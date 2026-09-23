La UOCRA acordó una suba acumulativa del 5,51% entre septiembre y noviembre. Cuánto cobran los trabajadores de la construcción.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez, acordó un incremento salarial acumulativo del 5,51% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75. La actualización se aplicará durante septiembre, octubre y noviembre de 2026 sobre los salarios básicos de la actividad.

El entendimiento fue firmado entre la organización sindical y representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), en el marco del tercer tramo de la negociación paritaria correspondiente al período abril 2026-marzo 2027.

El nuevo esquema contempla tres subas consecutivas: la primera es del 1,9% en septiembre, calculada sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto; en octubre se aplicará un aumento adicional del 1,8% sobre los valores actualizados de septiembre; y finalmente, en noviembre se incorporará otro 1,7%, calculado sobre los salarios básicos de octubre.

De esta manera, los incrementos se aplicarán de forma acumulativa y llevarán las remuneraciones básicas a nuevos valores durante el último trimestre del año.

Cómo se aplican los aumentos de la UOCRA

El acuerdo salarial establece que el incremento de septiembre será del 1,9% y tendrá como base los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2026. A partir de ese resultado se calculará la siguiente actualización.

En octubre, los trabajadores recibirán una suba del 1,8% sobre los salarios básicos correspondientes a septiembre. El tercer incremento será del 1,7% en noviembre y se calculará sobre los valores resultantes de octubre.

La aplicación acumulativa de los tres porcentajes determina una actualización total del 5,51% para el período comprendido entre septiembre y noviembre.

El esquema tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes también acordaron volver a reunirse el 20 de octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar los ajustes que correspondan a partir de diciembre.

La fecha de la próxima reunión forma parte del mecanismo de seguimiento de la paritaria anual. Allí, el sindicato y las entidades empresarias volverán a discutir los salarios de los trabajadores de la construcción para la siguiente etapa.

UOCRA cerró una suba salarial del 5,51% y definió cuánto se cobra en septiembre

Cuánto cobra un trabajador de la construcción en septiembre

Con la actualización correspondiente a septiembre, los salarios básicos de los trabajadores de la construcción quedaron establecidos según categoría y zona.

Para la Zona A, los jornales básicos quedaron de la siguiente manera:

Oficial Especializado: $7.561

Oficial: $6.468

Medio Oficial: $5.977

Ayudante: $5.502

Estos valores corresponden al jornal básico y constituyen la referencia sobre la cual se aplicarán los incrementos previstos para octubre y noviembre.

La estructura salarial también contempla diferencias según la zona geográfica en la que se desarrolla la actividad. En las regiones alcanzadas por adicionales de zona desfavorable, los trabajadores perciben importes superiores respecto de los valores correspondientes a la Zona A.

En la Zona B, los salarios básicos de referencia mantienen los mismos valores, pero se incorpora el adicional correspondiente por zona desfavorable, lo que eleva el jornal total de septiembre a $8.393 para un Oficial Especializado.

Para un Oficial de la Zona B, el jornal total queda en $7.183. En el caso de un Medio Oficial, asciende a $6.626, mientras que para un Ayudante llega a $6.135.

Cuánto cobran en las zonas C y C Austral

Las escalas salariales también presentan diferencias para las zonas C y C Austral, donde los adicionales establecidos por el convenio modifican los valores finales de los jornales.

En la Zona C, los jornales totales de septiembre son:

Oficial Especializado: $11.608

Oficial: $10.883

Medio Oficial: $10.502

Ayudante: $10.197

La Zona C Austral cuenta con una escala diferente. Allí, el jornal total de septiembre para un Oficial Especializado se ubica en $15.123. Para un Oficial, el valor alcanza los $12.936.

En las categorías siguientes, el jornal total queda establecido en $11.955 para un Medio Oficial y en $11.003 para un Ayudante.

Las cifras corresponden a los valores vigentes durante septiembre. En octubre y noviembre, los importes serán actualizados de acuerdo con los porcentajes establecidos en el acuerdo paritario.

Por lo tanto, para conocer el salario correspondiente a cada uno de esos meses será necesario aplicar primero el incremento del 1,8% sobre los valores de septiembre y luego el 1,7% sobre los resultados de octubre.

Salarios de los serenos de la construcción

El acuerdo también establece una escala específica para los trabajadores que cumplen funciones como Serenos. En este caso, los valores se expresan como remuneraciones mensuales y no como jornales diarios.

Para la Zona A, el salario básico de septiembre quedó establecido en $999.495.

En octubre, con la aplicación del incremento del 1,8%, el valor ascenderá a $1.017.485. En noviembre, después de incorporar el aumento del 1,7% sobre el salario de octubre, llegará a $1.034.783.

La misma metodología de actualización se aplica al resto de las categorías y zonas alcanzadas por el convenio. Cada incremento mensual se calcula sobre el salario básico actualizado del período anterior.

De esta manera, el acuerdo define una pauta salarial para septiembre, octubre y noviembre y establece una nueva instancia de negociación antes del inicio de diciembre.

Qué pasa con el Convenio 577/10

El acuerdo alcanzado por la UOCRA también tiene alcance sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 577/10. Según lo establecido, la totalidad de los porcentajes y condiciones acordados para el CCT 76/75 serán aplicados también a este convenio.

La medida alcanza las escalas específicas correspondientes a las ramas de Canalización, Líneas e Instalación y Empalme.

En septiembre, por ejemplo, el jornal básico de un Oficial Especializado de Canalización en Zona A quedó establecido en $8.291.

Para la rama de Líneas e Instalación, el mismo nivel de categoría tiene un jornal básico de $8.510. En Empalme, en tanto, el valor alcanza los $8.749.

Estos importes también serán actualizados durante los dos meses siguientes. En octubre se aplicará el incremento del 1,8% sobre los valores de septiembre y en noviembre se incorporará el 1,7% sobre los salarios correspondientes a octubre.

La aplicación del acuerdo permite trasladar el esquema de actualización salarial definido para el CCT 76/75 a las actividades comprendidas en el CCT 577/10, respetando las escalas específicas de cada rama.

Cuándo vuelve a reunirse la UOCRA con las cámaras empresarias

El entendimiento tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que la próxima etapa de la negociación salarial quedará vinculada a la reunión prevista para el 20 de octubre.

En ese encuentro, la UOCRA, CAMARCO y FAEC analizarán la evolución de las variables económicas y definirán los ajustes que correspondan para los salarios que regirán desde diciembre.

La negociación forma parte de la paritaria anual iniciada para el período abril 2026-marzo 2027. El acuerdo de septiembre completa el tercer tramo de esa discusión y fija los porcentajes que impactarán sobre los salarios básicos de los trabajadores durante el período septiembre-noviembre.

Por último, las partes solicitaron al Ministerio de Trabajo la homologación del acuerdo. Ese trámite administrativo permitirá formalizar su aplicación y vigencia dentro del marco de los convenios colectivos alcanzados por la negociación.