Los sueldos de comercio que cobrarán los primeros días de octubre, reflejarán el último tramo del aumento paritario para el trimestre julio-septiembre 2026

Los sueldos de los empleados de comercio de septiembre que llegarán a los bolsillos en los primeros días de octubre, reflejarán el último tramo del aumento paritario del 1,9% correspondiente al acuerdo del 5,7% total para el trimestre julio-septiembre 2026.

La suba salarial, acordada en paritarias ante la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se aplican sobre los básicos de junio y se mantiene la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

Teniendo en cuenta las escalas oficiales vigentes para el período de septiembre, la liquidación que los empleados nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 perciben durante los primeros días de octubre establece un salario total que va desde un mínimo de $1.303.900 para las categorías de jornada completa iniciales hasta un máximo de $1.373.514 para los escalafones superiores del convenio. En el caso de los empleados de jornada reducida, el ingreso total parte desde un piso de 1.175.696 pesos.

Comercio: cuál es el sueldo que cobra en octubre 2026

A continuación, se detalla el sueldo total que cobra cada categoría de los empleados de comercio en el mes de octubre, de acuerdo a la escala salarial oficializada por FAECyS:

Maestranza

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Administrativos

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo B: $1.321.729

Administrativo C: $1.326.821

Administrativo D: $1.342.103

Administrativo E: $1.354.836

Administrativo F: $1.373.514

Cajeros

Cajeros A: $1.320.875

Cajeros B: $1.326.821

Cajeros C: $1.334.462

Auxiliares

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar B: $1.329.365

Auxiliar C: $1.357.383

Auxiliar Especializado A: $1.331.067

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Vendedores

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor B: $1.346.349

Vendedor C: $1.354.836

Vendedor D: $1.373.514

Empleados menores de edad y jornada reducida

Menores 16 años (jornada de 6 horas): $1.175.696

Menores 17 años (jornada de 6 horas): $1.180.793

Menores 16 años A (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.287.783

Menores 16 años B (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.288.636

Menores 16 años C (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.289.343

Menores 17 años A (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.290.367

Menores 17 años B (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.291.182

Menores 17 años C (jornada de 8 horas - Maestranza y Servicios): $1.291.871

Menores Administrativos 16 años A: $1.287.781

Menores Administrativos 16 años B: $1.288.636

Menores Administrativos 16 años C: $1.289.490

Menores Administrativos 16 años D: $1.290.367

Menores Administrativos 17 años A: $1.290.367

Menores Administrativos 17 años B: $1.291.175

Menores Administrativos 17 años C: $1.292.030

Menores Administrativos 17 años D: $1.292.880

Menores Personal Auxiliar 16 años A: $1.288.636

Menores Personal Auxiliar 16 años B: $1.289.490

Menores Personal Auxiliar 17 años A: $1.291.175

Menores Personal Auxiliar 17 años B: $1.292.032

Menores Auxiliar Especializado 16 años A: $1.289.486

Menores Auxiliar Especializado 16 años B: $1.290.367

Menores Auxiliar Especializado 17 años A: $1.293.792

Menores Auxiliar Especializado 17 años B: $1.294.570

A estos salarios básicos se suman los adicionales de la actividad, según corresponda.

El aumento salarial suscripto fijó una pauta de incremento total del 5,7% para el trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre de 2026, aplicado de manera no acumulativa a razón de un 1,9% mensual sobre los básicos de junio. Adicionalmente, el documento colectivo prorrogó el esquema de incorporación a las escalas básicas de la suma fija no remunerativa de $120.000, proceso que se llevará a cabo en seis cuotas iguales de $20.000 entre los meses de diciembre de 2026 y mayo de 2027.

En relación con los adicionales adicionales de la actividad, las planillas informativas recuerdan que debe liquidarse un 1% anual en concepto de antigüedad sobre la totalidad de los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las asignaciones extraordinarias por única vez.

Asimismo, se mantiene la liquidación del adicional por presentismo según lo normado en el artículo 40 del CCT 130/75. Las partes signatarias ratificaron el compromiso de reunirse durante el mes de octubre de 2026 para revisar los básicos convencionales frente a la dinámica de la economía.