aranceles en más de 1.000 posiciones. Entre otros casos, mencionó que los aranceles para bienes de capital bajaron del 12% al 2%, mientras que los correspondientes a celulares pasaron del 16% a cero.

Cuántos dólares espera generar la Argentina

Para los próximos años, Caputo vinculó el crecimiento de las exportaciones con una mayor disponibilidad de divisas y con la estabilidad cambiaria.

El funcionario estimó que las exportaciones argentinas podrían alcanzar los u$s61.000 millones en 2031, unos u$s40.000 millones más que este año según su proyección.

Además, sostuvo que las estimaciones oficiales podrían resultar conservadoras porque contemplan los proyectos que ya fueron aprobados, mientras que existen otros por alrededor de u$s150.000 millones que todavía no recibieron autorización.

Para 2026, en tanto, calculó que el superávit comercial podría ubicarse entre u$s27.000 millones y u$s28.000 millones. El ministro señaló que esa cifra estaría por encima de otras estimaciones que ubican el resultado en torno a los u$s25.000 millones.

El mensaje de Caputo frente al año electoral

La defensa del superávit también tuvo un componente político. Ante los planteos que reclaman una modificación del programa económico para aumentar el gasto y mejorar el ingreso de los hogares, Caputo rechazó la posibilidad de abandonar la disciplina fiscal.

El ministro pidió "no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento" y sostuvo que el proceso requiere mantener el rumbo elegido por el Gobierno.

En esa línea, apeló a una frase del presidente Javier Milei para explicar la posición oficial frente a las presiones por una política económica más expansiva: "Al populismo no se lo combate con más populismo, se lo combate con más ortodoxia".

Caputo cerró su exposición con otro mensaje de continuidad: "Vamos a seguir haciendo las cosas bien".

La definición deja planteado el escenario con el que el Gobierno buscará avanzar en el debate del Presupuesto 2027: sostener el superávit financiero, apuntalar el crecimiento y utilizar el aumento de las exportaciones como una de las principales fuentes de generación de dólares.