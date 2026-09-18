Cuándo es la fecha límite que puso ARCA para los cambios en las facturas electrónicas

Empresas y profesionales deberán actualizar sus sistemas para cumplir con los nuevos requerimientos fiscales y evitar cancelaciones de comprobantes

Las facturas electrónicas tienen nuevas reglas en el país. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó el 30 de noviembre como la fecha límite para que empresas y profesionales adapten sus programas informáticos de cobro.

El organismo de recaudación ARCA fijó el 30 de noviembre como la fecha límite para que empresas y profesionales adapten sus programas informáticos de cobro.

Además, a partir del 1° de diciembre, cualquier factura que no informe correctamente la condición frente al IVA del cliente será rechazada de forma automática. Sin Código de Autorización Electrónico (CAE), no hay comprobante válido.

La medida responde a la detección de múltiples comprobantes emitidos sin consignar correctamente la categoría fiscal ni la condición frente al IVA del receptor, lo que genera distorsiones en el control tributario y afecta el funcionamiento del Libro de IVA Digital.

ARCA comenzó a enviar notificaciones directas a las empresas y profesionales afectados. La advertencia es clara: si al solicitar la autorización de un documento el campo respectivo se encuentra vacío, nulo o mal informado, la plataforma rechazará la solicitud.

Qué pasa si tu sistema no informa la condición de IVA del cliente

Los contribuyentes tienen plazo hasta el 30 de noviembre para ajustar sus programas de facturación, revisar sus bases de datos y corregir las fallas técnicas.

El cambio definitivo comenzará a regir a partir del 1° de diciembre de 2026. Desde ese momento, el sistema de validación por Web Service exigirá la condición frente al IVA del cliente como un requisito técnico indispensable.

Cualquier transmisión incompleta o con inconsistencias sufrirá el rebote automático del CAE. Sin CAE, la factura carece de validez legal y la operación comercial queda sin respaldo formal.

ARCA incorporó esta exigencia mediante la Resolución General 5616/2024, que modificó el régimen de facturación electrónica para que los comprobantes incluyan la condición frente al IVA del cliente. El organismo explicó que el objetivo es facilitar la registración electrónica de las operaciones y agilizar el funcionamiento del Libro de IVA Digital.

El objetivo de la normativa es agilizar la registración digital de las operaciones y optimizar el funcionamiento del Libro de IVA Digital, eliminando inconsistencias que dificultan el cruce de información tributaria.

La exigencia contempla la categorización precisa del comprador o prestatario dentro de las opciones del padrón tributario:

Responsable inscripto

Monotributista

Consumidor final

Sujeto exento

Sujeto no alcanzado

A quiénes alcanza la nueva medida de ARCA

Esta actualización alcanza con especial rigor a quienes utilizan sistemas de gestión desarrollados a medida o proveedores de software conectados vía Web Service.

En estos casos, no basta con que el dato figure en la ficha interna del cliente. La herramienta informática debe transmitir obligatoriamente el código técnico correspondiente (CondicionIVAReceptorId) en el paquete de datos que se envía al organismo.

Para las empresas que manejan grandes volúmenes de ventas o emisión automatizada, un eventual rechazo del CAE puede paralizar la operativa comercial. El impacto administrativo puede ser devastador.

Por este motivo, el período que se extiende hasta fines de noviembre resulta clave para realizar pruebas técnicas en los módulos de cobro.

Los proveedores de software de gestión ya recibieron alertas de ARCA para actualizar sus plataformas. Muchos ya están implementando actualizaciones para evitar problemas en diciembre.