El Presupuesto 2027 proyecta 104.760 jubilados menos y 32.724 beneficiarios más de la PUAM, ante la dificultad para reunir 30 años de aportes

El Presupuesto 2027 anticipa un cambio en la composición del sistema previsional: habrá menos jubilados de ANSES y crecerá la cantidad de personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Las proyecciones oficiales calculan que el padrón de jubilados pasará de 5.590.521 beneficiarios en 2026 a 5.485.761 en 2027. Es una reducción de 104.760 personas en un año.

La tendencia inversa aparece entre quienes reciben la PUAM. El número estimado para esta prestación subiría de 220.308 a 253.032, con un incremento de 32.724 beneficiarios.

El proyecto también contempla un aumento de los titulares del Seguro de Desempleo: pasarían de 118.868 a 130.324 personas entre 2026 y 2027.

Por qué habrá menos jubilaciones contributivas

El cambio proyectado está relacionado con una condición central del sistema previsional: para acceder a una jubilación contributiva se necesitan 30 años de aportes.

La pérdida de puestos de trabajo registrados y la expansión de la informalidad dificultan que los trabajadores acumulen esa cantidad de años. El problema se hace visible al alcanzar la edad jubilatoria, fijada en 60 años para las mujeres y 65 para los varones, cuando una parte de quienes llegan a esa instancia no reúne el historial contributivo requerido.

Las moratorias habían permitido completar períodos de aportes faltantes, pero esas herramientas fueron derogadas. Por eso, quienes alcanzan la edad correspondiente sin los 30 años necesarios ya no cuentan con esa alternativa para completar su trayectoria y acceder a una jubilación contributiva.

La PUAM aparece como alternativa para quienes no reúnen aportes

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más, tanto mujeres como varones, que no alcanzaron los aportes exigidos para obtener una jubilación.

El beneficio tiene un valor inferior al haber mínimo jubilatorio. Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima, más un bono de $70.000. En septiembre, esto representó $342.908 más el bono de $70.000.

No se trata de una prestación que se otorgue únicamente por cumplir la edad. Para acceder, la persona debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad social y atravesar previamente una evaluación socioeconómica y patrimonial.

También existen diferencias respecto de una jubilación contributiva. Entre ellas, la PUAM no genera derecho a pensión por viudez cuando fallece su titular.

Cómo evolucionó la PUAM desde su creación

El crecimiento previsto para los próximos años se suma a una evolución que comenzó con la creación de la prestación en 2016.

Un informe de la Subsecretaría de Seguridad señala que la cantidad de beneficiarios aumentó durante los primeros años y llegó a superar los 300.000 hacia mediados de 2023. Posteriormente, el número disminuyó debido a la moratoria, que permitió que más personas pudieran acceder a una jubilación contributiva.

El escenario volvió a modificarse después de que la moratoria venciera en marzo de 2025. El informe explica: "Las personas que alcanzan la edad jubilatoria sin los años de servicios requeridos vuelven a encontrar en la PUAM la alternativa de cobertura previsional".

Las cifras del Presupuesto reflejan esa nueva tendencia. La PUAM representaría el 3% de todos los beneficios del sistema en 2026 y subiría al 3,5% en 2027.

Las estimaciones de Seguridad Social proyectan una participación todavía mayor en las siguientes décadas: 9% en 2030, 17% en 2035 y 25% en 2040.

El mismo informe vincula esta evolución con el envejecimiento de la población y con trayectorias laborales en las que se acumulan pocos años de aportes. En ese sentido, sostiene: "Las proyecciones previsionales sugieren que la relevancia de la PUAM tenderá a incrementarse en las próximas décadas, en un contexto de envejecimiento poblacional y de persistencia de trayectorias laborales con baja densidad contributiva".