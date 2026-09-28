Con dos nuevos impuestos al consumo similares al IVA, Brasil simplifica la tributación del consumo e incide en los precios y costos empresarios

Brasil impulsa una reforma tributaria que simplifica los impuestos al consumo, reemplazando impuestos complejos y en cascada, por dos tributos similares al IVA, uno federal y otro estadual y municipal, lo que cambiará la lógica de trabajo y los precios de empresas que comercialicen con el país vecino, aunque no tengan establecimiento allí.

"Brasil puso en marcha una profunda reforma de sus impuestos al consumo, con el objetivo es simplificar, reducir la acumulación de impuestos a lo largo de la cadena productiva y dar mayor claridad sobre la carga tributaria de cada operación, al reducir todo el esquema a dos impuestos con la lógica del IVA", indica Claudia Ortiz, de Crowe Argentina.

"Para las empresas, el desafío implica revisar cómo compran, venden, facturan y fijan sus precios", afirma y agrega que "para las firmas argentinas con negocios en Brasil, estos cambios merecen atención, aunque no tengan una sociedad establecida allí, ya que pueden incidir en los precios de proveedores y clientes; las condiciones contractuales, y las decisiones de inversión. El calendario de aplicación es gradual, pero las decisiones comerciales se toman hoy", resalta.

Cuáles son los nuevos impuestos de Brasil y qué reemplazan

"El cambio central es la incorporación de dos tributos con una lógica similar a la del IVA", explica Ortiz y describe:

La CBS (contribución sobre bienes y servicios) será de alcance federal y reemplazará a PIS (Programa de Integración Social) y COFINS (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social).

El IBS (impuesto sobre bienes y servicios), correspondiente a los estados y municipios, sustituirá gradualmente al ICMS (Imposto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios) y al ISS (Impuesto sobre Servicios).

Cuándo regirán los nuevos impuestos brasileños

Ortiz enumera cómo siguen las etapas que tendrá la implementación de los nuevos impuestos similares al IVA en Brasil:

Durante 2026, las empresas deben adaptar sus sistemas y documentos fiscales a una etapa de prueba.

En 2027 comenzará la aplicación plena de la CBS y se extinguirán PIS y COFINS.

y se extinguirán PIS y COFINS. La sustitución del ICMS y del ISS por el IBS avanzará entre 2029 y 2032 .

. El nuevo modelo regirá íntegramente desde 2033.

Mecanismo de cobro de los nuevos impuestos en Brasil

"Una de las novedades más interesantes es el split payment, o pago dividido. En las operaciones alcanzadas, al procesarse el pago se separará el importe correspondiente a la CBS y al IBS para ingresarlo al fisco, mientras el vendedor recibirá el resto", señala Ortiz.

"Es una diferencia respecto del esquema general del IVA argentino, en el que el contribuyente determina mensualmente el impuesto y paga el saldo de su declaración jurada, sin perjuicio de las retenciones y percepciones aplicables", sostiene.

"Para el Estado, separar el impuesto al momento del pago puede reducir el riesgo de que se cobre al cliente y luego no se ingrese al fisco. También podría facilitar determinados controles", considera Ortiz.

"Sin embargo, el principal desafío es la dependencia tecnológica: los sistemas de facturación, los medios de pago y las plataformas fiscales deberán intercambiar información correctamente en cada operación. Una falla de conexión o un dato erróneo puede generar demoras y diferencias que habrá que resolver sin afectar las ventas", alerta.

"Además, al recibir el cobro sin la porción destinada al impuesto, el vendedor dispondrá de menos fondos durante el período previo a su liquidación. Es un efecto que deberá considerar en su capital de trabajo", enfatiza.

¿Brasil baja impuestos con la nueva simplificación?

"¿La reforma reducirá los impuestos que paga cada empresa? No hay una respuesta única. El efecto dependerá de la actividad, los proveedores, los créditos fiscales que puedan computarse y la posibilidad de trasladar cambios al precio", subraya Ortiz.

"Comparar solamente alícuotas puede llevar a conclusiones equivocadas: lo relevante será medir la carga efectiva y su impacto en el flujo de fondos", manifiesta.

"Por eso, la preparación requiere una mirada que combine impuestos, operaciones y finanzas. Las empresas deberían medir el impacto en sus negocios, adaptar sistemas y procesos, revisar contratos y precios, y proyectar sus necesidades de efectivo", remarca Ortiz.

"También deberán evaluar sus inversiones a la luz de las nuevas reglas de crédito fiscal, identificar posibles saldos a recuperar y seguir la evolución de los incentivos tributarios", agrega.

"Coordinar estas tareas entre las áreas fiscal, financiera, comercial y tecnológica será clave durante la transición", concluye Ortiz, al comentar los dos nuevos impuestos similares al IVA que implementa Brasil para el consumo.