Mapa del crédito: cayó la financiación con tarjeta y crece el préstamo hipotecario

El BCRA informó otro aumento de la morosidad en bancos y fintech, con la primera baja de créditos ofrecidos por el sector a familias y empresas

Los bancos encarecieron su fondeo, aunque no trasladaron completamente esto a las tasas activas. Se anticipa una baja de tasas futuras.

La morosidad bancaria sigue alta, especialmente en consumo. A pesar de esto, el flujo de nuevos incumplimientos muestra una desaceleración.

El crédito en pesos cayó en julio, impulsado por una baja en tarjetas. Sin embargo, las líneas hipotecarias mantuvieron su senda expansiva.

La contracción del crédito en pesos reflejó caídas en la financiación a los hogares, con una reducción importante en tarjetas, aunque las líneas hipotecarias mantuvieron su senda expansiva. En tanto, los bancos encarecieron el fondeo sin trasladarlo completamente a las tasas activas.

Cuánto cayó el crédito al sector privado

El crédito en pesos al sector privado registró en julio, según el último informe sobre bancos del Banco Central (BCRA) publicado recientemente, una contracción promedio mensual de 1% real, representando la primera caída desde marzo de este año. La baja se concentró en los préstamos al consumo y, en menor medida, en las líneas comerciales, señala un reporte de Alprestamo.

"El crédito a los hogares cayó 1,1% real durante julio, con una reducción particularmente importante en tarjetas", afirma Nicolás Parreira, economista y director del Grupo Sigmarécord de morosidad familiar. Es decir, la mora sigue elevada y hay récord de morosidad familiar al mismo tiempo que se está contrayendo el financiamiento al consumo.

Al respecto, el experto señala que "el BCRA confirma que la morosidad bancaria todavía no encontró un punto de inflexión. La irregularidad del crédito privado volvió a subir de 7,6% a 7,7%; en familias pasó de 12,8% a 12,9% y en empresas de 3,5% a 3,6%". La baja se concentró en los créditos para gastos básicos y, en menor medida, en las líneas comerciales.

"Este dato hay que leerlo junto con lo que está pasando en la economía real. El PIB cayó 0,6% desestacionalizado en el segundo trimestre y, dentro de esa caída, el consumo privado retrocedió 2,4%", explica

"Hay, sin embargo, una señal positiva: la probabilidad de default estimada por el BCRA bajó de 4,4% a 3,9% en familias y de 2,6% a 2,4% para el total. Eso indica que se redujo la proporción de créditos que estaban regulares y pasaron a situación irregular. La mora acumulada todavía sube, pero el flujo de nuevos incumplimientos muestra cierta desaceleración, considera Ferreira

En términos del PBI, el stock de crédito en pesos al sector privado se mantuvo en torno al 9%. Sin embargo, al incluir las financiaciones en dólares —que cerraron el mes en US$ 25.241 millones impulsadas por documentos a sola firma—, la ratio de crédito total alcanzó el 12,6% del PBI, exhibiendo un crecimiento de 0,8% respecto a agosto del año anterior, precisa Alprestamo.

Préstamos al consumo en baja e hipotecarios en alza

Dentro del crédito al consumo, el comportamiento fue dispar. Las financiaciones en tarjetas de crédito explicaron la mayor parte de la caída con un retroceso de 3,3% real. En cambio, los préstamos personales se mantuvieron relativamente estables, con una leve disminución de 0,2% real.

Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, observa en estos datos "un comportamiento enfocado en la previsibilidad, aunque los datos no permiten afirmar que exista una migración directa de saldos de tarjeta hacia préstamos personales".

"En agosto, los leads de Ponete al Día crecieron 21,4%, las aplicaciones únicas 10,7% y las aplicaciones totales 6% frente a julio. Al mismo tiempo, las aplicaciones únicas de préstamos aumentaron 25,8%". El CFO remarca que, para el usuario, "la conveniencia depende del costo financiero total, el plazo y el valor de la cuota", describe.

"En contraste, los préstamos con garantía real crecieron 1,1% real, traccionados por el crédito hipotecario, que trepó 2,8% real frente a julio y acumula una expansión interanual de 41,6% a precios constantes, sostenido en la modalidad UVA y sumando más de dos años de subas consecutivas", puntualiza.

Para reforzar el sector, en agosto se anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, mediante el cual el FGS de la ANSES licitará hasta $ 2 billones en depósitos a plazo fijo en UVA a entidades financieras para la compra de primera vivienda (a tasa máxima de UVA + 7,5%, plazo mínimo de 15 años y tope de 150.000 UVA por operación).

Al respecto, Blanco anticipa que "el nuevo fondeo puede ampliar la oferta y generar más interés por los créditos hipotecarios. Una mayor actividad hipotecaria también puede impulsar la búsqueda de seguros, cuentas bancarias, herramientas de ahorro para el anticipo y financiación para mejoras o equipamiento".

Por su parte, los préstamos prendarios cayeron 1,1% real en agosto y retrocedieron 8,0% real en la comparación interanual. Para Blanco, esto "muestra un menor volumen de financiamiento bancario con garantía sobre el vehículo, pero no necesariamente una baja equivalente en el interés por comprar un auto. Parte de la demanda puede desplazarse hacia préstamos personales, financiación de concesionarias o un mayor anticipo".

Cuál fue el comportamiento de las tasas de interés

En el frente de depósitos, la tasa TAMAR de bancos privados cerró agosto en 24,7% TNA (1,4% por encima de julio). Sin embargo, el encarecimiento del fondeo no se trasladó de forma lineal a las tasas activas: el promedio informado por el BCRA para préstamos personales continuó en 65,8% TNA, mientras que el de tarjetas de crédito cayó de 82,7% a 79,1% TNA.

"El encarecimiento del fondeo no se trasladó de manera inmediata ni uniforme a todas las tasas activas", aclara Blanco, y agrega que "cada entidad ajusta sus condiciones según el plazo, el riesgo, la liquidez y el perfil del solicitante".

"Dentro de Alprestamo recomendamos comparar el costo financiero total, la cuota y las condiciones de cada oferta, además de la tasa nominal", informa.

Con vistas a los próximos meses, el ejecutivo sostiene: "estamos a la espera de una baja de las tasas que pueda traducirse en mejores condiciones de acceso al crédito para los usuarios".