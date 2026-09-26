Macri anunció qué sectores no pagarán ABL hasta mediados de 2027

El Jefe de Gobierno porteño soprendió con el anuncio de exención del pago del pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza

Se justifica por el crecimiento del turismo y una reducción del gasto público.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó un nuevo paquete de alivio tributario enfocado en impulsar la actividad comercial y el desarrollo del sector turístico. En el marco de la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en el predio de La Rural, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que los establecimientos hoteleros, gastronómicos y las librerías ubicadas en el territorio porteño quedarán exentos de abonar el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante todo el primer semestre de 2027.

La medida representa un hito en la política fiscal de la administración capitalina al incorporar de manera inédita al sector de las librerías dentro de los beneficios impositivos que anteriormente se otorgaban de forma exclusiva a la hotelería y la gastronomía.

Durante su discurso inaugural, el mandatario comunal enmarcó la iniciativa como una decisión estratégica vinculada a la eficiencia del gasto público. Macri sostuvo que la reducción de las cargas fiscales sobre los sectores que invierten y generan puestos de trabajo se sostiene a partir de un ordenamiento de las cuentas estatales, destacando la suspensión de contratos irregulares y la eliminación de miles de cargos administrativos dentro de la estructura gubernamental.

Sectores alcanzados por quita del ABL

El plan de exención impositiva proyectado para los primeros seis meses de 2027 abarca diferentes rubros clave de la economía local:

Locales gastronómicos beneficiados: alrededor de 7.000 restaurantes , bares y espacios de comida de la capital dejarán de pagar la tasa municipal.

Incorporación de librerías : por primera vez, 380 comercios dedicados a la venta de libros sumarán el beneficio fiscal de la exención tributaria.

Sector hotelero e infraestructura: cientos de establecimientos alojativos mantendrán la gratuidad del gravamen durante el primer semestre del año.

Las claves para no cobrar el ABL según Macri

El Jefe de Gobierno porteño justificó la decisión a partir de dos hitos fundamentales. El primero tiene que ver con los ingresos generados a partir de los turistas extranjeros. "Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien", planteó Macri en La Rural, y manifestó que entre enero y julio de 2026 llegaron 1,6 millones de turistas internacionales, un 19% más que en el mismo período del año previo. Según cifras oficiales, cerca de 9 millones de turistas visitan Buenos Aires todos los años y esta actividad genera 150.000 puestos de trabajo.

En tanto, el otro factor para poder hacer las exenciones de ABL tiene que ver con la reducción del gasto público. "Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año", declaró el mandatario.

El marco de la FIT y el posicionamiento del turismo deportivo

El anuncio tuvo lugar durante la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, evento que celebra tres décadas de trayectoria en la industria. El jefe de Gobierno estuvo acompañado por autoridades del gabinete porteño, entre ellos el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el titular del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián Turnes; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

En esta edición, la participación institucional de la Ciudad incluyó un espacio temático enfocado en el turismo deportivo como eje de atracción internacional. La propuesta exhibe iniciativas vinculadas al regreso de competencias de escala global al renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez, además de contar con la presencia de representantes directos de la Federación Internacional del Automóvil, Dorna Sports, el club Atlético de Madrid y la organización del ATP de Buenos Aires.