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Cuánto cobra cada categoría de empleados de comercio en octubre tras el último aumento

Los sueldos de comercio que cobrarán los primeros días de octubre, reflejarán el último tramo del aumento paritario para el trimestre julio-septiembre 2026
Hernán Gilardo Por Hernán Gilardo
01/10/2026
11:20hs
foto cajero supermercado empleado de comercio

Los sueldos de los empleados de comercio de septiembre que llegarán a los bolsillos en los primeros días de octubre, reflejarán el último tramo del aumento paritario del 1,9% correspondiente al acuerdo del 5,7% total para el trimestre julio-septiembre 2026.

La suba salarial, acordada en paritarias ante la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se aplican sobre los básicos de junio y se mantiene la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

Teniendo en cuenta las escalas oficiales vigentes para el período de septiembre, la liquidación que los empleados nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 perciben durante los primeros días de octubre establece un salario total que va desde un mínimo de $1.303.900 para las categorías de jornada completa iniciales hasta un máximo de $1.373.514 para los escalafones superiores del convenio. En el caso de los empleados de jornada reducida, el ingreso total parte desde un piso de 1.175.696 pesos.

Comercio: cuál es el sueldo que cobra en octubre 2026

A continuación, se detalla el sueldo total que cobra cada categoría de los empleados de comercio en el mes de octubre, de acuerdo a la escala salarial oficializada por FAECyS:

Maestranza

  • Maestranza A: $1.303.900
  • Maestranza B: $1.307.292
  • Maestranza C: $1.319.176

Administrativos

  • Administrativo A: $1.316.632
  • Administrativo B: $1.321.729
  • Administrativo C: $1.326.821
  • Administrativo D: $1.342.103
  • Administrativo E: $1.354.836
  • Administrativo F: $1.373.514

Cajeros

  • Cajeros A: $1.320.875
  • Cajeros B: $1.326.821
  • Cajeros C: $1.334.462

Auxiliares

  • Auxiliar A: $1.320.875
  • Auxiliar B: $1.329.365
  • Auxiliar C: $1.357.383
  • Auxiliar Especializado A: $1.331.067
  • Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Vendedores

  • Vendedor A: $1.320.875
  • Vendedor B: $1.346.349
  • Vendedor C: $1.354.836
  • Vendedor D: $1.373.514

Empleados menores de edad y jornada reducida

  • Menores 16 años (jornada de 6 horas): $1.175.696
  • Menores 17 años (jornada de 6 horas): $1.180.793
  • Menores 16 años A (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.287.783
  • Menores 16 años B (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.288.636
  • Menores 16 años C (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.289.343
  • Menores 17 años A (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.290.367
  • Menores 17 años B (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.291.182
  • Menores 17 años C (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.291.871
  • Menores Administrativos 16 años A: $1.287.781
  • Menores Administrativos 16 años B: $1.288.636
  • Menores Administrativos 16 años C: $1.289.490
  • Menores Administrativos 16 años D: $1.290.367
  • Menores Administrativos 17 años A: $1.290.367
  • Menores Administrativos 17 años B: $1.291.175
  • Menores Administrativos 17 años C: $1.292.030
  • Menores Administrativos 17 años D: $1.292.880
  • Menores Personal Auxiliar 16 años A: $1.288.636
  • Menores Personal Auxiliar 16 años B: $1.289.490
  • Menores Personal Auxiliar 17 años A: $1.291.175
  • Menores Personal Auxiliar 17 años B: $1.292.032
  • Menores Auxiliar Especializado 16 años A: $1.289.486
  • Menores Auxiliar Especializado 16 años B: $1.290.367
  • Menores Auxiliar Especializado 17 años A: $1.293.792
  • Menores Auxiliar Especializado 17 años B: $1.294.570

A estos salarios básicos se suman los adicionales de la actividad, según corresponda.

El aumento salarial suscripto fijó una pauta de incremento total del 5,7% para el trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre de 2026, aplicado de manera no acumulativa a razón de un 1,9% mensual sobre los básicos de junio. Adicionalmente, el documento colectivo prorrogó el esquema de incorporación a las escalas básicas de la suma fija no remunerativa de $120.000, proceso que se llevará a cabo en seis cuotas iguales de $20.000 entre los meses de diciembre de 2026 y mayo de 2027.

En relación con los adicionales adicionales de la actividad, las planillas informativas recuerdan que debe liquidarse un 1% anual en concepto de antigüedad sobre la totalidad de los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las asignaciones extraordinarias por única vez.

Asimismo, se mantiene la liquidación del adicional por presentismo según lo normado en el artículo 40 del CCT 130/75. Las partes signatarias ratificaron el compromiso de reunirse durante el mes de octubre de 2026 para revisar los básicos convencionales frente a la dinámica de la economía.

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